«Атлетико» примет решение о продлении контракта с Суаресом в конце сезона

Форвард Луис Суарес надеется остаться в мадридском «Атлетико» и после текущего сезона, сообщает Marca.
Контракт 34-летнего уругвайца с клубом истекает летом. Луис остается ключевым игроком, забив пять голов в этом сезоне.
По информации источника, «Атлетико» не торопится, прежде чем сесть за стол переговоров с игроком, так как они хотят посмотреть на его физическое состояние к концу сезона.
Недавно Суарес сравнялся по голам за сборную с Роналдо.
Уверенный в том, что сможет и дальше выступать на высшем уровне, Суарес хотел бы остаться в Атлетико Мадриде после лета 2022 года. Именно тогда истекает срок действия двухлетнего контракта, который он подписал после приезда из Барселоны, но он надеется остаться на прежнем уровне.
А пока «Атлетико Мадрид» хочет подождать и посмотреть, как Суарес будет физически развиваться в ближайшие месяцы. Они знают, что у него все еще есть естественный инстинкт забивать голы, но они хотят подождать, чтобы увидеть, как тело 34-летнего сохраняется в течение 2021/22 года.
В любом случае Суарес может рассчитывать на поддержку Диего Симеоне. Аргентинец сыграл ключевую роль в привлечении нападающего в клуб и всегда поддерживал его, даже когда игрок плохо тренировался.
Учитывая возраст уругвайца, Симеоне наверняка выведет его из состава в этом году больше, чем в прошлом. Тем не менее, Суарес может оставаться полезным для них в этом сезоне и даже в дальнейшем.
Поскольку Суарес полон решимости выступить за свою страну на чемпионате мира 2022 года в Катаре, он хотел бы по-прежнему играть в Ла Лиге Сантандер в месяцы, предшествующие этому турниру. Он был бы рад, если бы он все еще мог играть за «Атлетико Мадрид».
Уверенный в том, что сможет и дальше выступать на высшем уровне, Суарес хотел бы остаться в Атлетико Мадриде после лета 2022 года. Именно тогда истекает срок действия двухлетнего контракта, который он подписал после приезда из Барселоны, но он надеется остаться на прежнем уровне.
А пока «Атлетико Мадрид» хочет подождать и посмотреть, как Суарес будет физически развиваться в ближайшие месяцы. Они знают, что у него все еще есть естественный инстинкт забивать голы, но они хотят подождать, чтобы увидеть, как тело 34-летнего сохраняется в течение 2021/22 года.
В любом случае Суарес может рассчитывать на поддержку Диего Симеоне. Аргентинец сыграл ключевую роль в привлечении нападающего в клуб и всегда поддерживал его, даже когда игрок плохо тренировался.
Учитывая возраст уругвайца, Симеоне наверняка выведет его из состава в этом году больше, чем в прошлом. Тем не менее, Суарес может оставаться полезным для них в этом сезоне и даже в дальнейшем.
Поскольку Суарес полон решимости выступить за свою страну на чемпионате мира 2022 года в Катаре, он хотел бы по-прежнему играть в Ла Лиге Сантандер в месяцы, предшествующие этому турниру. Он был бы рад, если бы он все еще мог играть за «Атлетико Мадрид».