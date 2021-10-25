Ловрен: «7 голов? Мы на такое не рассчитывали»

Защитник «Зенита» отреагировал на победу над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ .

Мы забили семь удивительных голов. Конечно, мы на такое не рассчитывали. Рассчитывали только на три очка, но так получилось.

Удивительно дважды принять участие в матче, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов.

Если честно, от победы «Зенита» у меня эмоций даже больше, чем от выигрыша с «Ливерпулем».