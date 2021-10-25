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Широков: «При Семаке „Зенит“ отлично проводит большие матчи»

сегодня, 00:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (7:1).

Не знаю людей, которых не удивил бы этот результат. «Зенит» очень здорово сыграл. Семак приучил, что при нём команда большие матчи проводит великолепно. В прошлые сезоны было то же самое. Выдали отличный матч. «Спартак» и с «Лестером» провёл безобразный матч в защите. А Богданыч футбол понимает, они же видят, что со «Спартаком» можно просто закидывать и бежать. Реализовали свой блестящий план. Убегали спокойно и всё. С «Ювентусом» пытались, но не получилось, потому что Дзюба не бежит. А здесь быстрый Азмун и Мостовой.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 11:16
Что значит Семак великолепно проводит большие матчи?
А с Арсеналом мелкий матч?Даже можно в расчет не брать?
Зря стелешься Рома,не возьмет тебя Семак в тренерский штаб,Зенит не вынесет таких двоих гениев тренерской мсли...))))
Gahi
Gahi
сегодня в 08:01
В любой игре главное победа. Удачи
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 07:32
Так же и Брюгге про Зенит думает)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:30
За большие матчи больше очков не дают
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 07:29
ну уж нет, вчера вся страна у экранов была
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:08
Для такого уровня игры зениту и тренер не нужен.
beefs
beefs
сегодня в 06:55
Это со Спартаком большой матч?...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:43
Семак сам таких матчей провёл целую кучу!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:27
СерОжа проплатил)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:02
Это только во внутреннем чемпионате
Аксинья
Аксинья
сегодня в 05:39
Большие матчи это типа с Челси и Ювентусом где даже поражение со счетом 0:1 воспринимается как победа))
1bear
1bear
сегодня в 02:54
когда же все они поймут,что Большие матчи - это ЛЧ ???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:53
Так бы просто Ювентус обыграли.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:29
Зенит так может играть и без Семака.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:38
Особенно еврокубковые?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:20, ред.
Таблица не делит матчи на "большие" и "маленькие"....
При крупной победе над Спартаком и некрупных поражениях Арсеналу и Сочи - ты всё равно в минусе....

"Стабильно хороший" это лучше чем "временами отличный"....)))
протон
протон
сегодня в 00:18
Ох уж этот веганский футбол Семака. 6-1 с Локо, 7-1 со Спартаком.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:13
Знает кого хвалит
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