«Боруссия» Д и «Бавария» заинтересовались Влаховичем

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вчера, 10:19

Форвард «Фиорентины» может перебраться в Германию.

На 21-летнего игрока претендуют дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость серба оценивается в 50 млн евро.

Ранее слухи связывали Влаховича с английским клубом.