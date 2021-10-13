Тимо Вернер может перебраться в «Ньюкасл»

Как сообщает источник, «Ньюкасл» интересуется нападающим «Челси» Тимо Вернером.
Утверждается, что представители 25-летнего футболиста регулярно контактируют с руководством «сорок».
Вернер перешел в «Челси» из «РБ Лейпциг» летом 2020 года за 53 млн евро.
И потенциальные бабки арабов совершенно не гарант успешного ведения биза. Депор с топовым Ортегой что-то не смог вылезти наружу.
И потенциальные бабки арабов совершенно не гарант успешного ведения биза. Депор с топовым Ортегой что-то не смог вылезти наружу.