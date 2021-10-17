Бийол: «У „Урала“ не было шансов в матче с ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (1:0).

Самое важное, что мы победили. Мы хорошо сыграли. У соперника не было шансов. У нас тоже было немного моментов, но смогли забить. Когда есть хороший результат, соперник идет в прессинг. Конечно, им надо было забить, но мы хорошо сыграли в обороне.

Состояние после паузы? Еврокубков нет, только чемпионат и кубок. Могу сказать, что хорошо себя чувствую.