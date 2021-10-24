Агаларов — лучший игрок матча «Уфа» — «Рубин».

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вчера, 16:16

Нападающего «Уфы» признали лучшим игроком поединка 12-го тура РПЛ против «Рубина».

21-летний форвард забил гол с пенальти. Для игрока это мяч стал 10-м в текущем сезоне чемпионата России.

«Уфа» поднялась на 15-е место. Клуб имеет в своём активе 10 баллов.