Йович может перейти в «Интер»

Форвард «Реала» Лука Йович может сменить клубную прописку.
На 23-летнего игрока претендует «Интер». Контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость серба оценивается в 20 млн евро.
Ранее на Йовича претендовал другой итальянский клуб.
Считается, что Санчеса все еще не устраивает Нерадзурри после всплеска в социальных сетях, и он может уйти, если будет найдено соглашение.
Если Санчес должен покинуть клуб, то Интер немедленно перейдет к другому атакующему игроку, а Йович - долгосрочная цель, которую можно привлечь, учитывая, что он находится в немилости в испанской столице и ему может быть позволено покинуть клуб. Между тем, Ляказетт из Арсенала - еще один игрок, которым восхищаются в клубе, которому может быть разрешено покинуть свою нынешнюю команду в период январского окна.
«Ляказетт и Йович также находятся в достопримечательностях Маротты и Аусилио», - пишет Чеккарини. «Особенно последний мог быть возможностью. У сербского нападающего, 1997 года рождения, очень мало места в «Реале». Испанский клуб готов отдать его в аренду на зимнем трансферном рынке, и Интер готов воспользоваться этой возможностью».
Если Санчес уйдет, клуб немедленно постарается заменить его, причем Йович будет одним из ключевых имен, представляющих интерес. Сербский нападающий по-прежнему не в фаворе в испанской столице, а тренер Реала Карло Анчелотти дал ему только 84 минуты на игру. И ему может быть будет предоставлен вход, в «Интер».
Серб зарабатывает 5 миллионов евро за сезон , что меньше, чем текущая зарплата Санчеса, и Нерадзурри также может искать выгодную формулу займа без обязательств, учитывая, что игрок не рассчитан в Мадриде и был отдан в аренду Айнтрахту.
Считается, что Санчеса все еще не устраивает Нерадзурри после всплеска в социальных сетях, и он может уйти, если будет найдено соглашение.
Если Санчес должен покинуть клуб, то Интер немедленно перейдет к другому атакующему игроку, а Йович - долгосрочная цель, которую можно привлечь, учитывая, что он находится в немилости в испанской столице и ему может быть позволено покинуть клуб. Между тем, Ляказетт из Арсенала - еще один игрок, которым восхищаются в клубе, которому может быть разрешено покинуть свою нынешнюю команду в период январского окна.
«Ляказетт и Йович также находятся в достопримечательностях Маротты и Аусилио», - пишет Чеккарини. «Особенно последний мог быть возможностью. У сербского нападающего, 1997 года рождения, очень мало места в «Реале». Испанский клуб готов отдать его в аренду на зимнем трансферном рынке, и Интер готов воспользоваться этой возможностью».
Если Санчес уйдет, клуб немедленно постарается заменить его, причем Йович будет одним из ключевых имен, представляющих интерес. Сербский нападающий по-прежнему не в фаворе в испанской столице, а тренер Реала Карло Анчелотти дал ему только 84 минуты на игру. И ему может быть будет предоставлен вход, в «Интер».
Серб зарабатывает 5 миллионов евро за сезон , что меньше, чем текущая зарплата Санчеса, и Нерадзурри также может искать выгодную формулу займа без обязательств, учитывая, что игрок не рассчитан в Мадриде и был отдан в аренду Айнтрахту.