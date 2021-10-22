Шварц: «Сегодняшняя победа полностью заслуженная» !

Наставник «Динамо» отреагировал на победу в домашнем матче 12-го тура РПЛ над «Химками».

Я очень рад, что в столь особенный день, в день рождения великого вратаря Льва Яшина, мы смогли добиться победы. Она является подарком. Сегодня мы на протяжении всего матча контролировали игру.

Первые два мяча — это великолепные голы со стандартов. Хотел бы отдать должное нашему тренерскому штабу, который усердно работает над этим. Мы сыграли агрессивно, в контроль. Сегодняшняя победа полностью заслуженная.