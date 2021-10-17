Йович может перейти в «Интер»

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вчера, 16:15

Форвард «Реала» может сменить клубную прописку.

На 23-летнего игрока претендует «Интер». Контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость серба оценивается в 20 млн евро.

Ранее на Йовича претендовал другой итальянский клуб.