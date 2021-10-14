Смородская: «Слава Богу, что Черчесова уволили из сборной России»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала об изменениях в сборной России при Валерии Карпине.
Конечно, сборные России при Черчесове и при Карпине – это две совершенно разные команды. Отличия есть абсолютно по всем направлениям, начиная от креатива в игре и заканчивая скоростью. Но говорить о большом прогрессе сборной при Карпине очень преждевременно. Еще рано делать какие-либо выводы. Ребята молодые. Команда только начинает сыгрываться. Это не быстрый процесс.
Слава Богу, что Черчесова уволили. Это было правильным решением. Все должно меняться. Без сомнений, элемент везения у Карпина присутствует. Но важно помнить и о том, сколько он сделал для нашей национальной команды. Это же только снаружи кажется: «Подумаешь, сыграл всего три игры». А на самом деле была проделана очень большая тяжелая работа.
И мы! Зачем мы её читаем!
Да ещё комментарии пишем))
И мы! Зачем мы её читаем!
Да ещё комментарии пишем))
14 октября 2021 О. Смородская: "Слава Богу, что Черчесова уволили."
Эх ты тренерская доля. Ты побеждаешь, ты со щитом, ты гений тренерского цеха, обласканный любовью и восхищением. Начинаешь проигрывать, и вот ты уже на щите, заклеймен прозвищем физрук, и все наперегонки стараются пнуть твое безжизненное тело.
14 октября 2021 О. Смородская: "Слава Богу, что Черчесова уволили."
Эх ты тренерская доля. Ты побеждаешь, ты со щитом, ты гений тренерского цеха, обласканный любовью и восхищением. Начинаешь проигрывать, и вот ты уже на щите, заклеймен прозвищем физрук, и все наперегонки стараются пнуть твое безжизненное тело.