Дзюба: «Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником!»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ.
Безумно счастлив забить 144-й гол и установить рекорд (согласно официальной статистикt РПЛ, это 143-й гол Дзюбы — прим.)!
Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет...
Попробуете сами выйти на зелень перед зрителями и положить пенальти, особенно нормальным вратарям, а Максименко очень хороший вратарь.
Кто профессионально хотя бы тренировался поймёт.
Ребята показали зрелищный матч. Это игра она нас радует или огорчает , но дарит эмоции и это классно.
Удачи нам всем и спортсменам, их век очень короток.
Попробуете сами выйти на зелень перед зрителями и положить пенальти, особенно нормальным вратарям, а Максименко очень хороший вратарь.
Кто профессионально хотя бы тренировался поймёт.
Ребята показали зрелищный матч. Это игра она нас радует или огорчает , но дарит эмоции и это классно.
Удачи нам всем и спортсменам, их век очень короток.