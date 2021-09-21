ЦСКА сравнил Заболотного с Ибрагимовичем

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный стал автором победного гола «армейцев» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0).
Пресс-служба московского клуба отреагировала на празднование Заболотного, сравнив его с празднованием нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
September 21, 2021
З.Ы. А то что ты болезненно реагируешь на Акинфеева, не мешает ему быть до сих пор лучшим вратарем в РПЛ...
З.Ы. А то что ты болезненно реагируешь на Акинфеева, не мешает ему быть до сих пор лучшим вратарем в РПЛ...
Да и Акинфееву куда тягаться с Иброй то? Ибра хоть и нарцисс, но величина мирового футбола, а Акинфеев величина РПЛ. Вот и сравни.
Акинфеев входил в топ-10 лучших в мире? Не смеши меня! Он входит топ 10 по сухим матчам и лидер по преданности.
Ибру много топ клубов звали и он переходил туда, а Игорян просто боялся на лавку присесть. Лучше буду первым парнем на деревне, чем никто среди лучших.
И не пиши мне больше по Акинфееву, тема закрыта.
Да и Акинфееву куда тягаться с Иброй то? Ибра хоть и нарцисс, но величина мирового футбола, а Акинфеев величина РПЛ. Вот и сравни.
Акинфеев входил в топ-10 лучших в мире? Не смеши меня! Он входит топ 10 по сухим матчам и лидер по преданности.
Ибру много топ клубов звали и он переходил туда, а Игорян просто боялся на лавку присесть. Лучше буду первым парнем на деревне, чем никто среди лучших.
И не пиши мне больше по Акинфееву, тема закрыта.
З.Ы. Да и бронзовых медалей Евро у Ибры нет...
З.Ы. Да и бронзовых медалей Евро у Ибры нет...
Ну какое отношение он имеет к Забалотному или Ибрагимовичу?
Ну, а если перечислять достижение с кем играл в одной команде Ибра, то Акинфееву под лавкой только место найдётся!
Ну какое отношение он имеет к Забалотному или Ибрагимовичу?
Ну, а если перечислять достижение с кем играл в одной команде Ибра, то Акинфееву под лавкой только место найдётся!
6-кратный чемпион России — 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
6-кратный обладатель Кубка России — 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13.
7-кратный обладатель Суперкубка России — 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.
Обладатель Кубка УЕФА — 2004/05.
20 трофеев на минутку, сам угадаешь кто это?
6-кратный чемпион России — 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
6-кратный обладатель Кубка России — 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13.
7-кратный обладатель Суперкубка России — 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.
Обладатель Кубка УЕФА — 2004/05.
20 трофеев на минутку, сам угадаешь кто это?
Ибра годами, каждый сезон, за любую топ команду, забивает "свои" 20-30 мячей!
Ибра годами, каждый сезон, за любую топ команду, забивает "свои" 20-30 мячей!
Но причём тут футболист Милана, который завоевал больше, чем все футболисты ЦСКА вместе взятые?
Но причём тут футболист Милана, который завоевал больше, чем все футболисты ЦСКА вместе взятые?
— Вы ошиблись номером - это 991. Наш раздел помогает в случаи если человек оказывается в северном полюсе. А еще виновником должен быть Заледный, иначе никак не можем помочь...
— Вы ошиблись номером - это 991. Наш раздел помогает в случаи если человек оказывается в северном полюсе. А еще виновником должен быть Заледный, иначе никак не можем помочь...
Что один по всем клубам поиграл, что другой
Что один по всем клубам поиграл, что другой