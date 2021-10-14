«Приходится начинать без раскачки». Гисдоль о начале работы в «Локомотиве»

Новый главный тренер «Локомотива» поделился первыми впечатлениями от работы с командой.

Я хорошо долетел, в клубе меня приняли тоже хорошо. Испытываю позитивные эмоции от знакомства с командой и клубом. Это была моя вторая тренировка. Времени очень мало, поэтому стараемся использовать его по максимуму и на тренировках, и на теоретических занятиях.

Смотрели уже видео, чтобы показать команде, в каком направлении развиваться. Уже скоро матч, что хорошо. Приходится начинать без раскачки. Конечно, наша цель в том, чтобы добиться максимального результата.