«Решение тренерского штаба». Карпин — об отсутствии Дзюбы в заявке сборной

Главный тренер сборной России дал комментарий касательно расширенного состава команды на матчи отбора ЧМ -2022 с Кипром и Хорватией в ноябре.

В расширенном списке 41 футболист? Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный.

Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще и футболисты, которые «висят» на желтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы решили дать такой большой список.

Так как это список очень расширенный, то есть и новички. Тренерский штаб следит за всеми игроками, которые могут помочь сборной. В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС .

Дзюбы нет в списке? Это решение тренерского штаба.

7-8 ноября сборная России собирается в Санкт-Петербурге и начнет подготовку. Тренировки будут проходить на стадионе «Петровский» и «Газпром Арене», жить в Санкт-Петербурге будем в отеле. 13 ноября запланирован вылет в Сплит.