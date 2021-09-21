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ЦСКА сравнил Заболотного с Ибрагимовичем

21 сентября 2021, 15:28

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный стал автором победного гола «армейцев» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0).

Пресс-служба московского клуба отреагировала на празднование Заболотного, сравнив его с празднованием нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Байкал-38. (раскрыть)
24 сентября в 11:15, ред.
Это был вообще то ответ, никто в здравом уме не будет сравнивать Зе и Ибру... Просто один слабоадекватный человек написал, что у одного Ибры трофеев больше, чем у всего состава ЦСКА, я ему доказал обратное и всего то...

З.Ы. А то что ты болезненно реагируешь на Акинфеева, не мешает ему быть до сих пор лучшим вратарем в РПЛ...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ gwynb1eidd (раскрыть)
23 сентября в 18:05, ред.
Да причём вообще здесь Акинфеев, когда речь про сравнение Ибры и Зе? И тем более причём здесь Зенит? Просто Зе дно и не может тягаться с Иброй вот ты и пытаешься про других писать!!!
Да и Акинфееву куда тягаться с Иброй то? Ибра хоть и нарцисс, но величина мирового футбола, а Акинфеев величина РПЛ. Вот и сравни.
Акинфеев входил в топ-10 лучших в мире? Не смеши меня! Он входит топ 10 по сухим матчам и лидер по преданности.
Ибру много топ клубов звали и он переходил туда, а Игорян просто боялся на лавку присесть. Лучше буду первым парнем на деревне, чем никто среди лучших.
И не пиши мне больше по Акинфееву, тема закрыта.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Байкал-38. (раскрыть)
23 сентября в 17:08, ред.
То что Акинфеев пропускал в 43 матчах подряд, не помешало ему играть в 1/4 и в 1/8 ЛЧ, что даже зениту не снилось... Да и Ибра не так часто до 1/4 ЛЧ добирался и ни разу её не выигрывал... Ну и на минуточку Акинфеев входил в топ-10 лучших вратарей мира, так что Ибра играл и с менее талантливыми игроками!

З.Ы. Да и бронзовых медалей Евро у Ибры нет...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ gwynb1eidd (раскрыть)
23 сентября в 13:45
Это ты про рекордсмена ЛЧ, что ли? Игорян пропускал в 43 матчах ЛЧ подряд — это антирекорд турнира.
Ну какое отношение он имеет к Забалотному или Ибрагимовичу?
Ну, а если перечислять достижение с кем играл в одной команде Ибра, то Акинфееву под лавкой только место найдётся!
GrimlocK
GrimlocK
22 сентября в 01:19
неужели к нам дурачки из пресс-центра спартака перебрались, или глупость стала заразной?
isamsn
isamsn
21 сентября в 22:19
Очередная глупость или пустышка. Сравнивать неуместно и нечего.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
21 сентября в 21:48
Да я забыл, что ему с Мауриньо досталась ЛЕ, хотя он там не был на главных ролях... А теперь вот тебе родненький один человек из состава ЦСКА...

6-кратный чемпион России — 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
6-кратный обладатель Кубка России — 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13.
7-кратный обладатель Суперкубка России — 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.
Обладатель Кубка УЕФА — 2004/05.

20 трофеев на минутку, сам угадаешь кто это?
протон
протон ответ gwynb1eidd (раскрыть)
21 сентября в 21:41
да вот родной
НикСта63
НикСта63
21 сентября в 21:40
А ЦСКА себя сравнивает с Барсой, я тоже могу сравнить себя с Левандовски… забавно однако
gwynb1eidd
gwynb1eidd
21 сентября в 21:25
Шутка конечно уровня СММ спартака, но хоть как-то оживить пространство вокруг ЦСКА... Хотя с Орешкиным, мы уверено придем к ФНЛ...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
21 сентября в 21:22
Родной, а ты в этом уверен? У Ибры не одного евротрофея нет...
n272nm
n272nm
21 сентября в 21:09
    KLINSI
    KLINSI
    21 сентября в 20:32
      4RT
      4RT
      21 сентября в 19:32
      Ему только ворон пугать😁
      Шуnя771
      Шуnя771
      21 сентября в 19:23
      Ничего личного к армейцу, но сравнивать с корифеем футбола по меньшей мере смешно.
      Ибра годами, каждый сезон, за любую топ команду, забивает "свои" 20-30 мячей!
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Beekeeper (раскрыть)
      21 сентября в 18:10
        Beekeeper
        Beekeeper ответ ZIBO rock (раскрыть)
        21 сентября в 17:56
        ну если ваш защитник и вратарь испугался пугало, то уже тогда про всю команду я молчу.... :)
        rubinovyi2
        rubinovyi2
        21 сентября в 17:40
        Поставьте Ибру об этом в известность,а то ведь он и не знает,что у него такой конкурент появился....)))))
        memphis
        memphis
        21 сентября в 17:12
        В Спартаке тоже был один Ибра, а толку?)))
        протон
        протон
        21 сентября в 16:45
        Ладно бы подкололи Спартак, после победы это можно
        Но причём тут футболист Милана, который завоевал больше, чем все футболисты ЦСКА вместе взятые?
        LOKis09
        LOKis09
        21 сентября в 16:37
        "Королевство кривых зеркал"...
        VeniaminS
        VeniaminS
        21 сентября в 16:36
        Не перехвалите!!!
        ZIBO rock
        ZIBO rock
        21 сентября в 16:34
        Уж если кого Заболотный и напоминает, то скорее пугало с огорода!)
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        21 сентября в 16:27
        Пресслужбу походу по блату набирали,
        Gor Ter-Aristacessian
        Gor Ter-Aristacessian
        21 сентября в 16:11
        Увидев этот коллаж, Ибрагимович набрал номер 991: — Здравствуйте, это 911? Это срочно, я попал в болото, и виновник Заболотный. Помогите, спасите!
        — Вы ошиблись номером - это 991. Наш раздел помогает в случаи если человек оказывается в северном полюсе. А еще виновником должен быть Заледный, иначе никак не можем помочь...
        Legend 6
        Legend 6
        21 сентября в 15:44
        🤣обе проститутки
        Что один по всем клубам поиграл, что другой
        Ironigor
        Ironigor
        21 сентября в 15:43
        Юмористы , школы Петросяна !!!)))
        Mekail
        Mekail
        21 сентября в 15:37
        Это единственное, что можно сравнить
        Athletic Club de Bilbao
        Athletic Club de Bilbao
        21 сентября в 15:34
        Не смешите мои седые яйца.
        STVA 1
        STVA 1
        21 сентября в 15:31
        Поржал от души
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