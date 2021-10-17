ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Моуриньо хочет видеть в «Роме» Рики Пуча

вчера, 15:31

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч привлек внимание Жозе Моуриньо в «Роме», сообщает Calcio Mercato.

22-летний футболист, которым уже интересовался «Арсенал», заключил контракт с «Барсой» до 2023 года, однако в настоящее время не входит в планы главного тренера Рональда Кумана.

По информации источника, Моуриньо нравится игра Пуча. Возможно, «Рома» попытается подписать испанца в январе.

Все новости
Слухи«Барса» не готова заплатить за Стерлинга сумму, которую требует «Ман Сити»
Сегодня, 21:12 Комментарии2
Слухи«Ливерпуль» стал ещё одним претендентом на подписание Левандовски
Сегодня, 19:44 Комментарии12
Слухи«Ювентус» хочет снизить сумму выкупа за Морату
Сегодня, 15:44 Комментарии6
СлухиХавбек «Сампдории» может перейти в «Интер»
Сегодня, 15:34 Комментарии4
Слухи«Реал» хочет пристроить Азара в «Ливерпуль»
Сегодня, 14:22 Комментарии15
Бензема, Вальверде и Педри можно купить за 1 миллиард евро. Самые высокие клаусулы в испанском футболе
Сегодня, 14:17Александр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии3
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:10
Положение Рики Пуча в «Барселоне» не осталось незамеченным в Италии, где, как сообщается, Жозе Моуринью проявил интерес к юноше.

В 2021–2022 годах полузащитнику удалось выйти на замену всего четыре раза, и вряд ли эта ситуация изменится, пока будет руководить Рональд Куман.

По данным, Моуринью думает о том, чтобы попытаться привести Пуча в «Рому», чтобы усилить свою команду по борьбе за титул.

Пуч до сих пор не проявлял интереса к тому, чтобы покидать «Камп Ноу», чтобы попытать счастья в другом месте, или даже уйти в аренду, чтобы попытаться получить какое-то регулярное игровое время.

Неясно, может ли он соблазниться в следующем трансферном окне, хотя это нельзя исключать, учитывая, что в этом сезоне он, похоже, еще больше упал в иерархии.

Появление Гави и Нико Гонсалеса стали плохими новостями для 22-летнего футболиста. В этом сезоне ему удалось сыграть всего 73 минуты.

Конечно, все может измениться, если «Барселона» потеряет терпение по отношению к Куману, но если голландец останется у власти, вы, вероятно, можете ожидать новых слухов о переезде Пуча по мере приближения январского окна.

Босс «Ромы» Жозе Моуринью надеется воспользоваться неудачным началом сезона «Барселоны», перейдя в январе на полузащитника Рики Пуча.
«Барселона» вышла в октябрьский международный перерыв, заняв девятое место в Ла Лиге и проиграв обе свои первые групповые игры Лиги чемпионов со счетом 3:0.

22-летний футболист также проявляет интерес в Испании со стороны «Хетафе», «Сельта Виго» и «Реал Сосьедад», но он не хочет решать свое собственное будущее до того, как станет яснее будущее Куман.

Куман, хотя публично поддерживается президентом клуба Жоаном Лапортой, по-прежнему находится под давлением, чтобы изменить судьбу на «Камп Ноу». В эти выходные они встретятся с «Валенсией» и сразятся с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов, а в следующее воскресенье примут «Реал Мадрид» в Эль-Класико. К концу следующей недели «Барселона» может отстать от своих главных соперников по турнирной таблице на 11 очков.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:40
Ну хотеть то не вредно
Брулин
Брулин
вчера в 15:39
Барселона не будет продавать своего таланта
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100