Артета не отпустит Ляказетта ближайшей зимой

1635064424

вчера, 11:33

Наставник лондонского «Арсенала» не намерен отпускать нападающего в ближайшее трансферное окно. Из-за нехватки кадров в атаке наставник был вынужден поменять своё решение о расставании с игроком.

Футболист, скорее всего, отработает свой контракт до конца, а будущим летом покинет команду в качестве свободного агента.

В подписании Ляказетта, который недавно забил юбилейный гол, заинтересованы «Реал», «Атлетико» и «Лион», где игрок выступал до перехода в «Арсенал».