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Йович может перейти в «Интер»

вчера, 16:15

Форвард «Реала» Лука Йович может сменить клубную прописку.

На 23-летнего игрока претендует «Интер». Контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость серба оценивается в 20 млн евро.

Ранее на Йовича претендовал другой итальянский клуб.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:21
Лука Йович из «Реала» и Александр Ляказетт из «Арсенала» возможные замены Алексиса Санчеса на случай, если чилиец уйдет в январе. По словам итальянского журналиста Никколо Чеккарини, игрок «Реала», в частности, может представлять рыночные возможности для «Нерадзурри» в январе.

Считается, что Санчеса все еще не устраивает Нерадзурри после всплеска в социальных сетях, и он может уйти, если будет найдено соглашение.
Если Санчес должен покинуть клуб, то Интер немедленно перейдет к другому атакующему игроку, а Йович - долгосрочная цель, которую можно привлечь, учитывая, что он находится в немилости в испанской столице и ему может быть позволено покинуть клуб. Между тем, Ляказетт из Арсенала - еще один игрок, которым восхищаются в клубе, которому может быть разрешено покинуть свою нынешнюю команду в период январского окна.

«Ляказетт и Йович также находятся в достопримечательностях Маротты и Аусилио», - пишет Чеккарини. «Особенно последний мог быть возможностью. У сербского нападающего, 1997 года рождения, очень мало места в «Реале». Испанский клуб готов отдать его в аренду на зимнем трансферном рынке, и Интер готов воспользоваться этой возможностью».

Если Санчес уйдет, клуб немедленно постарается заменить его, причем Йович будет одним из ключевых имен, представляющих интерес. Сербский нападающий по-прежнему не в фаворе в испанской столице, а тренер Реала Карло Анчелотти дал ему только 84 минуты на игру. И ему может быть будет предоставлен вход, в «Интер».

Серб зарабатывает 5 миллионов евро за сезон , что меньше, чем текущая зарплата Санчеса, и Нерадзурри также может искать выгодную формулу займа без обязательств, учитывая, что игрок не рассчитан в Мадриде и был отдан в аренду Айнтрахту.
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:34
Может да, а может и нет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:21
Надо,надо спасать Интер!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:19
Было бы неплохо...
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