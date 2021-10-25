Широков: «При Семаке „Зенит“ отлично проводит большие матчи»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (7:1).

Не знаю людей, которых не удивил бы этот результат. «Зенит» очень здорово сыграл. Семак приучил, что при нём команда большие матчи проводит великолепно. В прошлые сезоны было то же самое. Выдали отличный матч. «Спартак» и с «Лестером» провёл безобразный матч в защите. А Богданыч футбол понимает, они же видят, что со «Спартаком» можно просто закидывать и бежать. Реализовали свой блестящий план. Убегали спокойно и всё. С «Ювентусом» пытались, но не получилось, потому что Дзюба не бежит. А здесь быстрый Азмун и Мостовой.