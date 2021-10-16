«Реал» и «Барселона» поспорят за Кессье

Как сообщает источник, полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в Испании.
Утверждается, что за 24-летнего хавбека поспорят «Реал» и «Барселона», если Кессье и «россонери» не смогут согласовать продление контракта.
Действующий договор рассчитан до лета 2022 года.
Согласно сообщению, Франк Кесси поручил своему агенту начать переговоры с «Реалом» по поводу переезда в трансферное окно следующего лета. За 24-летним полузащитником «Милана» также ухаживает «Барселона».
Франк Кесси зарекомендовал себя как один из лучших полузащитников в Серии А с тех пор, как перешел в Милан из Аталанты летом 2017 года. Первоначально подписанный на двухлетний кредит с обязательством выкупить его двумя годами позже, россонери не имели никаких сомнений в том, что в 2019 году будут подписать его навсегда.
Действительно, 24-летний футболист, сыгравший 191 матч и забивший 30 голов и сделав 15 передач, был ключевой фигурой для «Милана» за последние четыре года, сыграв ключевую роль в их возвращении в Лигу чемпионов УЕФА. . Однако итальянские гиганты находятся в опасной ситуации с его будущим, поскольку Кесси вступает в последний год своего контракта. Это насторожило Реала и Барселону.
Похоже, что «Реал Мадрид» хочет получить нового центрального полузащитника, готовящегося к летнему трансферному окну, поскольку они стремятся разработать план преемственности для Модрича и Крооса. И Модрич, и Кроос также были связаны с потенциальным летним отъездом из «Сантьяго Бернабеу».
Кроме того, высказывались предположения, что Каземиро является мишенью для «Пари Сен-Жермен», хотя отношения между французской командой и «Реалом» становятся все более натянутыми. Имея это в виду, крайне важно, чтобы меренги использовали универсального полузащитника, что сделало бы Кесси жизнеспособной целью. Тем не менее, ивуарийец также находится в поле зрения «Барселоны» - яростного соперника.
Интерес со стороны «Барселоны» также понятен, учитывая, что Серхио Бускетс приближается к завершающей фазе своей карьеры. А 24-летний Кесси находится в идеальном возрасте, чтобы стать преемником ветерана-полузащитника. Сначала они могут разделить игровое время, прежде чем Кесси станет основным полузащитником.
Еще неизвестно ничего, сможет ли «Барселона» сделать что-нибудь, чтобы победить «Реала Мадрида» в погоне за Кесси, или он действительно в конечном итоге выберет Реал?
Согласно сообщению, Франк Кесси поручил своему агенту начать переговоры с «Реалом» по поводу переезда в трансферное окно следующего лета. За 24-летним полузащитником «Милана» также ухаживает «Барселона».
Франк Кесси зарекомендовал себя как один из лучших полузащитников в Серии А с тех пор, как перешел в Милан из Аталанты летом 2017 года. Первоначально подписанный на двухлетний кредит с обязательством выкупить его двумя годами позже, россонери не имели никаких сомнений в том, что в 2019 году будут подписать его навсегда.
Действительно, 24-летний футболист, сыгравший 191 матч и забивший 30 голов и сделав 15 передач, был ключевой фигурой для «Милана» за последние четыре года, сыграв ключевую роль в их возвращении в Лигу чемпионов УЕФА. . Однако итальянские гиганты находятся в опасной ситуации с его будущим, поскольку Кесси вступает в последний год своего контракта. Это насторожило Реала и Барселону.
Похоже, что «Реал Мадрид» хочет получить нового центрального полузащитника, готовящегося к летнему трансферному окну, поскольку они стремятся разработать план преемственности для Модрича и Крооса. И Модрич, и Кроос также были связаны с потенциальным летним отъездом из «Сантьяго Бернабеу».
Кроме того, высказывались предположения, что Каземиро является мишенью для «Пари Сен-Жермен», хотя отношения между французской командой и «Реалом» становятся все более натянутыми. Имея это в виду, крайне важно, чтобы меренги использовали универсального полузащитника, что сделало бы Кесси жизнеспособной целью. Тем не менее, ивуарийец также находится в поле зрения «Барселоны» - яростного соперника.
Интерес со стороны «Барселоны» также понятен, учитывая, что Серхио Бускетс приближается к завершающей фазе своей карьеры. А 24-летний Кесси находится в идеальном возрасте, чтобы стать преемником ветерана-полузащитника. Сначала они могут разделить игровое время, прежде чем Кесси станет основным полузащитником.
Еще неизвестно ничего, сможет ли «Барселона» сделать что-нибудь, чтобы победить «Реала Мадрида» в погоне за Кесси, или он действительно в конечном итоге выберет Реал?