Клаудиньо: «Счастлив, что принял участие в этой исторической победе»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ .

Счастлив, что принял участие в этой исторической победе.

Такая большая крупная победа! Она очень пригодится нам, чтобы вернуть уверенность в своих силах! И еще счастлив, что в таком матче удалось забить!

Все наши бразильцы в «Зените» рассказали, насколько это важно – победить «Спартак».

И что как бы ни складывалась ситуация в чемпионате, ни в коем случае нельзя проиграть «Спартаку». Счастлив, что сегодня все сложилось именно так.