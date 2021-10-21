ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниЛига чемпионов 2021/2022

Семак рассказал о травмах Малкома и Клаудиньо

вчера, 08:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмах бразильских легионеров питерского клуба Малкома и Клаудиньо, которые игроки получили в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

У Клаудиньо — предварительно ушиб. С Малкомом ситуация может быть сложнее.

Также Семак объяснил, почему Сердар Азмун не вышел в основе против «Ювентуса».

Все новости
Семак: «Не уверен, что Малком и Клаудиньо смогут выйти против „Спартака“»
Сегодня, 16:28 Комментарии18
ОфициальноАгаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе
Вчера, 13:48 ФотоКомментарии6
Газизов рассказал о ходе восстановления Агаларова от травмы
20 октября Комментарии4
СлухиАгаларов пропустит около двух недель из-за травмы
20 октября Комментарии6
Отец Агаларова рассказал о состоянии сына после травмы
18 октября Комментарии4
Газизов: «Кайо сломал Агаларова. Сухой не показал даже жёлтую»
17 октября Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 20:50
Малком такой болезненный, такой болезненный, ну прям Кокорин какой-нить!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 17:19
Бразильцы не любят зимой раздетыми бегать....
Kolenok
Kolenok
вчера в 12:46
Квашня заговорила!
димон 37
димон 37
вчера в 12:15
Врет он все, все живы и здоровы
санек002
санек002 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:50
да ладно тебе!это так !я уважаю тебя как адекватного товарища на сайте!просто вам купят кого захотите!деньги любые выделят!у нас все ограничено в этом похож!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:13
соломку стелет Семак стал опытным тренером не умеет тренировать так хоть научился отмазываться мол что вы хотите игроки травмировались и со Спартаком играть не кому тем более забивать, а пропустить мы всегда готовы
это у нас лучше всех получается потому что тренер такой беспомощный и вратарь такой что на выходах играет как девочка и есть у нас супернападающий балабол и балагур а толку от него никакого
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:57
Зенит как всегда никакой ! Куда деньги уходят газовые ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:57
Клава выйдет,Да и Маля-скорее всего,они крепкие русские девочки! Здоровья им,как и неудачникам ЛЕ-оппонентам,чтобы разговор после их поражения шёл о футболе,а не о травмах и судействе.Хотя уверен,что железяка ВАРево вопрос судейских интриг законсервировала навечно и обострила.
Думаю,что представители единого общенародного нефтегазового комплекса в нудной и вялой игре определят победителя в лице лёгкой фракции недр земли.
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:52
Ты ещё забыл конечную цель строительства СП-2...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:50
Скорейшего им выздоровления.
Gahi
Gahi
вчера в 09:45
Здоровья игрокам и быстрого возвращения в команду. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 09:32, ред.
Что всё то ??
И кто сделал ??
Эти загадочные делальщики ослабили москвичей ???
Они удерживают Федуна в Спартаке ???
Они же позвали полгермании богатеть в Локо ???
Они же прогнали Влашича и Крыховяка из столицы ???
Усилили Арсенал и Сочи ,чтоб те обыграли Зенит ???
Купили Зениту Мбаппе??

Если владеете секретной информацией поделитесь....
А если ваша инфа из серии "А мы плохо играем потому что Зенит всё купил" - то это не ко мне...
Тут 94% антизенитчиков используют эту ширму...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:18
Травмы это всегда плохо для команды.
санек002
санек002 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:15
да ладно тебе!какая радость?вам все равно все сделали для чемпионства!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:38
Клаудиньо быстро восстановится, Малком будет долго хворать.
drug01
drug01
вчера в 08:38
А впереди будет Спартак
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:26
Здоровья конечно.
beefs
beefs
вчера в 08:26
очень исчерпывающая информация...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:24
Он сказал это ещё вчера вечером....
Так что танцы в Москве по поводу отсутствия Малкома в игре со Спартаком уже закончились....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100