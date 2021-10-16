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Кирьяков: «„Динамо“ выглядит фаворитом матча со „Спартаком“»

вчера, 12:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

На мой взгляд, если сейчас соперников поставить на две чаши весов, то ситуация лучше будет у «Динамо». Динамовцы немного больше выглядят фаворитами этой встречи и в связи с этим имеют больше шансов победить. Но «Спартак» в последнее время потихоньку приходит в себя. Матч с «Наполи» в Лиге Европы был очень важным по всем компонентам и дал возможность «красно-белым» улучшить турнирную ситуацию в чемпионате страны.

«Динамо», правда, последний матч в чемпионате проиграло, и, может быть, поэтому психологическое состояние его соперника, возможно, несколько лучше. Но, уверен, что будет настоящая битва. Обе команды играют в атаку. Думаю, что мы должны увидеть много голов. 2:1. В пользу «Динамо».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:14
Со Спартаком многие выглядели фаворитами и проиграли.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:59
Ну это дискуссионный вопрос о фаворите этого дерби.... плотность в таблице РПЛ зашкаливает, бело -голубые занимают вторую позицию и борются за промежуточное лидерство, тогда как красно-белые находятся на шестом месте, но при этом соперников разделяет всего три очка.... и от этого встреча становится еще более принципиальней.... тут однако не стоит забывать, что через четыре дня Спартак ждет важный домашний матч против Лестера в ЛЕ, поэтому тут не стоит заострять внимание на исходах.... короче говоря, поражение будет сейчас воспринято очень болезненно любым из соперников.... Спартаку нужно убедиться, что две поочередно победы - это ни какое-то случайное недоразумение, а для Динамо второе поражение подряд может загнать клуб в глубокую психологическую яму, тем более от такого принципиального исторического соперника..... поэтому цена поражения в этой игре очень велика! ..... могу предположить, что матч пройдет в довольно равной борьбе и завершится, не исключаю, боевой ничьей (замечу еще, что Спартак уже давненько в эту ничью не играл - пора бы уже, по теории вероятности....:).....
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:56
Вперёд фк " СПАРТАК "!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:41
Как минимум не андердогом.
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