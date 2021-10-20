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Дака — о своём покере: «Забить „Спартаку“ на самом деле очень сложно»

вчера, 20:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Нападающий «Лестера» Патсон Дака поделился мыслями о своем покере в ворота «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы (4:3).

Это был замечательный матч, было непросто, но мы показали характер, выигрывали единоборства и победили. Я забил очень похожие голы? Голы, может, и выглядели легко, но забить «Спартаку» на самом деле очень сложно. Но я знаю свою силы, скорость, вложил всю свою концентрацию, чтобы забить. Надеюсь, это мой первый покер за «Лестер», но далеко не последний. Но сейчас не лучшее время, чтобы праздновать – скоро у нас новый матч, надо сконцентрироваться на следующем матче.

В матче с «Лестером» красно-белые ухудшили свою статистику.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:31
Лукавит, не так уж и сложно, как оказалось.
ОПС
ОПС
сегодня в 02:47
А что ему еще говорить?
4RT
4RT
вчера в 22:55
Максименко бы с тобой поспорил
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:45
Надо было Ломовицкого в старте выпускать,чтоб он Даку сломал,тогда бы победили! 😜
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:36
спартак надолго запомнит покер Даки......
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:49
Пацан запомнит этот день. Наверное первый покер для него в карьере.
berda2003
berda2003
вчера в 20:45
цену себе набивает ...
-Хостинский-
-Хостинский- ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 20:38
Да и вратаря не было )))
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 20:37
Скромный парень , да Спартаку забить было проще простого ,- просто попади в створ )))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:37
"Спартаку" забить просто,надо всего лишь дождаться,когда он выберет свой лимит забитых голов и бросит играть вообще.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:34
А где была защита?
makkie
makkie
вчера в 20:24
Когда против тебя Коля Рассказов - забить невероятно просто )))
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 20:21
Сложно забить меньше четырёх....он хотел сказать
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