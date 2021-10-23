«Атлетико» примет решение о продлении контракта с Суаресом в конце сезона

1634989399

вчера, 14:43

Форвард надеется остаться в мадридском «Атлетико» и после текущего сезона, сообщает Marca.

Контракт 34-летнего уругвайца с клубом истекает летом. Луис остается ключевым игроком, забив пять голов в этом сезоне.

По информации источника, «Атлетико» не торопится, прежде чем сесть за стол переговоров с игроком, так как они хотят посмотреть на его физическое состояние к концу сезона.

Недавно Суарес сравнялся по голам за сборную с Роналдо.