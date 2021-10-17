«Манчестер Сити» нацелен на подписание Райса из «Вест Хэма»

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вчера, 16:16

«Манчестер Сити» сделал подписание полузащитника «Вест Хэма» своим главным приоритетом, сообщает The Athletic.

Чемпионы Премьер-лиги рассматривают хавбека сборной Англии как долгосрочную замену Фернандиньо, который приближается к последним этапам своей карьеры в 36 лет.

Отмечается, что «Сити» — не единственный клуб в гонке за Райсом, в последние месяцы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявили интерес к 22-летнему игроку.