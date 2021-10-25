Дзюба: «Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником!»

Форвард «Зенита» прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ .

Безумно счастлив забить 144-й гол и установить рекорд (согласно официальной статистикt РПЛ , это 143-й гол Дзюбы — прим.)!

Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет...