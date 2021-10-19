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«Боруссия» Д и «Бавария» заинтересовались Влаховичем

вчера, 10:19

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может перебраться в Германию.

На 21-летнего игрока претендуют дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость серба оценивается в 50 млн евро.

Ранее слухи связывали Влаховича с английским клубом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:08, ред.
И в Боруссии и в Баварии скорее всего летом место центрфорворда станет вакантным. Разговоры об уходе Холланда идут постоянно, а сейчас пошли разговоры и об уходе Левандовского из Баварии...так что обоим клубам будет интересен Влахович. И тут серб сам будет выбирать место продолжения карьеры. У Баварии конечно больше шансов заполучить его выиграв конкуренцию у Боруссии, но тут могут подсуетиться и другие клубы.
Дортмундцам лучше купить Аллера из Аякса, думаю хуже не будет, тем более он уже выступал в Бундеслиге, и выступал совсем не плохо.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:56
Согласно сообщению, и «Бавария», и «Боруссия Дортмунд» ожидают переезда нападающего «Фиорентины» и игрока сборной Сербии Душана Влаховича.

У каждого клуба как минимум неопределенное будущее нападающего. Что касается мюнхенской «Баварии», контракт Роберта Левандовски истекает в 2023 году, и нападающий не смог убедить баварцев договориться о новом соглашении до этого момента. «Челси», «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен», как сообщается, входят в число клубов, заинтересованных в Левандовски.

Что касается Боруссии Дортмунд, Эрлинг Хoланд был связан с Баварией, Ливерпулем, Челси, ПСЖ, Реалом Мадридом, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Барселоной. Каждому крупному клубу нужен норвежский феномен, который будет доступен за плату в размере 75 миллионов евро (по всей видимости, плюс кучу других дополнительных расходов).

Влахович проводит звездную кампанию за команду Серии А. В девяти матчах всех соревнований Влахович забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Контракт Влаховича также действует до 2023 года, но серб, как сообщается, отклонил продление контракта. Учитывая это, «Фиорентина» будет стремиться продать нападающего в какой-то момент до следующего сезона, чтобы попытаться получить некоторую отдачу от своих инвестиций.

Трансфермаркет оценивает Влаховича в 50 миллионов евро.
galem72
galem72
вчера в 11:27
Зачем им какой-то Влахович, когда есть суперкакоха? Своим вчерашним отсутствием в заявке на матч он чётко дал всем понять, что Венеция не его уровень. Нашему топарю нужны только клубы гранды и такие же крутые замесы.
particular
particular
вчера в 11:02
Немцы расчищают Корину путь к европейской славе :))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:43
Влахович уйдет и Кокоша заиграет...наверно))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:34
Вполне добротный игрок и разумный ценник на него.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:34
Посмотрим, что парень выберет в итоге.
beefs
beefs
вчера в 10:26
конечно нужно бежать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:20
Я за переход в Баварию!
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