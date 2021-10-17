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Шалимов: «Гол ЦСКА можно назвать случайным»

вчера, 17:24
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).

Ситуация с пропущенным голом? Произошел рикошет. Там был стык, рикошет, и мяч так удачно отскочил. Это не было разыграно. Конечно, у соперника были моменты, они их разыгрывали. Но этот гол можно назвать случайным, хотя Эджуке исполнил здорово. Мяч мог отскочить в любую другую сторону. Это была не передача, а именно рикошет. Игрок здорово попал.

Как мы планировали, так и сыграли. Планировали не атаковать двух центральных защитников, потому что они не обладают какой-то суперпередачей вперед. Мы просто перекрывали зону, встречали соперника на своей половине поля. Мы играли без мяча, но достаточно уверенно. Напрягались на флангах, когда подключался Фернандес справа и Эджуке. Мы к этому готовились, поэтому проблем не было.

Против такой команды, как ЦСКА, мы провели хорошую игру. Это команда, которая подавляет. Есть передачи, подборы, единоборства. Они не играют на мастерстве. У них еще высокая самоотдача.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy
вчера в 20:52
Неслучайный недотренер...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:25
Сам шалимов случайный человек в футболе особенно если вспомнить о его околофутбольном прошлом.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:09
Везёт сильнейшему.....
berda2003
berda2003
вчера в 18:34
голы, как и люди - дело случая? - не даром сперматозоиды с головой ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:04
Где бы Шалимов "случайно" не тренировал.все его неуспехи-случайные.Вывод-он "Случайный тренер".
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:52
Всю игру ЦСКА давил и вжимал в ворота Урал, а гол конечно же случайный...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:51
Случайно ли ЦСКА всю игру сидели на воротах.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:45
Если смотреть шире, то почти все голы в футболе случайные, как и результат любой игры - это случайный фактор. Такова суть
minai
minai
вчера в 17:40
Случайным можно назвать назначение Шалимова тренером Урала.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:36
Случайным не бывает неназначение очевидного пенальти
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:26
Иногда и случайность приносит три очка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Очки не пахнут...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:26
Счёт на табло случайно не бывает.
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