Дака — о своём покере: «Забить „Спартаку“ на самом деле очень сложно»

Нападающий «Лестера» поделился мыслями о своем покере в ворота «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы (4:3).

Это был замечательный матч, было непросто, но мы показали характер, выигрывали единоборства и победили. Я забил очень похожие голы? Голы, может, и выглядели легко, но забить «Спартаку» на самом деле очень сложно. Но я знаю свою силы, скорость, вложил всю свою концентрацию, чтобы забить. Надеюсь, это мой первый покер за «Лестер», но далеко не последний. Но сейчас не лучшее время, чтобы праздновать – скоро у нас новый матч, надо сконцентрироваться на следующем матче.