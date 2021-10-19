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«Реал» претендует на Кавани

вчера, 16:09

Форвард МЮ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании.

К 34-летнему футболисту проявляет интерес «Реал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

Сделка может состояться уже ближайшей зимой.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:17
А зачем )?
Борислaв
Борислaв
вчера в 18:43
Не понимаю....зачем он Реалу
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:28, ред.
Кавани пусть и не молод, но пользу может принести любому клубу. Опыт этого нападающего огромен, а забивать голы он мог всегда и везде. В Мадридском Реале по сути сейчас один нападающий это Карим Бензема, а Лука Йович и Мариано Диас не дотягивают даже до лавочников этого клуба...я не скажу что они прям никакие, но явно не уровень Реала...а Кавани как раз сможет выйти на замену и команда не потеряет в качестве завершителя атак, и думаю на остаток сезона, а то и на весь следующий сезон, для ротации он точно пригодится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:48
Алюминевой вилкой по манной каше !!!)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:46
«Реал Мадрид» в настоящее время имеет в своем арсенале трех незаурядных нападающих в дополнение к нескольким игрокам, которые в крайнем случае могут выполнить обязанности № 9. Карим Бензема, пожалуй, лучший нападающий из них, и, безусловно, дал лучший старт сезона среди всех.

Позади него Лука Йович - талантливый молодой человек, несмотря на отсутствие голов в футболке «Мадрида». Затем есть Мариано Диас, которого клуб пытается разгрузить более года. Эден Азар, Родриго и Марко Асенсио, вероятно, могли бы стать экстренными вариантами.

Нет никаких оснований полагать, что «Мадрид» рассчитывает на другого нападающего. Усталость может в конечном итоге сказаться на плодовитом Бензема, поскольку это его первый сезон, когда он балансирует между обязанностями сборной Франции и его обычным мастерством в Мадриде. Но даже в этом случае Йович более чем способен заменить.

Если «Реал Мадрид» все же решит преследовать ветеранского нападающего, Эдинсон Кавани будет доступен. И его лагерь недавно заявил, что переход в «Реал Мадрид» возможен.

Трансфер Эдинсона Кавани в Реал Мадрид маловероятен.
Бывшая легенда «Наполи» и «ПСЖ» в настоящее время занимается своим мастерством в «Манчестер Юнайтед», где он произвел впечатление в прошлом сезоне в качестве основного нападающего. Кавани упал в иерархии с тех пор, как Криштиану Роналду воссоединился с «красными дьяволами», поэтому Кавани, возможно, подыскивает еще один громкий ход этой зимой.

Мадридисты отслеживают слухи о трансфере, связывающие Кавани с «Реалом», которые, вероятно, в любом случае незаметно исходили от его агентов. Кавани на данный момент не кажется реалистичным вариантом для Реала, но, как выразилось его окружение, в футболе возможно все.

Чтобы осуществить трансфер Кавани, необходимо выполнить одно из двух. «Реалу» придется либо наконец найти место назначения для Мариано Диаса, который сопротивлялся переходу на трансфер или ссуду из-за возможного сокращения зарплаты, либо им пришлось бы дать ссуду или продать Йовича.

Прошлой зимой Йович вернулся в Айнтрахт на шесть месяцев, где он начал хорошо, но затем устроился на запасную роль позади звездного нападающего Андре Силвы. Перемещение займа было, по сути, пустой тратой времени. Йович боролся за то, чтобы остаться в Мадриде, и этим летом сопротивлялся любым действиям. Нет никаких оснований полагать, что этой зимой он захочет переехать. И захочет ли Реал одолжить или продать его, чтобы заменить его Кавани? Хотя у Кавани есть опыт и он прекрасно справляется со всеми мелочами, Йович по-прежнему остается будущей звездой.

Мариано уезжает, чтобы освободить место для Кавани, вполне возможно. Но здесь есть две проблемы. Во-первых, Кавани и Йович по-прежнему будут в одной команде.Это сомнительно... Так что же, оставят ли они Йовича третьим звеном? Надеюсь, что нет. И, конечно же, вторая проблема в том, что Мариано крайне сложно передвигаться. В футболе возможно все.
Tex
Tex ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:42
Санчо ж вам купили
shur
shur
вчера в 16:28, ред.
...вот болею за два Великих клуба Реал и МЮ , когда же молоденькое, свеженькое, перспективненькое предложение появется , при всём уважении к Рону , к Кавани...???!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:21
Я не понимаю самого Кавани!Он уходит из МЮ из-за Рона как говорят и придет в Реал сидеть под Бензема!?? Только сумасшедший поверит что он вытеснит Бенза из основы!
shlomo
shlomo
вчера в 16:21
Реал сейчас на всех претендует...:)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:13
НЕ самый дорогой игрок
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:10
Похоже его лучшие годы уже прошли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:10
Дорого будет стоить...
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