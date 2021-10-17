Шалимов: «Гол ЦСКА можно назвать случайным»

Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).

Ситуация с пропущенным голом? Произошел рикошет. Там был стык, рикошет, и мяч так удачно отскочил. Это не было разыграно. Конечно, у соперника были моменты, они их разыгрывали. Но этот гол можно назвать случайным, хотя Эджуке исполнил здорово. Мяч мог отскочить в любую другую сторону. Это была не передача, а именно рикошет. Игрок здорово попал.

Как мы планировали, так и сыграли. Планировали не атаковать двух центральных защитников, потому что они не обладают какой-то суперпередачей вперед. Мы просто перекрывали зону, встречали соперника на своей половине поля. Мы играли без мяча, но достаточно уверенно. Напрягались на флангах, когда подключался Фернандес справа и Эджуке. Мы к этому готовились, поэтому проблем не было.