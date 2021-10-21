Семак рассказал о травмах Малкома и Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмах бразильских легионеров питерского клуба Малкома и Клаудиньо, которые игроки получили в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).
У Клаудиньо — предварительно ушиб. С Малкомом ситуация может быть сложнее.
Также Семак объяснил, почему Сердар Азмун не вышел в основе против «Ювентуса».
это у нас лучше всех получается потому что тренер такой беспомощный и вратарь такой что на выходах играет как девочка и есть у нас супернападающий балабол и балагур а толку от него никакого
это у нас лучше всех получается потому что тренер такой беспомощный и вратарь такой что на выходах играет как девочка и есть у нас супернападающий балабол и балагур а толку от него никакого
Думаю,что представители единого общенародного нефтегазового комплекса в нудной и вялой игре определят победителя в лице лёгкой фракции недр земли.
Думаю,что представители единого общенародного нефтегазового комплекса в нудной и вялой игре определят победителя в лице лёгкой фракции недр земли.
И кто сделал ??
Эти загадочные делальщики ослабили москвичей ???
Они удерживают Федуна в Спартаке ???
Они же позвали полгермании богатеть в Локо ???
Они же прогнали Влашича и Крыховяка из столицы ???
Усилили Арсенал и Сочи ,чтоб те обыграли Зенит ???
Купили Зениту Мбаппе??
Если владеете секретной информацией поделитесь....
А если ваша инфа из серии "А мы плохо играем потому что Зенит всё купил" - то это не ко мне...
Тут 94% антизенитчиков используют эту ширму...
И кто сделал ??
Эти загадочные делальщики ослабили москвичей ???
Они удерживают Федуна в Спартаке ???
Они же позвали полгермании богатеть в Локо ???
Они же прогнали Влашича и Крыховяка из столицы ???
Усилили Арсенал и Сочи ,чтоб те обыграли Зенит ???
Купили Зениту Мбаппе??
Если владеете секретной информацией поделитесь....
А если ваша инфа из серии "А мы плохо играем потому что Зенит всё купил" - то это не ко мне...
Тут 94% антизенитчиков используют эту ширму...
Так что танцы в Москве по поводу отсутствия Малкома в игре со Спартаком уже закончились....
Так что танцы в Москве по поводу отсутствия Малкома в игре со Спартаком уже закончились....