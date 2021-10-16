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«Реал» и «Барселона» поспорят за Кессье

вчера, 10:05

Как сообщает источник, полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в Испании.

Утверждается, что за 24-летнего хавбека поспорят «Реал» и «Барселона», если Кессье и «россонери» не смогут согласовать продление контракта.

Действующий договор рассчитан до лета 2022 года.

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sv_1969
sv_1969 ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
вчера в 18:45
Я не работаю там но достаточно загуглить!

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно повлиял на многие спортивные клубы, поэтому у мадридского «Реала», как и «Барселоны», задолженность за последний финансовый год резко возросла. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, по состоянию на конец сезона-2019/2020 валовой долг мадридского «Реала» составляет € 901 млн, а чистый долг — € 355 млн. Если сравнивать эти цифры с «Барсой», то вышеупомянутые € 355 млн чистого долга ниже € 488 млн, которые накопила «Барселона». Сообщается, что, несмотря на разницу, ситуация у «сливочных» также опасная.

Напомним, валовой долг каталонцев — € 1,2 млрд. Самая большая часть расходов сине-гранатовых — фонд заработной платы, составляющий 74% бюджета клуба.

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BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:33
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 14:30
    Сообщается, что «Барселоне» нанесен серьезный удар в погоне за Франком Кесси, который предпочел бы присоединиться к «Реалу» следующим летом.
    Согласно сообщению, Франк Кесси поручил своему агенту начать переговоры с «Реалом» по поводу переезда в трансферное окно следующего лета. За 24-летним полузащитником «Милана» также ухаживает «Барселона».

    Франк Кесси зарекомендовал себя как один из лучших полузащитников в Серии А с тех пор, как перешел в Милан из Аталанты летом 2017 года. Первоначально подписанный на двухлетний кредит с обязательством выкупить его двумя годами позже, россонери не имели никаких сомнений в том, что в 2019 году будут подписать его навсегда.

    Действительно, 24-летний футболист, сыгравший 191 матч и забивший 30 голов и сделав 15 передач, был ключевой фигурой для «Милана» за последние четыре года, сыграв ключевую роль в их возвращении в Лигу чемпионов УЕФА. . Однако итальянские гиганты находятся в опасной ситуации с его будущим, поскольку Кесси вступает в последний год своего контракта. Это насторожило Реала и Барселону.

    Похоже, что «Реал Мадрид» хочет получить нового центрального полузащитника, готовящегося к летнему трансферному окну, поскольку они стремятся разработать план преемственности для Модрича и Крооса. И Модрич, и Кроос также были связаны с потенциальным летним отъездом из «Сантьяго Бернабеу».

    Кроме того, высказывались предположения, что Каземиро является мишенью для «Пари Сен-Жермен», хотя отношения между французской командой и «Реалом» становятся все более натянутыми. Имея это в виду, крайне важно, чтобы меренги использовали универсального полузащитника, что сделало бы Кесси жизнеспособной целью. Тем не менее, ивуарийец также находится в поле зрения «Барселоны» - яростного соперника.

    Интерес со стороны «Барселоны» также понятен, учитывая, что Серхио Бускетс приближается к завершающей фазе своей карьеры. А 24-летний Кесси находится в идеальном возрасте, чтобы стать преемником ветерана-полузащитника. Сначала они могут разделить игровое время, прежде чем Кесси станет основным полузащитником.

    Еще неизвестно ничего, сможет ли «Барселона» сделать что-нибудь, чтобы победить «Реала Мадрида» в погоне за Кесси, или он действительно в конечном итоге выберет Реал?
    sv_1969
    sv_1969 ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
    вчера в 13:01
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 12:53
      Последствия пандемии сказываются на всех(кроме Шейхов) и заставляет экономить даже такие клубы как Реал и Барселона, и искать хороших игроков с истекающими контрактами...в Мадридский клуб вообще сватают всех свободных агентов (Рюдигер, Гинтнер, Погба, Мбаппе, теперь вот еще и Кессье) лето обещает быть жарким
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 12:41
      уж Реал точно не банкрот
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS
      вчера в 12:41
      утки полетели
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      вчера в 11:54
      Зачем он нужен, повадки как у Балотелли))
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 10:27
      Два банкрота )))
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 10:14
      Поспорят а может быть подерутся.
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