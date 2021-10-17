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Хавбек «Ман Юнайтед» Матич интересен «Барселоне»

вчера, 11:43

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заинтересовал «Барселону», сообщает The Sun.

Каталонский клуб нацелен на подписание игроков по сниженным ценам в условиях продолжающегося финансового кризиса, а главный тренер команды Рональд Куман стремится расширить свои возможности в центральной линии.

По информации источника, трансфер Матича может быть доступен примерно за 12 млн евро следующим летом.

Ранее свои услуги «Барсе» предложил легендарный защитник каталонской команды.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:01
Может быть.
shlifen
shlifen
вчера в 13:14
Надеюсь это шутка. Матичу уже пора в МЛС ехать, с его "скоростью" и "реакцией", там он может ещё пару лет попылить... Для Барсы же это просто выброшенные деньги. Тем более, зачем платить за Матича, если можно банально побороться за Закарию и Кесье за трансфер которых ВООБЩЕ не нужно будет платить?? =))

Скорее выглядит так, что в ЗеСан на фоне "шикарной" игры Матича, решили придумать новость, куда бы его отправить. А поскольку в общественном сознании Куман воспринимается как полный идиот - то его к новости и приписали.))) Скорее поверю что он бы ещё одного голландца захотел подтянуть, нежели медленного Матича с которым никогда не работал ))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:00
им лучше попробовать ван де бека забрать, в паре с де йонгом может заиграет)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:50, ред.
Всё может быть.
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