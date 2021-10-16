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Флорентино Перес попросил Бензема убедить Мбаппе перейти в «Реал»

вчера, 11:42

«Реал» продолжает попытки заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес попросил партнёра Мбаппе по сборной Франции Карима Бензема убедить своего соотечественника перейти в «Реал». Между форвардами завязались дружеские отношения после возращения Бензема в национальную команду летом этого года. Перес считает, что Карим может серьезно повлиять на решение Мбаппе перейти в «Реал».

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Все комментарии
particular
particular
вчера в 16:00
Неблагодарная роль промежуточного звена не всегда комфортна, тем более, когда про это теперь знают все 🧐️
112910415
112910415
вчера в 14:54
очень надёжный способ )
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 13:40, ред.
А если Мбаппе продлит контракт с ПСЖ
Перес:
pele1981
pele1981 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:22, ред.
Психолог не поможет, так как это уже сильное клиническое явление тут только психиатр поможет))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:08
Перес в последнее время такие выходки делает, что мне кажется ему нужно обратиться к психологу.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:42
тайный агент KB9
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:34
Увеличивать сумму и все дела.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 12:31
Они все афро-французы, кроме Переса
1bear
1bear
вчера в 12:13
афро-француз останется в ПСЖ с такими отступными по новому контракту,что у Переса денег не хватит...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:10
Зачем Пересу кого то просить, если он уже пообещал, что Мбаппе следующим летом будет в Реале? Или Перес уже за слова не отвечает, возможно провалы в памяти.
ОПС
ОПС
вчера в 12:01
Захочет перейдет, захочет нет.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:01
Это уже происки журналюг.)
Перес знает сколько денег Шейх предложил Киллиану по новому контракту. Мбампе останется в ПСЖ.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:59
Носятся с этим негром!Перец ночами не спит
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