Корниленко считает вызов Сергеева в сборную России заслуженным

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко назвал вызов Ивана Сергеева в сборную России заслуженным:
Мы за него рады и ожидали, что это случится как можно скорее. Задачи у нас прежние — попасть в окончательный состав сборной, мы в своих футболистов верим.
Вопрос, почему его не приглашали раньше — это уже к главному тренеру. Я назову этот вызов заслуженным.
Сергеева включили в расширенный состав сборной России для подготовки к матчам отборочного раунда к ЧМ-2022 против сборных Кипра и Хорватии.
В текущем сезоне РПЛ нападающий сыграл 12 поединок, в которых забил 4 гола.