«Реал» претендует на Кавани

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вчера, 16:09

Форвард МЮ может продолжить карьеру в Испании.

К 34-летнему футболисту проявляет интерес «Реал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

Сделка может состояться уже ближайшей зимой.