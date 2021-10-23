Глушаков: «Читать вообще не люблю. У меня времени нет»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопросы о своих предпочтениях в литературе.
Проза или поэзия? Что это?
Я вообще не люблю читать. У меня времени нет. Если я еще и читать буду, тогда вообще не знаю.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопросы о своих предпочтениях в литературе.
Проза или поэзия? Что это?
Я вообще не люблю читать. У меня времени нет. Если я еще и читать буду, тогда вообще не знаю.
ахахахах
ахахахах
зашел, время то нет!!!
зашел, время то нет!!!
...да и не умею. Считать получается лучше, даже до миллионов...
...да и не умею. Считать получается лучше, даже до миллионов...
Перечитайте его слова. И добавьте следующее: "он наш! он капитан чемпионского Спартака! Денис, мы с тобой форева!"
Люди почему-то думают, что история с Каррерой ил баней - это личное дело, а Дениска всё равно хороший. Не могут два и два связать. Личность влияет на всё. Запомните.
Перечитайте его слова. И добавьте следующее: "он наш! он капитан чемпионского Спартака! Денис, мы с тобой форева!"
Люди почему-то думают, что история с Каррерой ил баней - это личное дело, а Дениска всё равно хороший. Не могут два и два связать. Личность влияет на всё. Запомните.