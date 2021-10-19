«Реал» претендует на Кавани

Форвард МЮ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании.
К 34-летнему футболисту проявляет интерес «Реал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.
Сделка может состояться уже ближайшей зимой.
Позади него Лука Йович - талантливый молодой человек, несмотря на отсутствие голов в футболке «Мадрида». Затем есть Мариано Диас, которого клуб пытается разгрузить более года. Эден Азар, Родриго и Марко Асенсио, вероятно, могли бы стать экстренными вариантами.
Нет никаких оснований полагать, что «Мадрид» рассчитывает на другого нападающего. Усталость может в конечном итоге сказаться на плодовитом Бензема, поскольку это его первый сезон, когда он балансирует между обязанностями сборной Франции и его обычным мастерством в Мадриде. Но даже в этом случае Йович более чем способен заменить.
Если «Реал Мадрид» все же решит преследовать ветеранского нападающего, Эдинсон Кавани будет доступен. И его лагерь недавно заявил, что переход в «Реал Мадрид» возможен.
Трансфер Эдинсона Кавани в Реал Мадрид маловероятен.
Бывшая легенда «Наполи» и «ПСЖ» в настоящее время занимается своим мастерством в «Манчестер Юнайтед», где он произвел впечатление в прошлом сезоне в качестве основного нападающего. Кавани упал в иерархии с тех пор, как Криштиану Роналду воссоединился с «красными дьяволами», поэтому Кавани, возможно, подыскивает еще один громкий ход этой зимой.
Мадридисты отслеживают слухи о трансфере, связывающие Кавани с «Реалом», которые, вероятно, в любом случае незаметно исходили от его агентов. Кавани на данный момент не кажется реалистичным вариантом для Реала, но, как выразилось его окружение, в футболе возможно все.
Чтобы осуществить трансфер Кавани, необходимо выполнить одно из двух. «Реалу» придется либо наконец найти место назначения для Мариано Диаса, который сопротивлялся переходу на трансфер или ссуду из-за возможного сокращения зарплаты, либо им пришлось бы дать ссуду или продать Йовича.
Прошлой зимой Йович вернулся в Айнтрахт на шесть месяцев, где он начал хорошо, но затем устроился на запасную роль позади звездного нападающего Андре Силвы. Перемещение займа было, по сути, пустой тратой времени. Йович боролся за то, чтобы остаться в Мадриде, и этим летом сопротивлялся любым действиям. Нет никаких оснований полагать, что этой зимой он захочет переехать. И захочет ли Реал одолжить или продать его, чтобы заменить его Кавани? Хотя у Кавани есть опыт и он прекрасно справляется со всеми мелочами, Йович по-прежнему остается будущей звездой.
Мариано уезжает, чтобы освободить место для Кавани, вполне возможно. Но здесь есть две проблемы. Во-первых, Кавани и Йович по-прежнему будут в одной команде.Это сомнительно... Так что же, оставят ли они Йовича третьим звеном? Надеюсь, что нет. И, конечно же, вторая проблема в том, что Мариано крайне сложно передвигаться. В футболе возможно все.
Позади него Лука Йович - талантливый молодой человек, несмотря на отсутствие голов в футболке «Мадрида». Затем есть Мариано Диас, которого клуб пытается разгрузить более года. Эден Азар, Родриго и Марко Асенсио, вероятно, могли бы стать экстренными вариантами.
Нет никаких оснований полагать, что «Мадрид» рассчитывает на другого нападающего. Усталость может в конечном итоге сказаться на плодовитом Бензема, поскольку это его первый сезон, когда он балансирует между обязанностями сборной Франции и его обычным мастерством в Мадриде. Но даже в этом случае Йович более чем способен заменить.
Если «Реал Мадрид» все же решит преследовать ветеранского нападающего, Эдинсон Кавани будет доступен. И его лагерь недавно заявил, что переход в «Реал Мадрид» возможен.
Трансфер Эдинсона Кавани в Реал Мадрид маловероятен.
Бывшая легенда «Наполи» и «ПСЖ» в настоящее время занимается своим мастерством в «Манчестер Юнайтед», где он произвел впечатление в прошлом сезоне в качестве основного нападающего. Кавани упал в иерархии с тех пор, как Криштиану Роналду воссоединился с «красными дьяволами», поэтому Кавани, возможно, подыскивает еще один громкий ход этой зимой.
Мадридисты отслеживают слухи о трансфере, связывающие Кавани с «Реалом», которые, вероятно, в любом случае незаметно исходили от его агентов. Кавани на данный момент не кажется реалистичным вариантом для Реала, но, как выразилось его окружение, в футболе возможно все.
Чтобы осуществить трансфер Кавани, необходимо выполнить одно из двух. «Реалу» придется либо наконец найти место назначения для Мариано Диаса, который сопротивлялся переходу на трансфер или ссуду из-за возможного сокращения зарплаты, либо им пришлось бы дать ссуду или продать Йовича.
Прошлой зимой Йович вернулся в Айнтрахт на шесть месяцев, где он начал хорошо, но затем устроился на запасную роль позади звездного нападающего Андре Силвы. Перемещение займа было, по сути, пустой тратой времени. Йович боролся за то, чтобы остаться в Мадриде, и этим летом сопротивлялся любым действиям. Нет никаких оснований полагать, что этой зимой он захочет переехать. И захочет ли Реал одолжить или продать его, чтобы заменить его Кавани? Хотя у Кавани есть опыт и он прекрасно справляется со всеми мелочами, Йович по-прежнему остается будущей звездой.
Мариано уезжает, чтобы освободить место для Кавани, вполне возможно. Но здесь есть две проблемы. Во-первых, Кавани и Йович по-прежнему будут в одной команде.Это сомнительно... Так что же, оставят ли они Йовича третьим звеном? Надеюсь, что нет. И, конечно же, вторая проблема в том, что Мариано крайне сложно передвигаться. В футболе возможно все.