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Игонин: «Матч между „Спартаком“ и „Зенитом“ можно не называть дерби»

сегодня, 00:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о победе питерского клуба над «Спартаком» (7:1).

Создалось такое ощущение, что в этом матче «Зениту» было проще, чем, когда он разгромил «Локомотив» в прошлом сезоне со счетом 6:1. «Спартак» мог пропускать еще. Никто не мог говорить ранее о том, что игра сложится таким образом. Мне кажется, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» можно не называть дерби. Уже можно говорить о дерби с «Сочи», потому что по московскому клубу вопросы есть уже не первый год, и я даже не знаю, когда «Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит». Такое ощущение, что мы очень много живем старой, древней историей, но всё уже давно поменялось. ЦСКА летом сыграл против питерцев лучше, чем «Спартак, несмотря на то, что у них были серьезные проблемы. Играли они достаточно умно, хоть и играли от обороны, на контратаках. Но это было похоже на противостояние. Сегодня „Спартак“ настолько плохо играл в обороне, что у них шансов вообще не было.

„Красно-белые“ только недавно начала подниматься по турнирной таблице. Где-то на протяжении месяцев трех я вообще не знал, на каком месте находится „Спартак“, и не до конца понимал, участвует ли он в Премьер-Лиге или нет. Потом выясняется, что команда участвует в чемпионате, поднимается наверх, мелькает, но сейчас остается на своем месте.

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Все комментарии
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
сегодня в 10:35
Игонин ты ли это?????
Повылазили с детства за зенит. Ты то чего против спартака добился?
санек002
санек002
сегодня в 09:26
это не дерби-это цирк !а дзюба один из вчерашних его участников!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 08:49
После 1-7 от Динамо Игонина видно не было! Кстати после того матча его и поперли из Зенита!
Persenchik
Persenchik
сегодня в 08:46
Бедный Игонин. Не так уж и давно было. Массимо Каррера был такой тренер. Вот в то время Спартак обыгрывал Зенит. Слишком мало времени прошло, чтобы крылья Зениту расправлять. 😁
НикСта63
НикСта63
сегодня в 07:45
Вообще то дерби - это соревнование команд одного города или региона. Спартак-ЦСКА - это дерби. Спартак-Зенит просто игра команд разных городов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:32
Называйте просто доминированием...
1bear
1bear
сегодня в 07:22
безвольная игра , дырявая защита...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:11
Назвать это дерби как-то язык не поворачивается.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:11
Да уж...дерби при таком счете не бывает...
Gahi
Gahi
сегодня в 06:57
Так играть команде Спартак нельзя, проиграть можно по разному но достоинства терять как это случилось в игре с Зенитом, является непозволительной роскошью для команды претендующий на лидирующие место в чемпионате РПЛ. Удачи
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:22
Пафос и понты
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:46
Да как хотите так и называйте, что от этого меняется.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 03:35
У спартака есть один путь для нового становления, это ФНЛ.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 01:17
Ну по игре Спартак на уровне подвала фнл или пфл
ABir
ABir
сегодня в 01:08
Да, Спартак сегодня был слабее и безвольнее Зенита, но говорить, что не знал на каком месте Спартак - это лукавство и самообман
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:05
Какое это дерби,простая игра!
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