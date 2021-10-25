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Ловрен: «7 голов? Мы на такое не рассчитывали»

вчера, 08:18

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на победу над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ.

Мы забили семь удивительных голов. Конечно, мы на такое не рассчитывали. Рассчитывали только на три очка, но так получилось.

Удивительно дважды принять участие в матче, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов.

Если честно, от победы «Зенита» у меня эмоций даже больше, чем от выигрыша с «Ливерпулем».

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:51
А,после игры с Арсеналом,какие и сколько эмоций было?))))
STVA 1
STVA 1 ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 12:11
У зюбы 143
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:32
Да, семь...Теперь вероятно надо говорить, что главное забили...
Gahi
Gahi
вчера в 09:51
Это точно, очень неожиданный результат и столько знаковых событий в этом матче. Значит Сердар Азмун достойно играет в команде Зенит под 7 номером, магия чисел даёт о себе знать. Удачи
Cat01
Cat01
вчера в 09:46
План перевыполнили
mat73
mat73
вчера в 09:33, ред.
Слишком много совпадений в этом матче:
- и Ловрен этот с 7 голами в ливерпульском матче вот,
- и 200 поражение Спартака в РПЛ всего за все годы,
- и рекорд 144 мяча в РФПЛ у Здюбы,
- и 10 лет отсутствия побед Спартака в Питере,
- и ещё первый гол в сезоне (и даже два получилось) у молодого питерца Мостового в этом сезоне (фамилия и то чисто спартаковская) .
- А еще - 17 лет (счет 1:7) прошло с тех пор как Федун купил Спартак ....
Прям какойто злой рок.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:28
На такое количество мячей можно рассчитывать разве что в теннисе, да и то на тай-брейке.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:18
Конечно всех удивили своим безволием
shlomo
shlomo
вчера в 09:16
А как Спартак на это не рассчитывал кто бы знал....:((
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:55
Бывает и такое...
bnad85rdrr8d
bnad85rdrr8d
вчера в 08:55
Ясен хрен, что не рассчитывали
ОПС
ОПС
вчера в 08:52
и никто не рассчитывал.
ДСА
ДСА
вчера в 08:33
Иногда бывает, что получается абсолютно всё.
beefs
beefs
вчера в 08:22
какие могут быть эмоции, о чем он...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:21
Да уж никто не ожидал.
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