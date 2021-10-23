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«Атлетико» примет решение о продлении контракта с Суаресом в конце сезона

вчера, 14:43

Форвард Луис Суарес надеется остаться в мадридском «Атлетико» и после текущего сезона, сообщает Marca.

Контракт 34-летнего уругвайца с клубом истекает летом. Луис остается ключевым игроком, забив пять голов в этом сезоне.

По информации источника, «Атлетико» не торопится, прежде чем сесть за стол переговоров с игроком, так как они хотят посмотреть на его физическое состояние к концу сезона.

Недавно Суарес сравнялся по голам за сборную с Роналдо.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:15
Суарес и Коста могли бы стать самой противной, мерзотной парой в истории футбола, и это очень бы вписывалось в концецию Симеоне)))
League1
League1
вчера в 20:06
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 18:08
    Нападающих оценивают по количеству голов, и Луис Суарес остается одним из самых опасных центральных нападающих в мировом футболе, забив пять мячей в этом сезоне за «Атлетико Мадрид». Это делает его лучшим бомбардиром клуба прямо сейчас, хотя в атаке также находятся Антуан Гризманн, Анхель Корреа, Жоао Феликс и Матеус Кунья. Суарес также забил 21 гол в прошлом году, когда Атлетико выиграл Ла Лигу.

    Уверенный в том, что сможет и дальше выступать на высшем уровне, Суарес хотел бы остаться в Атлетико Мадриде после лета 2022 года. Именно тогда истекает срок действия двухлетнего контракта, который он подписал после приезда из Барселоны, но он надеется остаться на прежнем уровне.

    А пока «Атлетико Мадрид» хочет подождать и посмотреть, как Суарес будет физически развиваться в ближайшие месяцы. Они знают, что у него все еще есть естественный инстинкт забивать голы, но они хотят подождать, чтобы увидеть, как тело 34-летнего сохраняется в течение 2021/22 года.

    В любом случае Суарес может рассчитывать на поддержку Диего Симеоне. Аргентинец сыграл ключевую роль в привлечении нападающего в клуб и всегда поддерживал его, даже когда игрок плохо тренировался.

    Учитывая возраст уругвайца, Симеоне наверняка выведет его из состава в этом году больше, чем в прошлом. Тем не менее, Суарес может оставаться полезным для них в этом сезоне и даже в дальнейшем.

    Поскольку Суарес полон решимости выступить за свою страну на чемпионате мира 2022 года в Катаре, он хотел бы по-прежнему играть в Ла Лиге Сантандер в месяцы, предшествующие этому турниру. Он был бы рад, если бы он все еще мог играть за «Атлетико Мадрид».
    Ванечка
    Ванечка
    вчера в 18:05
    Тут и думать нечего...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:00
    А чего там думать,надо продлевать!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:57
    Заменить его некем.
    112910415
    112910415
    вчера в 15:45
    никто не вечен ...
    но на год продлить можно
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:20
    Мне кажется Луис пару сезонов на уровне ещё прведет
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 15:15
    Лет ему уже немало
    Cat01
    Cat01
    вчера в 14:59
    Ещё поиграет
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 14:48
    Скорее всего продлят контракт
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