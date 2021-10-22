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Р. Нигматуллин: «„Зенит“ – фаворит в этом матче со „Спартаком“»

вчера, 22:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о предстоящем матче РПЛ «Зенит» – «Спартак».

Ожидаю интересный и веселый матч, в котором будет забито много голов. Как говорится, с волнами приливов и отливов.

Думаю, что «Зенит» – фаворит в этом матче, так как игра будет проходить в Санкт-Петербурге. Команда попала в определенную яму, о чем говорят три поражения подряд. Такое бывает с каждой командой.

В матче против «Спартака» они как раз попытаются выбраться из нее. Варианта с отставкой Семака сейчас точно не предвидится.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:27
ТОнкое наблюдение...
Vladimir808
Vladimir808 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 09:16
А получилось красиво!)))
Ждём повторения!!!))
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:14
Шансы до матча равны.
Но хочется чтобы Спартаку улыбнулась спортивная удача!!!
Вперёд- Спартак!!! Только победа!!))⚽️
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 09:11
С тульским Арсеналом тоже в фаворитах был,а оно вон как получилось...)))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:25
Формально − да, "Зенит" в фаворе. А там посмотрим.
112910415
112910415
сегодня в 08:24
многое будет зависеть от эпизодов и деталей
ДСА
ДСА
сегодня в 06:06
Тут ничего оригинального.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 05:53
Соглашусь с Русланом.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:42
А он не ожидает от судейского корпуса "ошибок"? Это не матч ЛЧ...При адекватном судействе шансов на победу двух команд 50×50.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:10
Три поражения это уже слишком.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:45
Ворота Максименко...уже после первого тайма )))
протон
протон
сегодня в 00:27
Быть вратарем «Спартака» – тяжелая доля...."
Даа это точно, не то что в других командах ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:53
Нужна ничья!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:50
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 23:41
    Два клуба РПЛ выяснят в очном противостоянии чье поражении в еврокубках было более достойное.
    drug01
    drug01
    вчера в 23:40
    Команды равны!!!!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 23:30
    Серега наверное Артемку поставит))
    Futurista
    Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:24
    Жаль только что судьи не из ЕК....
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:23
    Да и Рассказова, уверен, не будет))
    Futurista
    Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:21
    И это при том, что Даки в Зените нет)...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 23:08
    Дружище, извини, перебью, если сыграют на уровне наполи и лестера то совершенно точно получат трешку
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 23:06
    Фаворит он только на бумаге но игрой это не подтверждается. Если сыграют на таком же уровне как с Сочи и Арсеналом то точно проиграют.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:04
    команда, проиграла три матча разобраным командам и теперь фавориттс обидчиками Наполи?))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:44
    Зенит во всех последних матчах был фаворитом, кроме игры с Юве. а оно вон как обернулось!
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