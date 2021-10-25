Корниленко считает вызов Сергеева в сборную России заслуженным

Спортивный директор «Крыльев Советов» назвал вызов в сборную России заслуженным:

Мы за него рады и ожидали, что это случится как можно скорее. Задачи у нас прежние — попасть в окончательный состав сборной, мы в своих футболистов верим.

Вопрос, почему его не приглашали раньше — это уже к главному тренеру. Я назову этот вызов заслуженным.