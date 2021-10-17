Алексей Березуцкий об игре с «Уралом»: «В целом я доволен»

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вчера, 17:38

Наставник ЦСКА прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (1:0) в матче 11-го тура РПЛ :

Была сложная игра, как и всегда после паузы на игры сборных. Сегодня ЦСКА больше заслужил победу. Да, опасных моментов было мало. Их можно сосчитать по пальцам одной руки. Хорошо, что мы воспользовались своим моментом и не дали «Уралу» шансов в атаке. На мой взгляд, команда провела прекрасный поединок с точки зрения дисциплины. Если говорить о тактических ошибках, то их почти не было. Все бились до конца. В целом я доволен.

После этой победы ЦСКА имеет в своём активе 20 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ .

Напомним, что в этом поединке голкипер «армейцев» добился внушительного достижения.