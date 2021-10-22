Р. Нигматуллин: «„Зенит“ – фаворит в этом матче со „Спартаком“»

Экс-вратарь сборной России порассуждал о предстоящем матче РПЛ «Зенит» – «Спартак».

Ожидаю интересный и веселый матч, в котором будет забито много голов. Как говорится, с волнами приливов и отливов.

Думаю, что «Зенит» – фаворит в этом матче, так как игра будет проходить в Санкт-Петербурге. Команда попала в определенную яму, о чем говорят три поражения подряд. Такое бывает с каждой командой.

В матче против «Спартака» они как раз попытаются выбраться из нее. Варианта с отставкой Семака сейчас точно не предвидится.