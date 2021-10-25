Игонин: «Матч между „Спартаком“ и „Зенитом“ можно не называть дерби»

Бывший футболист «Зенита» высказался о победе питерского клуба над «Спартаком» (7:1).

Создалось такое ощущение, что в этом матче «Зениту» было проще, чем, когда он разгромил «Локомотив» в прошлом сезоне со счетом 6:1. «Спартак» мог пропускать еще. Никто не мог говорить ранее о том, что игра сложится таким образом. Мне кажется, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» можно не называть дерби. Уже можно говорить о дерби с «Сочи», потому что по московскому клубу вопросы есть уже не первый год, и я даже не знаю, когда «Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит». Такое ощущение, что мы очень много живем старой, древней историей, но всё уже давно поменялось. ЦСКА летом сыграл против питерцев лучше, чем «Спартак, несмотря на то, что у них были серьезные проблемы. Играли они достаточно умно, хоть и играли от обороны, на контратаках. Но это было похоже на противостояние. Сегодня „Спартак“ настолько плохо играл в обороне, что у них шансов вообще не было.

„Красно-белые“ только недавно начала подниматься по турнирной таблице. Где-то на протяжении месяцев трех я вообще не знал, на каком месте находится „Спартак“, и не до конца понимал, участвует ли он в Премьер-Лиге или нет. Потом выясняется, что команда участвует в чемпионате, поднимается наверх, мелькает, но сейчас остается на своем месте.