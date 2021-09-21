ЦСКА сравнил Заболотного с Ибрагимовичем

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21 сентября 2021, 15:28

Нападающий ЦСКА стал автором победного гола «армейцев» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0).

Пресс-служба московского клуба отреагировала на празднование Заболотного, сравнив его с празднованием нападающего «Милана» .