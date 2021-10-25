«Решение тренерского штаба». Карпин — об отсутствии Дзюбы в заявке сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий касательно расширенного состава команды на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией в ноябре.
В расширенном списке 41 футболист? Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный.
Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще и футболисты, которые «висят» на желтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы решили дать такой большой список.
Так как это список очень расширенный, то есть и новички. Тренерский штаб следит за всеми игроками, которые могут помочь сборной. В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС.
Дзюбы нет в списке? Это решение тренерского штаба.
7-8 ноября сборная России собирается в Санкт-Петербурге и начнет подготовку. Тренировки будут проходить на стадионе «Петровский» и «Газпром Арене», жить в Санкт-Петербурге будем в отеле. 13 ноября запланирован вылет в Сплит.
Бесполезный рукаку не нужен.
Бесполезный рукаку не нужен.
Конфликт в сборной между спартачами уже был на Евро 2004 Ярцев-Мостовой. Последнего изгнали прямо с турнира. Зачем нам новая заруба спартаковского прошлого?
Конфликт в сборной между спартачами уже был на Евро 2004 Ярцев-Мостовой. Последнего изгнали прямо с турнира. Зачем нам новая заруба спартаковского прошлого?
Вся страна скорбит..))
Ну,дня не проходит,что-бы буратину не помянули..((
Вся страна скорбит..))
Ну,дня не проходит,что-бы буратину не помянули..((
Дзюба конечно мог помочь сборной, но выбор сделан...
А дальше как в песне поётся:
Со спортом мы расстанемся не скоро,
Но время не унять и не сдержать.
Придут честолюбивые дублёры,
Дай Бог им лучше нашего сыграть!
Дзюба конечно мог помочь сборной, но выбор сделан...
А дальше как в песне поётся:
Со спортом мы расстанемся не скоро,
Но время не унять и не сдержать.
Придут честолюбивые дублёры,
Дай Бог им лучше нашего сыграть!
Надо было 241...вызвать....
расширенный состав сборной...
Все игроки РПЛ...минус легионеры...и минус Дзюба....)))
P.S.....у Кипра население меньше чем у Карпина кандидатов в сборную...)))
Надо было 241...вызвать....
расширенный состав сборной...
Все игроки РПЛ...минус легионеры...и минус Дзюба....)))
P.S.....у Кипра население меньше чем у Карпина кандидатов в сборную...)))
1), потерял форму, не попадал в состав Зенита, как следствие не попал в сборную.
2), обрёл форму, забил за Зенит несколько голов. Получил приглашение. И тут Дзюба проигнорировал сборную!!!!
3), чего голосить? Это же не уровень Левандовского, Суареса. С Ювентусом пешком ходил по полю, Карпин же видел это безобразие.
Забыть Артёмку и двигаться дальше, к победам!!!
1), потерял форму, не попадал в состав Зенита, как следствие не попал в сборную.
2), обрёл форму, забил за Зенит несколько голов. Получил приглашение. И тут Дзюба проигнорировал сборную!!!!
3), чего голосить? Это же не уровень Левандовского, Суареса. С Ювентусом пешком ходил по полю, Карпин же видел это безобразие.
Забыть Артёмку и двигаться дальше, к победам!!!
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И уже НЕ будет, от слова совсем!
А то корчит из себя красно девицу, буду-не буду. НЕ БУДЕШЬ!
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И уже НЕ будет, от слова совсем!
А то корчит из себя красно девицу, буду-не буду. НЕ БУДЕШЬ!