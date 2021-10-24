Агаларов — лучший игрок матча «Уфа» — «Рубин».

Нападающего «Уфы» Гамида Агаларова признали лучшим игроком поединка 12-го тура РПЛ против «Рубина».
21-летний форвард забил гол с пенальти. Для игрока это мяч стал 10-м в текущем сезоне чемпионата России.
«Уфа» поднялась на 15-е место. Клуб имеет в своём активе 10 баллов.
Респект парнишке !!! Он не просто лучший в матче, так он и лучший нападающий чемпионата России в РПЛ. Я думаю он на сегодняшний день на голову лучше наших некогда распиаренных Смолова ,Соболева и Дзюбы . Мало того этот парень показывает свою скорострельность и бомбардирские качества играя в команде которая находится на предпоследнем месте турнирной таблицы. А это значит у него не самые качественные партнёры и как правило это достижение он делает благодаря своим лучшим качествам которые должны быть у голеодора , техника ,скорость, отценка ситуации и конечно мышление. Думаю что главный тренер сборной Карпин тщательно следит за прогрессом молодого игрока и сделает выводы. А теперь для самого Агаларова нужна стабильность и переход в более топовый клуб, где бы он мог развиваться как игрок и повышать свой класс. Пожелаем ему только Удачи и конечно же обходится без травм !!! Всем Добра !!!
Респект парнишке !!! Он не просто лучший в матче, так он и лучший нападающий чемпионата России в РПЛ. Я думаю он на сегодняшний день на голову лучше наших некогда распиаренных Смолова ,Соболева и Дзюбы . Мало того этот парень показывает свою скорострельность и бомбардирские качества играя в команде которая находится на предпоследнем месте турнирной таблицы. А это значит у него не самые качественные партнёры и как правило это достижение он делает благодаря своим лучшим качествам которые должны быть у голеодора , техника ,скорость, отценка ситуации и конечно мышление. Думаю что главный тренер сборной Карпин тщательно следит за прогрессом молодого игрока и сделает выводы. А теперь для самого Агаларова нужна стабильность и переход в более топовый клуб, где бы он мог развиваться как игрок и повышать свой класс. Пожелаем ему только Удачи и конечно же обходится без травм !!! Всем Добра !!!