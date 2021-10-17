Нигматуллин: «Лучше вратаря, чем Максименко, „Спартак“ не найдёт»

Бывший голкипер «Локомотива» высказался об игре вратаря «Спартака» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:2).

Считаю, что критика, которая идет в сторону Максименко после дерби, незаслуженная. Почему? Забили два мяча, один из которых был реализован с выхода 1 на 1. А в первом пропущенном считают, что Максименко ошибся на выходах, но он, честно говоря, понесся исправлять ошибку защитника. В принципе на ближней штанге вратарю вообще делать нечего, там должен стоять высокий защитник, который все эти мячи должен сносить, — это классика советского футбола. Не знаю, что изменилось сейчас, но в ту точку вратарь просто физически не успевает добежать. С углового, я считаю, вратарю там делать нечего.

Может, по современным тенденциям футбола что-то изменилось, не знаю. Но, честно говоря, в этом туре чемпионата есть достаточно много других эпизодов, в которых вратари допускали более серьезные ошибки. Здесь я вижу грубую ошибку защитников, которые позволили расстреливать Максименко. Вратарю на ту позицию успеть крайне сложно, потому что игроки атакующей команды уже там находятся. Руй Витория после матча сказал, что доверяет Максименко, и правильно делает. Потому что лучше вратаря «Спартак» не найдет. Красно-белым нужно наладить другие игровые моменты в команде. А сейчас почему-то решили, что все проблемы из-за вратаря, с чем я категорически не согласен. Пусть диванные эксперты направляют свои стрелы критики в другое место, а не в ворота «Спартака»