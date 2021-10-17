Моуриньо хочет видеть в «Роме» Рики Пуча

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч привлек внимание Жозе Моуриньо в «Роме», сообщает Calcio Mercato.
22-летний футболист, которым уже интересовался «Арсенал», заключил контракт с «Барсой» до 2023 года, однако в настоящее время не входит в планы главного тренера Рональда Кумана.
По информации источника, Моуриньо нравится игра Пуча. Возможно, «Рома» попытается подписать испанца в январе.
В 2021–2022 годах полузащитнику удалось выйти на замену всего четыре раза, и вряд ли эта ситуация изменится, пока будет руководить Рональд Куман.
По данным, Моуринью думает о том, чтобы попытаться привести Пуча в «Рому», чтобы усилить свою команду по борьбе за титул.
Пуч до сих пор не проявлял интереса к тому, чтобы покидать «Камп Ноу», чтобы попытать счастья в другом месте, или даже уйти в аренду, чтобы попытаться получить какое-то регулярное игровое время.
Неясно, может ли он соблазниться в следующем трансферном окне, хотя это нельзя исключать, учитывая, что в этом сезоне он, похоже, еще больше упал в иерархии.
Появление Гави и Нико Гонсалеса стали плохими новостями для 22-летнего футболиста. В этом сезоне ему удалось сыграть всего 73 минуты.
Конечно, все может измениться, если «Барселона» потеряет терпение по отношению к Куману, но если голландец останется у власти, вы, вероятно, можете ожидать новых слухов о переезде Пуча по мере приближения январского окна.
Босс «Ромы» Жозе Моуринью надеется воспользоваться неудачным началом сезона «Барселоны», перейдя в январе на полузащитника Рики Пуча.
«Барселона» вышла в октябрьский международный перерыв, заняв девятое место в Ла Лиге и проиграв обе свои первые групповые игры Лиги чемпионов со счетом 3:0.
22-летний футболист также проявляет интерес в Испании со стороны «Хетафе», «Сельта Виго» и «Реал Сосьедад», но он не хочет решать свое собственное будущее до того, как станет яснее будущее Куман.
Куман, хотя публично поддерживается президентом клуба Жоаном Лапортой, по-прежнему находится под давлением, чтобы изменить судьбу на «Камп Ноу». В эти выходные они встретятся с «Валенсией» и сразятся с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов, а в следующее воскресенье примут «Реал Мадрид» в Эль-Класико. К концу следующей недели «Барселона» может отстать от своих главных соперников по турнирной таблице на 11 очков.
В 2021–2022 годах полузащитнику удалось выйти на замену всего четыре раза, и вряд ли эта ситуация изменится, пока будет руководить Рональд Куман.
По данным, Моуринью думает о том, чтобы попытаться привести Пуча в «Рому», чтобы усилить свою команду по борьбе за титул.
Пуч до сих пор не проявлял интереса к тому, чтобы покидать «Камп Ноу», чтобы попытать счастья в другом месте, или даже уйти в аренду, чтобы попытаться получить какое-то регулярное игровое время.
Неясно, может ли он соблазниться в следующем трансферном окне, хотя это нельзя исключать, учитывая, что в этом сезоне он, похоже, еще больше упал в иерархии.
Появление Гави и Нико Гонсалеса стали плохими новостями для 22-летнего футболиста. В этом сезоне ему удалось сыграть всего 73 минуты.
Конечно, все может измениться, если «Барселона» потеряет терпение по отношению к Куману, но если голландец останется у власти, вы, вероятно, можете ожидать новых слухов о переезде Пуча по мере приближения январского окна.
Босс «Ромы» Жозе Моуринью надеется воспользоваться неудачным началом сезона «Барселоны», перейдя в январе на полузащитника Рики Пуча.
«Барселона» вышла в октябрьский международный перерыв, заняв девятое место в Ла Лиге и проиграв обе свои первые групповые игры Лиги чемпионов со счетом 3:0.
22-летний футболист также проявляет интерес в Испании со стороны «Хетафе», «Сельта Виго» и «Реал Сосьедад», но он не хочет решать свое собственное будущее до того, как станет яснее будущее Куман.
Куман, хотя публично поддерживается президентом клуба Жоаном Лапортой, по-прежнему находится под давлением, чтобы изменить судьбу на «Камп Ноу». В эти выходные они встретятся с «Валенсией» и сразятся с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов, а в следующее воскресенье примут «Реал Мадрид» в Эль-Класико. К концу следующей недели «Барселона» может отстать от своих главных соперников по турнирной таблице на 11 очков.