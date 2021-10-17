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Бийол: «У „Урала“ не было шансов в матче с ЦСКА»

вчера, 17:41
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (1:0).

Самое важное, что мы победили. Мы хорошо сыграли. У соперника не было шансов. У нас тоже было немного моментов, но смогли забить. Когда есть хороший результат, соперник идет в прессинг. Конечно, им надо было забить, но мы хорошо сыграли в обороне.

Состояние после паузы? Еврокубков нет, только чемпионат и кубок. Могу сказать, что хорошо себя чувствую.

Напомним, что Бийол был признан лучшим игроком матча против «Урала».

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oFANATo
oFANATo
вчера в 19:06
Прав Бийол....на все 100%
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:50, ред.
Сейчас повылазят неудачники списывающие всё на судей и начнут ныть, чтобы оправдать свою несостоятельность...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:45
С тобой полностью согласен судья Любимов!
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