Артета не отпустит Ляказетта ближайшей зимой

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета не намерен отпускать нападающего Александра Ляказетта в ближайшее трансферное окно. Из-за нехватки кадров в атаке наставник был вынужден поменять своё решение о расставании с игроком.
Футболист, скорее всего, отработает свой контракт до конца, а будущим летом покинет команду в качестве свободного агента.
В подписании Ляказетта, который недавно забил юбилейный гол, заинтересованы «Реал», «Атлетико» и «Лион», где игрок выступал до перехода в «Арсенал».
Соглашение 29-летнего футболиста истекает в конце сезона, и в сентябре сообщили, что в июле 2017 года не было предложений для игрока, который присоединился к рекордной для клуба сделке в 46,5 миллиона фунтов стерлингов из Лиона в июле 2017 года.
Это остается так и сегодня, и Ляказетт, который сыграл яркую голевую роль в ничьей в понедельник 2:2 против Кристал Пэлас, но стартовал всего один раз за весь сезон, сможет свободно общаться с иностранными клубами непосредственно с начала января, когда выйдет в финал шесть месяцев его сделки.
На вопрос, почему «Арсенал» не нашел способ удержать нападающего, Артета сказал в четверг: «Это зависит от многих вещей, это не просто вопрос желания. Речь идет о возможности выполнить эту волю и когда, что тоже очень важно».
На вопрос, означает ли это, что Ляказетту не будет предложено продление срока, он ответил: «Нет, я бы так не сказал. Все возможно».
Похоже, что Артета связывает эту ситуацию с расходами «Арсенала» в других сферах, потратили этим летом 140 миллионов фунтов на шесть новых контрактов во время переговоров о продлении контрактов Кирана Тирни, Эмиля Смита Роу и Гранита Джака. Прошлым летом Пьер-Эмерик Обамеянг также подписал новый контракт на сумму не менее 250 000 фунтов стерлингов в неделю.
«Это та ситуация, которая у нас есть, и мы должны ее принять», - сказал он. «Я не могу ничего спросить у игрока, как он справляется с этой ситуацией, и это не индивидуальная ситуация».
«Это ситуация, которая имеет косвенный эффект из-за других, с которыми нам приходится иметь дело, как в прошлом, так и сейчас, чтобы увидеть, какой будет лучший вариант для всех в конце сезона».
«У меня не было сомнений относительно того, насколько усердно работает Ляказетт. Если бы я мог, возможно, я бы предложил сделать с ним что-то другое летом, когда игрок не может найти мотивацию или если его интересы связаны только с его финансовым будущим».
«С Лакой дело обстоит иначе, и он показал это, поскольку я был здесь каждый божий день. Вот почему он действительно важный игрок для нас».
«Он наш игрок, и я отношусь к нему, как к любому другому игроку. Не потому, что у него остался год или не осталось года. Я не собираюсь относиться к нему иначе, и это то, что он заслуживает».
В последние годы «Арсенал» потерял множество игроков при аналогичных обстоятельствах - последний пример - бесплатный переход Аарона Рэмси в «Ювентус» в 2019 году - Артета сказал: «Это проблема, которая возникает в каждом клубе, потому что контракт имеет длительный срок и игроки имеют определенный возраст и определенные этапы в своей карьере, и это обычное дело, с которым вы должны уметь справляться».
«Есть очень разные способы. Каждый игрок действует по-своему и нуждается в разном уровне мотивации, а затем разном уровне уверенности и уверенности в том, что он пользуется доверием и верой клуба. Каждый случай индивидуален».
Соглашение 29-летнего футболиста истекает в конце сезона, и в сентябре сообщили, что в июле 2017 года не было предложений для игрока, который присоединился к рекордной для клуба сделке в 46,5 миллиона фунтов стерлингов из Лиона в июле 2017 года.
Это остается так и сегодня, и Ляказетт, который сыграл яркую голевую роль в ничьей в понедельник 2:2 против Кристал Пэлас, но стартовал всего один раз за весь сезон, сможет свободно общаться с иностранными клубами непосредственно с начала января, когда выйдет в финал шесть месяцев его сделки.
На вопрос, почему «Арсенал» не нашел способ удержать нападающего, Артета сказал в четверг: «Это зависит от многих вещей, это не просто вопрос желания. Речь идет о возможности выполнить эту волю и когда, что тоже очень важно».
На вопрос, означает ли это, что Ляказетту не будет предложено продление срока, он ответил: «Нет, я бы так не сказал. Все возможно».
Похоже, что Артета связывает эту ситуацию с расходами «Арсенала» в других сферах, потратили этим летом 140 миллионов фунтов на шесть новых контрактов во время переговоров о продлении контрактов Кирана Тирни, Эмиля Смита Роу и Гранита Джака. Прошлым летом Пьер-Эмерик Обамеянг также подписал новый контракт на сумму не менее 250 000 фунтов стерлингов в неделю.
«Это та ситуация, которая у нас есть, и мы должны ее принять», - сказал он. «Я не могу ничего спросить у игрока, как он справляется с этой ситуацией, и это не индивидуальная ситуация».
«Это ситуация, которая имеет косвенный эффект из-за других, с которыми нам приходится иметь дело, как в прошлом, так и сейчас, чтобы увидеть, какой будет лучший вариант для всех в конце сезона».
«У меня не было сомнений относительно того, насколько усердно работает Ляказетт. Если бы я мог, возможно, я бы предложил сделать с ним что-то другое летом, когда игрок не может найти мотивацию или если его интересы связаны только с его финансовым будущим».
«С Лакой дело обстоит иначе, и он показал это, поскольку я был здесь каждый божий день. Вот почему он действительно важный игрок для нас».
«Он наш игрок, и я отношусь к нему, как к любому другому игроку. Не потому, что у него остался год или не осталось года. Я не собираюсь относиться к нему иначе, и это то, что он заслуживает».
В последние годы «Арсенал» потерял множество игроков при аналогичных обстоятельствах - последний пример - бесплатный переход Аарона Рэмси в «Ювентус» в 2019 году - Артета сказал: «Это проблема, которая возникает в каждом клубе, потому что контракт имеет длительный срок и игроки имеют определенный возраст и определенные этапы в своей карьере, и это обычное дело, с которым вы должны уметь справляться».
«Есть очень разные способы. Каждый игрок действует по-своему и нуждается в разном уровне мотивации, а затем разном уровне уверенности и уверенности в том, что он пользуется доверием и верой клуба. Каждый случай индивидуален».
1 ) Держать на лавке игрока с истекающим контрактом на мой взггляд нелогично, обычно именно такие игроки мотивированы больше остальных, так сказать показать товар свободного агента лицом, ну или убедить свое рукаводство и тренера, что готов рвать и метать, для того чтоб предложили новый более выгодный контракт. Именно так и сделал Обама, когда у него истекал контракт и как раз тогда Артета пришел вклуб...назабивал голов, выбил себе большую з/п продлил контракт и начал пинать вату на поле...
2) мариновать на лавке молодого, перспективного Мартинелли, не давая ему играть, тоже очень нелогично...парень с огромным потенциалом которого уже нужно наигрывать на позиции ЦФ вместо того же Обамы и Ляки, но нет...мы лучше прикупим кого-нибудь другого, а своя талантливая молодежь пусть мкитается по арендам или присиживает на лавке.
Вообще считаю что нам нужен тандем из Аякса в лице гл.тренера Эрика тен Хага и спорт.дира Марка Овермарса, которые, на мой взгляд смогут многого добиться с нашими мододыми игроками.
1 ) Держать на лавке игрока с истекающим контрактом на мой взггляд нелогично, обычно именно такие игроки мотивированы больше остальных, так сказать показать товар свободного агента лицом, ну или убедить свое рукаводство и тренера, что готов рвать и метать, для того чтоб предложили новый более выгодный контракт. Именно так и сделал Обама, когда у него истекал контракт и как раз тогда Артета пришел вклуб...назабивал голов, выбил себе большую з/п продлил контракт и начал пинать вату на поле...
2) мариновать на лавке молодого, перспективного Мартинелли, не давая ему играть, тоже очень нелогично...парень с огромным потенциалом которого уже нужно наигрывать на позиции ЦФ вместо того же Обамы и Ляки, но нет...мы лучше прикупим кого-нибудь другого, а своя талантливая молодежь пусть мкитается по арендам или присиживает на лавке.
Вообще считаю что нам нужен тандем из Аякса в лице гл.тренера Эрика тен Хага и спорт.дира Марка Овермарса, которые, на мой взгляд смогут многого добиться с нашими мододыми игроками.