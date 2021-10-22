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Шварц: «Сегодняшняя победа полностью заслуженная»

вчера, 22:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Наставник «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на победу в домашнем матче 12-го тура РПЛ над «Химками».

Я очень рад, что в столь особенный день, в день рождения великого вратаря Льва Яшина, мы смогли добиться победы. Она является подарком. Сегодня мы на протяжении всего матча контролировали игру.

Первые два мяча — это великолепные голы со стандартов. Хотел бы отдать должное нашему тренерскому штабу, который усердно работает над этим. Мы сыграли агрессивно, в контроль. Сегодняшняя победа полностью заслуженная.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:51
Динамо с победой.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:51
Наверное тут ретро форма очень помогла динамовцам.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:50
По другому в этот день и быть не должно. Победа действительно заслуженная.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:13
Это было здорово и матч получился зрелищным и самое главное что команда Динамо подошла к этой игре очень ответственно которая совпало с Днём Рождения Великого футболиста Льва Ивановича Яшина. И команда Динамо постаралась и подарила праздник футбола показав достойную и красивую игру. Молодцы
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:50
Шварц: «Сегодняшняя победа полностью заслуженная» !
Есть в твоей жизни такие моменты когда ты должен добиться сегодня и сейчас только Победы. Победы, которую ждут не только болельщики твоего родного клуба, ну и всех тех кто был рядом с Великим вратарём современности и гордости всей нашей великой страны СССР Львом Яшиным ! В день рождения этого прославленного Динамовского вратаря ,от команды Динамо ждали только Победы ✌ . И они этого добились . И я не думаю что кто-то в этот день имеет хоть какие-то претензии ни со стороны болельщиков Динамо ни со стороны болельщиков Химок, на это поражение. Сегодня это должно было закончится именно так и не как иначе !!! А парням обеих команд спасибо за этот матч !!! Ещё раз хочу Поздравить всех болельщиков Динамо с заслуженной Победой !!! Всем Добра !!!
beefs
beefs
вчера в 23:28
Приятно отметили день рождения Л.Яшина...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:14, ред.
Сегодня хоть соперник и не оказал должного сопротивления, чтобы не испортить праздник, но и Динамики впервые за много матчей отказались от своего привычного стиля игры с тупой беготнёй и высоким прессингом, а старались боле менее играть в футбол, благо что соперник не сильно старался мешать им это делать и у меня порой складывалось впечатление, что игроки Химок отнеслись к этому поединку легкомысленно, но это их проблемы. Главное, что мы крупно победили и смогли сохранить состав на игру с чемпионом и будем готовиться в хорошем настроении к следующему матчу, а он уже во вторник. Выезд в гости к лидеру ФНЛ в Оренбург на кубковый матч с местной командой, там на искусственной поляне нас ждёт не лёгкий бой, а тяжёлая битва. Надеюсь, что Главному тренеру не придётся снова краснеть и оправдываться за поражение от команды из ФНЛ, как в прошлом розыгрыше Кубка страны.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:05
В такой знаковый день нужна была только победа.
Cat01
Cat01
вчера в 22:36
Тпк играть дальше
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