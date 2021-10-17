«Манчестер Сити» нацелен на подписание Райса из «Вест Хэма»

«Манчестер Сити» сделал подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса своим главным приоритетом, сообщает The Athletic.
Чемпионы Премьер-лиги рассматривают хавбека сборной Англии как долгосрочную замену Фернандиньо, который приближается к последним этапам своей карьеры в 36 лет.
Отмечается, что «Сити» — не единственный клуб в гонке за Райсом, в последние месяцы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявили интерес к 22-летнему игроку.
Райс был выдающимся игроком «Вест Хэма» за последний год, и его выступления привлекли внимание, в частности, «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
22-летний полузащитник имеет контракт с Хаммерс до июня 2024 года, но, как сообщается, дважды отклонял предложение об улучшении условий с клубом.
Проблемы «Юнайтед» в центре полузащиты были очевидны уже давно, и их поражение от «Лестера» со счетом 4 2 в субботу показало, насколько они плохи.
Они заинтересованы в подписании контракта с Райсом и поставили его в качестве приоритетной цели на предстоящие трансферные окна в 2022 году.
Однако, учитывая, что «Вест Хэм» играет в Лиге Европы и летает высоко под руководством Дэвида Мойеса, Уилшир считает, что его бывший товарищ по команде должен пока оставаться на месте:
«Я всегда говорил - и я сказал это Деку - почему уйти из Вест Хэма сейчас?»
«Он капитан, он главный, и он еженедельно играет в Премьер-Лиге».
«Вероятно, наступит время, когда он захочет уйти, выиграть титул и сыграть в Лиге чемпионов, возможно, «Вест Хэм» сыграет в Лиге чемпионов, но я не думаю, что они выиграют титул».
«Но пока что у него все хорошо, и он играет каждую неделю».
Мойес неоднократно давал понять, что «Вест Хэм» не рассматривает возможность продажи Райса, поскольку клуб восточного Лондона оценивает его примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов.
Райс является ключевым игроком «Хаммерс» и уже начал девять из десяти матчей в этом сезоне.
Хотя его защитные качества никогда не вызывали сомнений, Райс также продемонстрировал свою нацеленность, забив обеих победах в Лиге Европы «Вест Хэма».
Райс был выдающимся игроком «Вест Хэма» за последний год, и его выступления привлекли внимание, в частности, «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
22-летний полузащитник имеет контракт с Хаммерс до июня 2024 года, но, как сообщается, дважды отклонял предложение об улучшении условий с клубом.
Проблемы «Юнайтед» в центре полузащиты были очевидны уже давно, и их поражение от «Лестера» со счетом 4 2 в субботу показало, насколько они плохи.
Они заинтересованы в подписании контракта с Райсом и поставили его в качестве приоритетной цели на предстоящие трансферные окна в 2022 году.
Однако, учитывая, что «Вест Хэм» играет в Лиге Европы и летает высоко под руководством Дэвида Мойеса, Уилшир считает, что его бывший товарищ по команде должен пока оставаться на месте:
«Я всегда говорил - и я сказал это Деку - почему уйти из Вест Хэма сейчас?»
«Он капитан, он главный, и он еженедельно играет в Премьер-Лиге».
«Вероятно, наступит время, когда он захочет уйти, выиграть титул и сыграть в Лиге чемпионов, возможно, «Вест Хэм» сыграет в Лиге чемпионов, но я не думаю, что они выиграют титул».
«Но пока что у него все хорошо, и он играет каждую неделю».
Мойес неоднократно давал понять, что «Вест Хэм» не рассматривает возможность продажи Райса, поскольку клуб восточного Лондона оценивает его примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов.
Райс является ключевым игроком «Хаммерс» и уже начал девять из десяти матчей в этом сезоне.
Хотя его защитные качества никогда не вызывали сомнений, Райс также продемонстрировал свою нацеленность, забив обеих победах в Лиге Европы «Вест Хэма».