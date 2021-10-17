Хавбек «Ман Юнайтед» Матич интересен «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заинтересовал «Барселону», сообщает The Sun.
Каталонский клуб нацелен на подписание игроков по сниженным ценам в условиях продолжающегося финансового кризиса, а главный тренер команды Рональд Куман стремится расширить свои возможности в центральной линии.
По информации источника, трансфер Матича может быть доступен примерно за 12 млн евро следующим летом.
Ранее свои услуги «Барсе» предложил легендарный защитник каталонской команды.
Скорее выглядит так, что в ЗеСан на фоне "шикарной" игры Матича, решили придумать новость, куда бы его отправить. А поскольку в общественном сознании Куман воспринимается как полный идиот - то его к новости и приписали.))) Скорее поверю что он бы ещё одного голландца захотел подтянуть, нежели медленного Матича с которым никогда не работал ))
Скорее выглядит так, что в ЗеСан на фоне "шикарной" игры Матича, решили придумать новость, куда бы его отправить. А поскольку в общественном сознании Куман воспринимается как полный идиот - то его к новости и приписали.))) Скорее поверю что он бы ещё одного голландца захотел подтянуть, нежели медленного Матича с которым никогда не работал ))