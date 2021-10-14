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Смородская: «Слава Богу, что Черчесова уволили из сборной России»

вчера, 17:57

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала об изменениях в сборной России при Валерии Карпине.

Конечно, сборные России при Черчесове и при Карпине – это две совершенно разные команды. Отличия есть абсолютно по всем направлениям, начиная от креатива в игре и заканчивая скоростью. Но говорить о большом прогрессе сборной при Карпине очень преждевременно. Еще рано делать какие-либо выводы. Ребята молодые. Команда только начинает сыгрываться. Это не быстрый процесс.

Слава Богу, что Черчесова уволили. Это было правильным решением. Все должно меняться. Без сомнений, элемент везения у Карпина присутствует. Но важно помнить и о том, сколько он сделал для нашей национальной команды. Это же только снаружи кажется: «Подумаешь, сыграл всего три игры». А на самом деле была проделана очень большая тяжелая работа.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:11
Кто? Ну кто ей постоянно звонит, кому так интересно, что она думает?
И мы! Зачем мы её читаем!
Да ещё комментарии пишем))
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:13
Ну здесь к бабусе не придраться, здесь она права.
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 19:49
Баба Оля и здесь примазалась))
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:20
22 июня 2021 г. О.Смородская: "Нужно ли уходить Черчесову? А кто будет на его месте? У нас уже давно нет качественного тренера в России."
14 октября 2021 О. Смородская: "Слава Богу, что Черчесова уволили."
Эх ты тренерская доля. Ты побеждаешь, ты со щитом, ты гений тренерского цеха, обласканный любовью и восхищением. Начинаешь проигрывать, и вот ты уже на щите, заклеймен прозвищем физрук, и все наперегонки стараются пнуть твое безжизненное тело.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:09
Ждём гнева усатого в адрес тётушки Ольги.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:31
Быстро забыли про Стаса-косомса
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:28
Черчесов явно пересидел. Даже женщина, которую ссаными тряпками гнали из "Локомотива", станцевала на его костях.
memphis
memphis ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 18:25
Слава КПСС теперь это Гнойный
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:11
пора запускать челлендж усы позора, щас так модно гнать на черчеса, только ленивый не высказался еще
beefs
beefs
вчера в 18:09
естественно сдвиги есть, но захваливать не стоит, ибо быстро станет Черчесовым, а наметки виднеются...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:01
Всегда слава была КПСС, а не богу.
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