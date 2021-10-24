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Агаларов — лучший игрок матча «Уфа» — «Рубин»

вчера, 16:16
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающего «Уфы» Гамида Агаларова признали лучшим игроком поединка 12-го тура РПЛ против «Рубина».

21-летний форвард забил гол с пенальти. Для игрока это мяч стал 10-м в текущем сезоне чемпионата России.

«Уфа» поднялась на 15-е место. Клуб имеет в своём активе 10 баллов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:20
Феноменально то, что его команда находится на дне... Обычно лучшие бомбардиры из команд верхней части таблицы...
dеigandre
dеigandre
вчера в 19:39
Забил гол со странного пенальти-лучший игрок матча. Удивительно просто.
С другой стороны Хвича просто разрывал-не лучший.
Что за пиар-акция началась? Всем же ясно, что просто на новичка назабивал голы, а теперь займёт нишу очередных Ильиных и т.д.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:02
Агаларов в каждой игре лучьший, молодец!
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 17:58
"... 21-однолетний форвард забил ПОБЕДНЫЙ гол с пенальти"... Соккер, ты, как всегда, лучший!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:32
Агаларов — лучший игрок матча «Уфа» — «Рубин».
Респект парнишке !!! Он не просто лучший в матче, так он и лучший нападающий чемпионата России в РПЛ. Я думаю он на сегодняшний день на голову лучше наших некогда распиаренных Смолова ,Соболева и Дзюбы . Мало того этот парень показывает свою скорострельность и бомбардирские качества играя в команде которая находится на предпоследнем месте турнирной таблицы. А это значит у него не самые качественные партнёры и как правило это достижение он делает благодаря своим лучшим качествам которые должны быть у голеодора , техника ,скорость, отценка ситуации и конечно мышление. Думаю что главный тренер сборной Карпин тщательно следит за прогрессом молодого игрока и сделает выводы. А теперь для самого Агаларова нужна стабильность и переход в более топовый клуб, где бы он мог развиваться как игрок и повышать свой класс. Пожелаем ему только Удачи и конечно же обходится без травм !!! Всем Добра !!!
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:31
Думаю Карпин за ним смотрит. Когда-то в ФК Черноморец Новороссийск играл Камиль Агаларов. Родственники?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:21
Не понятно за что стал лучшим
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:18
Молодец парень, подаёт надежды
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:18
Это палочка-выручалочка клуба.
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