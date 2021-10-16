Кирьяков: «„Динамо“ выглядит фаворитом матча со „Спартаком“»

Бывший футболист «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

На мой взгляд, если сейчас соперников поставить на две чаши весов, то ситуация лучше будет у «Динамо». Динамовцы немного больше выглядят фаворитами этой встречи и в связи с этим имеют больше шансов победить. Но «Спартак» в последнее время потихоньку приходит в себя. Матч с «Наполи» в Лиге Европы был очень важным по всем компонентам и дал возможность «красно-белым» улучшить турнирную ситуацию в чемпионате страны.

«Динамо», правда, последний матч в чемпионате проиграло, и, может быть, поэтому психологическое состояние его соперника, возможно, несколько лучше. Но, уверен, что будет настоящая битва. Обе команды играют в атаку. Думаю, что мы должны увидеть много голов. 2:1. В пользу «Динамо».