Моуриньо хочет видеть в «Роме» Рики Пуча

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вчера, 15:31

Полузащитник «Барселоны» привлек внимание в «Роме», сообщает Calcio Mercato.

22-летний футболист, которым уже интересовался «Арсенал», заключил контракт с «Барсой» до 2023 года, однако в настоящее время не входит в планы главного тренера Рональда Кумана.

По информации источника, Моуриньо нравится игра Пуча. Возможно, «Рома» попытается подписать испанца в январе.