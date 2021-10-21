Семак рассказал о травмах Малкома и Клаудиньо

1634793437

вчера, 08:17

Главный тренер «Зенита» рассказал о травмах бразильских легионеров питерского клуба Малкома и Клаудиньо, которые игроки получили в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

У Клаудиньо — предварительно ушиб. С Малкомом ситуация может быть сложнее.

Также Семак объяснил, почему Сердар Азмун не вышел в основе против «Ювентуса».