«Боруссия» Д и «Бавария» заинтересовались Влаховичем

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может перебраться в Германию.
На 21-летнего игрока претендуют дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость серба оценивается в 50 млн евро.
Ранее слухи связывали Влаховича с английским клубом.
У каждого клуба как минимум неопределенное будущее нападающего. Что касается мюнхенской «Баварии», контракт Роберта Левандовски истекает в 2023 году, и нападающий не смог убедить баварцев договориться о новом соглашении до этого момента. «Челси», «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен», как сообщается, входят в число клубов, заинтересованных в Левандовски.
Что касается Боруссии Дортмунд, Эрлинг Хoланд был связан с Баварией, Ливерпулем, Челси, ПСЖ, Реалом Мадридом, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Барселоной. Каждому крупному клубу нужен норвежский феномен, который будет доступен за плату в размере 75 миллионов евро (по всей видимости, плюс кучу других дополнительных расходов).
Влахович проводит звездную кампанию за команду Серии А. В девяти матчах всех соревнований Влахович забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Контракт Влаховича также действует до 2023 года, но серб, как сообщается, отклонил продление контракта. Учитывая это, «Фиорентина» будет стремиться продать нападающего в какой-то момент до следующего сезона, чтобы попытаться получить некоторую отдачу от своих инвестиций.
Трансфермаркет оценивает Влаховича в 50 миллионов евро.
У каждого клуба как минимум неопределенное будущее нападающего. Что касается мюнхенской «Баварии», контракт Роберта Левандовски истекает в 2023 году, и нападающий не смог убедить баварцев договориться о новом соглашении до этого момента. «Челси», «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен», как сообщается, входят в число клубов, заинтересованных в Левандовски.
Что касается Боруссии Дортмунд, Эрлинг Хoланд был связан с Баварией, Ливерпулем, Челси, ПСЖ, Реалом Мадридом, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Барселоной. Каждому крупному клубу нужен норвежский феномен, который будет доступен за плату в размере 75 миллионов евро (по всей видимости, плюс кучу других дополнительных расходов).
Влахович проводит звездную кампанию за команду Серии А. В девяти матчах всех соревнований Влахович забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Контракт Влаховича также действует до 2023 года, но серб, как сообщается, отклонил продление контракта. Учитывая это, «Фиорентина» будет стремиться продать нападающего в какой-то момент до следующего сезона, чтобы попытаться получить некоторую отдачу от своих инвестиций.
Трансфермаркет оценивает Влаховича в 50 миллионов евро.
Дортмундцам лучше купить Аллера из Аякса, думаю хуже не будет, тем более он уже выступал в Бундеслиге, и выступал совсем не плохо.
Дортмундцам лучше купить Аллера из Аякса, думаю хуже не будет, тем более он уже выступал в Бундеслиге, и выступал совсем не плохо.