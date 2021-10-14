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«Приходится начинать без раскачки». Гисдоль о начале работы в «Локомотиве»

вчера, 21:17

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился первыми впечатлениями от работы с командой.

Я хорошо долетел, в клубе меня приняли тоже хорошо. Испытываю позитивные эмоции от знакомства с командой и клубом. Это была моя вторая тренировка. Времени очень мало, поэтому стараемся использовать его по максимуму и на тренировках, и на теоретических занятиях.

Смотрели уже видео, чтобы показать команде, в каком направлении развиваться. Уже скоро матч, что хорошо. Приходится начинать без раскачки. Конечно, наша цель в том, чтобы добиться максимального результата.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:54
довольно круто берёт
ОПС
ОПС
сегодня в 03:55, ред.
Без раскачки ход не набрать.
6ed3tptw4azt
6ed3tptw4azt
сегодня в 03:44
Походу обнулёныша наслушался - времени на раскачку нет, рывок, прорыв...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:43
Уже первые матчи покажут его уровень.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 02:12
Новые люди в рфпл...удачи!опрос 56бный!
амурец
амурец
сегодня в 01:28
Посмотрим на этого тренера, а Локо удачи
1bear
1bear
сегодня в 00:43
не верю я в этого "фартового" тренера,но всё-равно желаю удачи...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:08
Выгодно ,в середине сезона возглавлять команду,за результат сложно спросить,т.к предсезонку не проводил,игроков под себя не преобретал!!! Какая-то шняга,наверное только у нас в рпл!!!
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 00:06
Посмотрим, что получится
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:29
Говорит дело, посмотрим, что получится. Во всяком случае, не надо человека сразу помоями поливать. Дайте немного времени и пусть покажет на что способен.
minai
minai
вчера в 23:18
Прям как офицер вермахта, принимающий свою часть на восточном фронте.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:56
Посмотрим как он начнёт!
pomor45
pomor45
вчера в 22:45
Что такое - максимальный результат по Гисдолю?
протон
протон
вчера в 22:07
Говорит один в один как чувак из ГДР
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:03
Посмотрим , что получится у Гисдоля???
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:00
Рангник ему конспект написал))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:52
Палыча зря уволили... сколько бы сэкономили
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:51
Если до НГ проработает то постригу налысо некоторые части тела
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:45
Это очередной временщик
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:37
В сложное время он пришёл. Зря они Николича уволили...
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:36
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:35
По моему я уже где-то это слышал?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:28
Удачи тебе в любом случае.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:24
Без ус...и и раскачки
подкатили к водокачке,
отоварились в сельпо
и отправились в депо...
beefs
beefs
вчера в 21:19
да это так, только у каждого свой максимум...
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