«Ньюкасл» определился с главной трансферной целью в январе

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вчера, 09:01

Полузащитник «Челси» может перейти в «Ньюкасл».

«Сороки» намерены провести масштабную трансферную кампанию в январе после покупки клуба саудовцами. Основной целью «Ньюкасла» является именно Баркли, который не входит в планы наставника «Челси» Томаса Тухеля. При этом полузащитник может воссоединиться со своим бывшим тренером в составе «чёрно-белых».

В нынешнем сезоне Баркли сыграл 3 матча за «Челси» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В общей сложности полузащитник провёл на поле всего 36 минут.