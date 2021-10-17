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Нигматуллин: «Лучше вратаря, чем Максименко, „Спартак“ не найдёт»

вчера, 18:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался об игре вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:2).

Считаю, что критика, которая идет в сторону Максименко после дерби, незаслуженная. Почему? Забили два мяча, один из которых был реализован с выхода 1 на 1. А в первом пропущенном считают, что Максименко ошибся на выходах, но он, честно говоря, понесся исправлять ошибку защитника. В принципе на ближней штанге вратарю вообще делать нечего, там должен стоять высокий защитник, который все эти мячи должен сносить, — это классика советского футбола. Не знаю, что изменилось сейчас, но в ту точку вратарь просто физически не успевает добежать. С углового, я считаю, вратарю там делать нечего.

Может, по современным тенденциям футбола что-то изменилось, не знаю. Но, честно говоря, в этом туре чемпионата есть достаточно много других эпизодов, в которых вратари допускали более серьезные ошибки. Здесь я вижу грубую ошибку защитников, которые позволили расстреливать Максименко. Вратарю на ту позицию успеть крайне сложно, потому что игроки атакующей команды уже там находятся. Руй Витория после матча сказал, что доверяет Максименко, и правильно делает. Потому что лучше вратаря «Спартак» не найдет. Красно-белым нужно наладить другие игровые моменты в команде. А сейчас почему-то решили, что все проблемы из-за вратаря, с чем я категорически не согласен. Пусть диванные эксперты направляют свои стрелы критики в другое место, а не в ворота «Спартака»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:20
а тренер вратарей чем занимается ?
Сп62
Сп62
вчера в 21:32
Здесь Руслан прав. На передней штанге должен был находиться Соболев. А вот, почму он там отсутствовал, это вопрос и к нему, и к тренерам.
ABir
ABir
вчера в 20:14
Спасений у Максименко гораздо больше, чем промахов. Он один из лучших вратарей РПЛ
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:58
а зачем искать если у них есть уже лучше это Селихов но ему не дают травмы стать лучшим не только в Спартаке но и может быть попасть в сборную Карпина шестым или седьмым вратарём и десятым капитаном
Futurista
Futurista
вчера в 18:47, ред.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:41
Если искать не будут.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:32
Лучше и точнее так : "Спартак" заслуживает именно такого вратаря!
А акценты каждый сам пусть расставляет,в зависимости от симпатий и антипатий.
На мой взгляд,что Максименко,что Сафонов-очередные молодые талантливые вратари без особой искры,которым есть куда расти.А что вырастет-покажет время,и многое зависит от них и их психологической устойчивости,ибо оба очень зависимы от мнения окружающих.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:31
Может стоит подумать о том, как способные вратари Максименко и Селихов теряли в "Спартаке" свой прежний лучший уровень и подумать о системе тренировок и подготовки к матчам?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:21
Ну очень часто он ошибается, хотя иной раз и выручает.
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