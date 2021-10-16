«Реал» и «Барселона» поспорят за Кессье

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вчера, 10:05

Как сообщает источник, полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в Испании.

Утверждается, что за 24-летнего хавбека поспорят «Реал» и «Барселона», если Кессье и «россонери» не смогут согласовать продление контракта.

Действующий договор рассчитан до лета 2022 года.