Р. Нигматуллин: «„Зенит“ – фаворит в этом матче со „Спартаком“»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о предстоящем матче РПЛ «Зенит» – «Спартак».
Ожидаю интересный и веселый матч, в котором будет забито много голов. Как говорится, с волнами приливов и отливов.
Думаю, что «Зенит» – фаворит в этом матче, так как игра будет проходить в Санкт-Петербурге. Команда попала в определенную яму, о чем говорят три поражения подряд. Такое бывает с каждой командой.
В матче против «Спартака» они как раз попытаются выбраться из нее. Варианта с отставкой Семака сейчас точно не предвидится.
Ждём повторения!!!))
Ждём повторения!!!))
Но хочется чтобы Спартаку улыбнулась спортивная удача!!!
Вперёд- Спартак!!! Только победа!!))⚽️
Но хочется чтобы Спартаку улыбнулась спортивная удача!!!
Вперёд- Спартак!!! Только победа!!))⚽️
Даа это точно, не то что в других командах ))
Даа это точно, не то что в других командах ))