«Ньюкасл» определился с главной трансферной целью в январе

Полузащитник «Челси» Росс Баркли может перейти в «Ньюкасл».
«Сороки» намерены провести масштабную трансферную кампанию в январе после покупки клуба саудовцами. Основной целью «Ньюкасла» является именно Баркли, который не входит в планы наставника «Челси» Томаса Тухеля. При этом полузащитник может воссоединиться со своим бывшим тренером в составе «чёрно-белых».
В нынешнем сезоне Баркли сыграл 3 матча за «Челси» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В общей сложности полузащитник провёл на поле всего 36 минут.
Сезон 2020/21 полузащитник «Челси» провел в аренде в «Астон Вилле», где провел 24 матча и забил три гола.
Баркли является одной из основных трансферных целей «Ньюкасл Юнайтед» в следующем году, с возможностью приближения либо в январе, либо в летнее трансферное окно.
После поглощения много говорилось об игроках, которые могли бы присоединиться к северо-восточной стороне, и Росс Баркли был включен в разговор.
В последние годы Баркли потерял популярность у болельщиков «Челси», но уже в этом сезоне он оказал положительное влияние на «Ньюкасл Юнайтед».
Босс «Челси» Томас Тухель очень хочет, чтобы Баркли был в команде, и недавно он дал несколько положительных отзывов после его выступления в матче «Челси» с «Саутгемптоном»:
«Важнее всего то, что я чувствую, что Рубен (Лофтус-Чик) и Росс (Баркли) в данный момент не чувствуют давления», - сказал он на своей послематчевой пресс-конференции.
«Что касается Росса, мы надеялись, что он сможет показать то, что он показывает на тренировках. Он очень активен, не чувствует давления и всегда готов что-то создать. У него сильная правая нога и точный пас».
«Мы надеемся, что он сможет создавать или стрелять с расстояния и увеличивать давление вокруг штрафной».
Баркли провел немало минут в «Челси», но вряд ли сможет прорваться и вытолкнуть таких, как Н'Голо Канте, Жоржиньо и Матео Ковачича, из стартовых 11. Хотя для глубины нужен. Посмотрим.
Сезон 2020/21 полузащитник «Челси» провел в аренде в «Астон Вилле», где провел 24 матча и забил три гола.
Баркли является одной из основных трансферных целей «Ньюкасл Юнайтед» в следующем году, с возможностью приближения либо в январе, либо в летнее трансферное окно.
После поглощения много говорилось об игроках, которые могли бы присоединиться к северо-восточной стороне, и Росс Баркли был включен в разговор.
В последние годы Баркли потерял популярность у болельщиков «Челси», но уже в этом сезоне он оказал положительное влияние на «Ньюкасл Юнайтед».
Босс «Челси» Томас Тухель очень хочет, чтобы Баркли был в команде, и недавно он дал несколько положительных отзывов после его выступления в матче «Челси» с «Саутгемптоном»:
«Важнее всего то, что я чувствую, что Рубен (Лофтус-Чик) и Росс (Баркли) в данный момент не чувствуют давления», - сказал он на своей послематчевой пресс-конференции.
«Что касается Росса, мы надеялись, что он сможет показать то, что он показывает на тренировках. Он очень активен, не чувствует давления и всегда готов что-то создать. У него сильная правая нога и точный пас».
«Мы надеемся, что он сможет создавать или стрелять с расстояния и увеличивать давление вокруг штрафной».
Баркли провел немало минут в «Челси», но вряд ли сможет прорваться и вытолкнуть таких, как Н'Голо Канте, Жоржиньо и Матео Ковачича, из стартовых 11. Хотя для глубины нужен. Посмотрим.