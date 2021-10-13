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Тимо Вернер может перебраться в «Ньюкасл»

вчера, 11:51

Как сообщает источник, «Ньюкасл» интересуется нападающим «Челси» Тимо Вернером.

Утверждается, что представители 25-летнего футболиста регулярно контактируют с руководством «сорок».

Вернер перешел в «Челси» из «РБ Лейпциг» летом 2020 года за 53 млн евро.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:57
В Челси ещё пригодится. А по итогу сезона уже будет видно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:46
— Мы тоже хотим в Ньюкасл! Мы хотим жить там, где не нужно рыть тоннелей и постоянно зарываться головой в песок! Акуна Матата!
протон
протон
вчера в 14:38
Легче найти тех, кем они не интересуются)
протон
протон
вчера в 14:37
Теперь каждый второй пук будет про Ньюкасл.
112910415
112910415
вчера в 14:15
это всё предварительные прикидки
88_DEIVID
88_DEIVID ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:55
Первый приход Леонардо был в 2011г. Тогда он и начал собирать игроков с Серии А. С 2011г. И началась эра нового Парижа, а не пару лет назад.
galem72
galem72 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 13:50
Блин, ПСЖ — не сборище ноунеймов, а готовый топовый клуб в своей лиге. Лео пришёл туда всего пару лет назад, когда катарцы были уже на пике в Европе. А НЮ — давно забытый многими клуб, даже не середняк, в котором ничего без тренера не решается. Даже если там и есть спорт'отдел со своим спорт'диром, то могут они закупаться лишь дошираком на рынке. Если саудиты хотят не сидеть на месте и выстраивать вектор развития на победу в АПЛ, то всяко будут иметь в виду тренерское мнение. Тем более, если будут переманивать Ральфа с Железяк.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:14
ПСЖ с Леонардо также и начинали.
galem72
galem72 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 13:09
Нет ничего удивительного в том, что новый товар некоторые клубы пишут себе без интересов коача. Это готовые проекты, которые не нуждаются в одобрении своих сделок потенциальным тренером. Возможна лишь консультация. Но здесь ситуация с НЮ совершенно другая. Нет никакого вектора, а только лишь богатые саудиты, только что воссевшие на перстол. Нужно выстраивать систему и тогда уже клуб будет плыть по течению с тренером или без.
И потенциальные бабки арабов совершенно не гарант успешного ведения биза. Депор с топовым Ортегой что-то не смог вылезти наружу.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 12:07
На месте Ньюкасла даже и не смотрел бы в его сторону. А Тимо надо в Бундеслигу вернуться.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:05
Как бы есть немало клубов где мнение тренера не сильно то учитывается, всё зависит от мнения спортивного директора. Как например РБ Лейпциг. Да и Леонадо в ПСЖ зачастую было по..., брал игроков из Серии А пачками.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:02
Уж очень мало предлагают.
galem72
galem72
вчера в 12:00
Без нового тренера никто не будет планировать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:59
В Челси не пригодился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:58
Денег платят перейдёт...
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