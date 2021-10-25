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Клаудиньо: «Счастлив, что принял участие в этой исторической победе»

вчера, 08:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ.

Счастлив, что принял участие в этой исторической победе.

Такая большая крупная победа! Она очень пригодится нам, чтобы вернуть уверенность в своих силах! И еще счастлив, что в таком матче удалось забить!

Все наши бразильцы в «Зените» рассказали, насколько это важно – победить «Спартак».

И что как бы ни складывалась ситуация в чемпионате, ни в коем случае нельзя проиграть «Спартаку». Счастлив, что сегодня все сложилось именно так.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:27
В конце матча он ещё поцеловал эмблему Зенита, какое же кайфовое приобретение за 12 млн.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:45
Хорошо что ты счастлив!
Ника228
Ника228
вчера в 11:11
Самое обидное , что Зенитовские бразильцы подошли к Российскому дерби с большим почетом и пониманием. чем Российские игроки Спартака . Это говорит о том, что Спартака уже нет , осталось только название и об****** память . Зениту респект , что показали всем, что Спартак уже мертв .
YVG
YVG
вчера в 10:00, ред.
Какая же это историческая пробеда, первая команда победила седьмую и даже счет 7-1, ничего исторического, обыденная вещь.
ОПС
ОПС
вчера в 09:53
Мы рады за тебя.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:46
В таком историческом унизительном избиении "народных", никто бы не отказался поучаствовать!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:41
Удовольствие он точно получил.
beefs
beefs
вчера в 09:32
это все временно...
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:18
Хорошо играл и полезно, что самое главное...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:52
А уж как мы рады этой победе!!!
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