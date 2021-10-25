Ловрен: «7 голов? Мы на такое не рассчитывали»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на победу над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ.
Мы забили семь удивительных голов. Конечно, мы на такое не рассчитывали. Рассчитывали только на три очка, но так получилось.
Удивительно дважды принять участие в матче, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов.
Если честно, от победы «Зенита» у меня эмоций даже больше, чем от выигрыша с «Ливерпулем».
- и Ловрен этот с 7 голами в ливерпульском матче вот,
- и 200 поражение Спартака в РПЛ всего за все годы,
- и рекорд 144 мяча в РФПЛ у Здюбы,
- и 10 лет отсутствия побед Спартака в Питере,
- и ещё первый гол в сезоне (и даже два получилось) у молодого питерца Мостового в этом сезоне (фамилия и то чисто спартаковская) .
- А еще - 17 лет (счет 1:7) прошло с тех пор как Федун купил Спартак ....
Прям какойто злой рок.
- и Ловрен этот с 7 голами в ливерпульском матче вот,
- и 200 поражение Спартака в РПЛ всего за все годы,
- и рекорд 144 мяча в РФПЛ у Здюбы,
- и 10 лет отсутствия побед Спартака в Питере,
- и ещё первый гол в сезоне (и даже два получилось) у молодого питерца Мостового в этом сезоне (фамилия и то чисто спартаковская) .
- А еще - 17 лет (счет 1:7) прошло с тех пор как Федун купил Спартак ....
Прям какойто злой рок.