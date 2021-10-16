Флорентино Перес попросил Бензема убедить Мбаппе перейти в «Реал»

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вчера, 11:42

«Реал» продолжает попытки заполучить нападающего ПСЖ .

Президент мадридского клуба Флорентино Перес попросил партнёра Мбаппе по сборной Франции убедить своего соотечественника перейти в «Реал». Между форвардами завязались дружеские отношения после возращения Бензема в национальную команду летом этого года. Перес считает, что Карим может серьезно повлиять на решение Мбаппе перейти в «Реал».