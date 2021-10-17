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«Манчестер Сити» нацелен на подписание Райса из «Вест Хэма»

вчера, 16:16

«Манчестер Сити» сделал подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса своим главным приоритетом, сообщает The Athletic.

Чемпионы Премьер-лиги рассматривают хавбека сборной Англии как долгосрочную замену Фернандиньо, который приближается к последним этапам своей карьеры в 36 лет.

Отмечается, что «Сити» — не единственный клуб в гонке за Райсом, в последние месяцы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявили интерес к 22-летнему игроку.

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Igo0rek
Igo0rek ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 18:33
Сейчас бы днаря Уилшира слушать
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:26
Джек Уилшир говорит, что он лично посоветовал Деклану Райсу отклонить предложения о трансфере и остаться в «Вест Хэм Юнайтед».

Райс был выдающимся игроком «Вест Хэма» за последний год, и его выступления привлекли внимание, в частности, «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

22-летний полузащитник имеет контракт с Хаммерс до июня 2024 года, но, как сообщается, дважды отклонял предложение об улучшении условий с клубом.

Проблемы «Юнайтед» в центре полузащиты были очевидны уже давно, и их поражение от «Лестера» со счетом 4 2 в субботу показало, насколько они плохи.

Они заинтересованы в подписании контракта с Райсом и поставили его в качестве приоритетной цели на предстоящие трансферные окна в 2022 году.

Однако, учитывая, что «Вест Хэм» играет в Лиге Европы и летает высоко под руководством Дэвида Мойеса, Уилшир считает, что его бывший товарищ по команде должен пока оставаться на месте:
«Я всегда говорил - и я сказал это Деку - почему уйти из Вест Хэма сейчас?»

«Он капитан, он главный, и он еженедельно играет в Премьер-Лиге».

«Вероятно, наступит время, когда он захочет уйти, выиграть титул и сыграть в Лиге чемпионов, возможно, «Вест Хэм» сыграет в Лиге чемпионов, но я не думаю, что они выиграют титул».

«Но пока что у него все хорошо, и он играет каждую неделю».


Мойес неоднократно давал понять, что «Вест Хэм» не рассматривает возможность продажи Райса, поскольку клуб восточного Лондона оценивает его примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Райс является ключевым игроком «Хаммерс» и уже начал девять из десяти матчей в этом сезоне.

Хотя его защитные качества никогда не вызывали сомнений, Райс также продемонстрировал свою нацеленность, забив обеих победах в Лиге Европы «Вест Хэма».
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:33
Все правильно МС делают
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:39
Нам же так нужны полузащитники, ну просто необходимы. Может лучше уже нападающего взять?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:18
Он и Вест Хэму нужен.
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