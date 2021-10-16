Флорентино Перес попросил Бензема убедить Мбаппе перейти в «Реал»

«Реал» продолжает попытки заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Президент мадридского клуба Флорентино Перес попросил партнёра Мбаппе по сборной Франции Карима Бензема убедить своего соотечественника перейти в «Реал». Между форвардами завязались дружеские отношения после возращения Бензема в национальную команду летом этого года. Перес считает, что Карим может серьезно повлиять на решение Мбаппе перейти в «Реал».
Перес:
https://www.youtube.com/watch?v=_x5sFBtymGY
Перес:
Перес знает сколько денег Шейх предложил Киллиану по новому контракту. Мбампе останется в ПСЖ.
Перес знает сколько денег Шейх предложил Киллиану по новому контракту. Мбампе останется в ПСЖ.