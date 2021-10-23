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Глушаков: «Читать вообще не люблю. У меня времени нет»

сегодня, 00:25

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопросы о своих предпочтениях в литературе.

Проза или поэзия? Что это?

Я вообще не люблю читать. У меня времени нет. Если я еще и читать буду, тогда вообще не знаю.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 13:20
Плохо его понял, он что и читать не умеет ❓😂
berda2003
berda2003
сегодня в 12:46
истинный футболист...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:03
Молодец,сказал всё с предельной откровенностью то,чем сейчас мало кого удивишь.Когда им читать,особенно если читают и пишут с трудом.Мы же "к истокам" возвращаемся,когда "относительной грамотностью" считалось способность прочитать свою фамилию и вместо крестика подписаться ею.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:55
удивлен ли я?! а вы?!))
ахахахах
Странникъ
Странникъ
сегодня в 09:52
Глушаков не читатель, Глушаков писатель.
shur
shur ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 09:36, ред.
...ведь нашёл вход в баню, прочитал не поленился....!!! Хотя нет, по gps навигатору
зашел, время то нет!!!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 09:26
То, что Дениска не любит читать сразу заметно, интеллект, как говорится, налицо.
poodle
poodle
сегодня в 09:17
А писать то он хоть умеет?)
112910415
112910415
сегодня в 08:47
никто не сумел удивиться ...
shlomo
shlomo
сегодня в 08:23
А вообще то умеет ли???
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:19
Он гордится этим
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:15
Это бросается в глаза
drug01
drug01
сегодня в 08:02
Очень занят
Gahi
Gahi
сегодня в 07:59
Каждому своё, одному глушить самогон в свободное время, а другому проза и поэзия настроения поднимает. Удачи Всем и болейте только футболом.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 07:58
Не знает что такое проза или поэзия? Похоже ему уже во втором классе было некогда.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:56
Нашёл чем гордиться.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:52
Лучше бы просто промолчал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:12
Губошлёп даже читать не научился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:12
Глушаков: «Читать вообще не люблю"...

...да и не умею. Считать получается лучше, даже до миллионов...
Cat01
Cat01
сегодня в 06:57
Читать надо газеты
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:52
Все свободное время занимает баня....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:35
Когда то наша страна была самый читающей в мире, а сейчас в ней преобладают Глушаковы, способные осмыслить и прочитать только суммы в своем контракте и этикетки на банках самогона. Печалька.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:30
А на бани врем хватает!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:28
У Дениса все на лице написано , да и после самогона книжки обычно не читают.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 05:49, ред.
Занятно, что на этом сайте фанаты Спартака по-прежнему защищают Глушакова.

Перечитайте его слова. И добавьте следующее: "он наш! он капитан чемпионского Спартака! Денис, мы с тобой форева!"

Люди почему-то думают, что история с Каррерой ил баней - это личное дело, а Дениска всё равно хороший. Не могут два и два связать. Личность влияет на всё. Запомните.
1bear
1bear
сегодня в 02:29
даже Шариков,когда был собакой читал вывески магазинов,хоть и задом наперёд)))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 02:14
У глупого человека и высказывания соответствующие.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:04
Зато болтать налево и направо времени хватает.
протон
протон
сегодня в 00:48
Сомневаюсь, что он вообще умеет читать.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 00:46
Наш разум нуждается в книгах, как меч – в точильном камне, чтобы не затупиться. Но разум и Глушаков давно разминулись.
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