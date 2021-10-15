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«Ньюкасл» определился с главной трансферной целью в январе

вчера, 09:01

Полузащитник «Челси» Росс Баркли может перейти в «Ньюкасл».

«Сороки» намерены провести масштабную трансферную кампанию в январе после покупки клуба саудовцами. Основной целью «Ньюкасла» является именно Баркли, который не входит в планы наставника «Челси» Томаса Тухеля. При этом полузащитник может воссоединиться со своим бывшим тренером в составе «чёрно-белых».

В нынешнем сезоне Баркли сыграл 3 матча за «Челси» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В общей сложности полузащитник провёл на поле всего 36 минут.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 00:33
Поскольку на "повестке дня" стоит борьба за выживание в АПЛ, а не еврокубки - то переход Баркли выглядит вполне логичным решением.
Ньюкасл может кстати ещё и Рюдигера "звонкой монетой" поманить )) Благо Антонио запрашивает какую-то не сильно адекватную зарплату, которую в Челси ему конечно не дадут, а вот Ньюкасл думаю будет только рад )))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:55
Согласно сообщениям, «Ньюкасл Юнайтед» включил полузащитника «Челси» Росса Баркли в свой "список попаданий" для трансфера.

Сезон 2020/21 полузащитник «Челси» провел в аренде в «Астон Вилле», где провел 24 матча и забил три гола.

Баркли является одной из основных трансферных целей «Ньюкасл Юнайтед» в следующем году, с возможностью приближения либо в январе, либо в летнее трансферное окно.

После поглощения много говорилось об игроках, которые могли бы присоединиться к северо-восточной стороне, и Росс Баркли был включен в разговор.

В последние годы Баркли потерял популярность у болельщиков «Челси», но уже в этом сезоне он оказал положительное влияние на «Ньюкасл Юнайтед».

Босс «Челси» Томас Тухель очень хочет, чтобы Баркли был в команде, и недавно он дал несколько положительных отзывов после его выступления в матче «Челси» с «Саутгемптоном»:

«Важнее всего то, что я чувствую, что Рубен (Лофтус-Чик) и Росс (Баркли) в данный момент не чувствуют давления», - сказал он на своей послематчевой пресс-конференции.

«Что касается Росса, мы надеялись, что он сможет показать то, что он показывает на тренировках. Он очень активен, не чувствует давления и всегда готов что-то создать. У него сильная правая нога и точный пас».

«Мы надеемся, что он сможет создавать или стрелять с расстояния и увеличивать давление вокруг штрафной».

Баркли провел немало минут в «Челси», но вряд ли сможет прорваться и вытолкнуть таких, как Н'Голо Канте, Жоржиньо и Матео Ковачича, из стартовых 11. Хотя для глубины нужен. Посмотрим.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:27
Ну вот это больше похоже на правду, а то Холанд, Каутиньо, и т.д и т.п....
В любом случаи за один сезон команду не поменять и сразу в топы не выйти. Может быть при правильной работе всей структуры и умных приобретений(именно умных а ни так чтоб скупить звезд) через пару сезонов мы увидим Ньюкасл в ЛЧ. Ну а мы теперь будем следить за перестройкой самого богатого клуба
Анд-м
Анд-м
вчера в 10:08
И пусть ещё пару человек прихватит, всё равно у челси явный перебор футболистов
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:45
Как то не броско начали шейхи. Видимо, не хотят будоражить общественность с первых своих шагов. Но потом, думаю, полыхнёт круто на рынке трансферов.
1bear
1bear
вчера в 09:30
...и это - главная цель? что за шутки? у шейхов кончились деньги?
112910415
112910415
вчера в 09:23
больше похоже на разминку перед большими делами
ДСА
ДСА
вчера в 09:04
Не самая серьезная цель.
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