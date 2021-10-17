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Алексей Березуцкий об игре с «Уралом»: «В целом я доволен»

вчера, 17:38
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (1:0) в матче 11-го тура РПЛ:

Была сложная игра, как и всегда после паузы на игры сборных. Сегодня ЦСКА больше заслужил победу. Да, опасных моментов было мало. Их можно сосчитать по пальцам одной руки. Хорошо, что мы воспользовались своим моментом и не дали «Уралу» шансов в атаке. На мой взгляд, команда провела прекрасный поединок с точки зрения дисциплины. Если говорить о тактических ошибках, то их почти не было. Все бились до конца. В целом я доволен.

После этой победы ЦСКА имеет в своём активе 20 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, что в этом поединке голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев добился внушительного достижения.

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Все комментарии
цвпб23424
цвпб23424
вчера в 21:09
Может Береза смотрит другой ЦСКА? Гол после рикошета. с игры ничего не сделали. в нападении пешком ходили. Идея бегать по левому флангу и ждать когда Эджуке забожит - это прекрасный поединок??? Повезло выход 1х1 соперник не реализовал. Передачи с фланга на фланг уже через вратаря проходят. Если собрать Пенсионеров вроде Зидана бегать больше и продуктивнее будут. Команда бегает пытается играть, но во что неизвестно.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:08
Заслуженная победа ЦСКА....
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:28
В целом три очка добыто , а игры не видать.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:54
Армейцев с победой.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:53
Три очка добыты, а неудачники пусть и дальше плачут.
Cat01
Cat01
вчера в 17:39
Важные очки
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:39
Ключевое слово " в целом"
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