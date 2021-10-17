Хавбек «Ман Юнайтед» Матич интересен «Барселоне»

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вчера, 11:43

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» заинтересовал «Барселону», сообщает The Sun.

Каталонский клуб нацелен на подписание игроков по сниженным ценам в условиях продолжающегося финансового кризиса, а главный тренер команды Рональд Куман стремится расширить свои возможности в центральной линии.

По информации источника, трансфер Матича может быть доступен примерно за 12 млн евро следующим летом.

Ранее свои услуги «Барсе» предложил легендарный защитник каталонской команды.