Шварц: «Сегодняшняя победа полностью заслуженная» !

Наставник «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на победу в домашнем матче 12-го тура РПЛ над «Химками».
Я очень рад, что в столь особенный день, в день рождения великого вратаря Льва Яшина, мы смогли добиться победы. Она является подарком. Сегодня мы на протяжении всего матча контролировали игру.
Первые два мяча — это великолепные голы со стандартов. Хотел бы отдать должное нашему тренерскому штабу, который усердно работает над этим. Мы сыграли агрессивно, в контроль. Сегодняшняя победа полностью заслуженная.
Есть в твоей жизни такие моменты когда ты должен добиться сегодня и сейчас только Победы. Победы, которую ждут не только болельщики твоего родного клуба, ну и всех тех кто был рядом с Великим вратарём современности и гордости всей нашей великой страны СССР Львом Яшиным ! В день рождения этого прославленного Динамовского вратаря ,от команды Динамо ждали только Победы ✌ . И они этого добились . И я не думаю что кто-то в этот день имеет хоть какие-то претензии ни со стороны болельщиков Динамо ни со стороны болельщиков Химок, на это поражение. Сегодня это должно было закончится именно так и не как иначе !!! А парням обеих команд спасибо за этот матч !!! Ещё раз хочу Поздравить всех болельщиков Динамо с заслуженной Победой !!! Всем Добра !!!
Есть в твоей жизни такие моменты когда ты должен добиться сегодня и сейчас только Победы. Победы, которую ждут не только болельщики твоего родного клуба, ну и всех тех кто был рядом с Великим вратарём современности и гордости всей нашей великой страны СССР Львом Яшиным ! В день рождения этого прославленного Динамовского вратаря ,от команды Динамо ждали только Победы ✌ . И они этого добились . И я не думаю что кто-то в этот день имеет хоть какие-то претензии ни со стороны болельщиков Динамо ни со стороны болельщиков Химок, на это поражение. Сегодня это должно было закончится именно так и не как иначе !!! А парням обеих команд спасибо за этот матч !!! Ещё раз хочу Поздравить всех болельщиков Динамо с заслуженной Победой !!! Всем Добра !!!