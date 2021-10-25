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Дзюба: «Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником!»

вчера, 08:06
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Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ.

Безумно счастлив забить 144-й гол и установить рекорд (согласно официальной статистикt РПЛ, это 143-й гол Дзюбы — прим.)!

Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет...

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:29
Когда-то, в далеком уже 2012 году, я думал, что жёстче 5-0 уже не может быть….что это на долгие годы…но потом 5ки в ворота Спартака стали постоянством…5-2…5-1…и вот теперь 7-1….а эти клованы так и будут нести бред про фармы, админресурсы и судей:))
протон
протон
вчера в 21:27
Для Роналду за 3 сезона эти голы забивает, а наши за всю карьеру. Зато понтов выше крыши
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 19:33
До старости лет будет себя вести как обиженный подросток, нынешний Спартак никакой не соперник, да и как может быть принципиальнейшим клуб, в котором ты вырос, другое дело что деньги тебя забросили в Питер, ну и веди себя достойно, Спартак это не только руководство, которое не любит как и ты этот клуб
А если тебя в Зените обидят, потом будешь на него тоже свои дешевые обиды выливать? Всякое бывает, ну не сложилось у тебя с кб, с Карпиным, но такое поведение не оставит после завершения карьеры хорошей памяти ни у тех ни у других
cska1948
cska1948 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 18:14
Мне на их рекорды фиолетово. Я не являюсь болельщиком чемпионатов, в которых они играют. А ваш любимый нарцис даже перед сборной стал выкобениваться. Решил, что он пуп земли? Ну, ну... Только в сборную ему НАВСЕГДА дорога заказана! Таких выходок прощать нельзя и Карпин не простит!
Palex
Palex ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:24
Ну рассакжи этот Роналдо, Месси, Левандовский, Неймару.
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:55
Решающий момент матча был гол Клаудино ! А Дзюбо как всегда болтает
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:45
Этот соперник - клуб, который воспитывал тебя как футболиста с пяти лет, Артем.

Твои моральные качества - отсутствуют.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:04
НЕ распространяй свои местечковые отношения с клубом,воспитавшим тебя,на взаимоотношения команд.В последние годы новейшей истории "Спартак" для "Зенита" всего лишь "необременительный гость" Питера.
pox 57
pox 57 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:39
А вот и неправда!!!
спартак настраивался на игру против Дзюбы,а Семак всех перехетрил и не выпустил Артёмку, чем он и внёс (сидя на скамейке) огромный вклад в разгром!!!
(а вышел бы с первых минут,то хз чем бы закончилось)?!?
Олег-Ленинградец
Олег-Ленинградец
вчера в 12:15, ред.
Личная жизнь любого человека его дело, спортсмен выходит и доказывает на поле. Он вышел и забил и в РПЛ забил немало. Давайте не учитывать голы с пенальти годы Пеле, Месси или Роналду, что у них останется.
Попробуете сами выйти на зелень перед зрителями и положить пенальти, особенно нормальным вратарям, а Максименко очень хороший вратарь.
Кто профессионально хотя бы тренировался поймёт.
Ребята показали зрелищный матч. Это игра она нас радует или огорчает , но дарит эмоции и это классно.
Удачи нам всем и спортсменам, их век очень короток.
ОПС
ОПС
вчера в 11:35
А к Дзюбе даже не хочу обращатбся.
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:34
КРАСИВЫЙ счет итоговый!...что еще нужно для счастья?))))))....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Bubnotello (раскрыть)
вчера в 11:22
согласен, сам удар хорош, но это при стоячем Мозесе, т. е часть заслуги на Мозесе, и Максименко.
вот еслиб юве так положил
Bubnotello
Bubnotello ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:18
Клаудиньо норм положил!
kaktus903
kaktus903 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 11:07
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:54
    А был ли забит хоть одиникрасивый или мастерский гол вчера? нет, тупо навал и избиение младенца
    cska1948
    cska1948 ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 10:52
    Победы не мешают, а помогают устанавливать личные рекорды. Но для игрока на первом месте должен стоять коллектив, его достижения, а уж потом достижения личные. Но у Дзюбы личные рекорды стоят на первом месте.
    kasyak7
    kasyak7 ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 10:50
    Дзюба вообще бы молчал лучше,рукоблудник
    Palex
    Palex ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 10:48
    Согласен. В матче вообще голов небыло, ноль ноль игра закончилась
    Palex
    Palex ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 10:45, ред.
    А победы Зенита, мешают устанавливать личные рекорды? Где тут вообще взатмомсвязь?
    sv_1969
    sv_1969 ответ particular (раскрыть)
    вчера в 10:19
    Приветствую!В этом он весь!Хотя в этой победе его вклада нет!Ну пенку забил, хотя Максименко щас трудно не забить!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:04
    Не топлю за КБ , но и у Зенита случались такие "приятные" моменты! Достаточно вспомнить 92 год 3-8 от несуществующего уже Асмарала Бескова и в том же году 1-6 от Ротора! Это спорт и спартачам надо забыть это как страшный сон! Ну а Зюбе пожелаю быть более сдержанным и помнить : Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
    Евангелие от Матфея 7:12
    YVG
    YVG
    вчера в 10:03
    Зря Дзюба так, спартак давно не соперник Зениту, уж лет десять как.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 09:55
    У Дзюбы сейчас на первом месте не победы Зенита, а его личный рекорд.
    MNU
    MNU
    вчера в 09:51
    Дзюба иди по74
    4RT
    4RT
    вчера в 09:43
    До встречи в Турине,раскаряга
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 09:41
    Мало надо для счастья игрочишки - забить с пенальти "Спартаку" и передернуть в подтрибунке.
    прохожий.
    прохожий.
    вчера в 09:40
    Согласно статистики РФС у него ещё 143 года забитых руками на камеру)))
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 09:39
    Там пенальти вообще не было , то что забил Дзюба не считается !
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 09:38
    Ты сперва с игры забей и не смейся , жизнь бумеранг еще вернется тебе
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