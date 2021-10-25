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Корниленко считает вызов Сергеева в сборную России заслуженным

вчера, 17:44

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко назвал вызов Ивана Сергеева в сборную России заслуженным:

Мы за него рады и ожидали, что это случится как можно скорее. Задачи у нас прежние — попасть в окончательный состав сборной, мы в своих футболистов верим.

Вопрос, почему его не приглашали раньше — это уже к главному тренеру. Я назову этот вызов заслуженным.

Сергеева включили в расширенный состав сборной России для подготовки к матчам отборочного раунда к ЧМ-2022 против сборных Кипра и Хорватии.

В текущем сезоне РПЛ нападающий сыграл 12 поединок, в которых забил 4 гола.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:31
Включение Сергеева в Сборную давно уже напрашивалось.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:04
Давай Сергеев прогрессируй, Соболев то в Спартаке уже спекся !
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:59
Ещё ежов из Самары вошел в список.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:54
За год: от ФНЛ до расширенного состава сборной - блестящая карьера. Главное не сбавлять обороты - двадцать шесть лет - на перезапуск карьеры времени уже нет.
Cat01
Cat01
вчера в 17:45
Это очень хорошо
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