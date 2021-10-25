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«Решение тренерского штаба». Карпин — об отсутствии Дзюбы в заявке сборной

вчера, 17:11

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий касательно расширенного состава команды на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией в ноябре.

В расширенном списке 41 футболист? Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный.

Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще и футболисты, которые «висят» на желтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы решили дать такой большой список.

Так как это список очень расширенный, то есть и новички. Тренерский штаб следит за всеми игроками, которые могут помочь сборной. В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС.

Дзюбы нет в списке? Это решение тренерского штаба.

7-8 ноября сборная России собирается в Санкт-Петербурге и начнет подготовку. Тренировки будут проходить на стадионе «Петровский» и «Газпром Арене», жить в Санкт-Петербурге будем в отеле. 13 ноября запланирован вылет в Сплит.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:12
Надеюсь больше вообще он в сборной не сыграет, надоел уже он.
Бесполезный рукаку не нужен.
протон
протон
вчера в 21:11
Наконец-то всё коротко и чётко по поводу дзюбы! А то заколебали уже с вопросами о нём!
112910415
112910415
вчера в 18:46
Рим высказался )
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:27
Кстати Дзюба заводила и среди игроков пользуется авторитетом, тем более сейчас в сборной много игроков из Зенита. Так, что чисто климат в команде он не испортил бы, а может ещё и приподнял бы настроя. Но есть один минус и это их история с Карпиным. Вот в этом случае если что то пойдёт не так может так грохотнуть.....
Конфликт в сборной между спартачами уже был на Евро 2004 Ярцев-Мостовой. Последнего изгнали прямо с турнира. Зачем нам новая заруба спартаковского прошлого?
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 18:25
Шеф,все пропало,Артемку не вызвали,вот горе-то..)))
Вся страна скорбит..))
Ну,дня не проходит,что-бы буратину не помянули..((
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:25
При Карпине похоже Дзюбы не будет в сборной.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:17
Согласен!Но моральный климат важнее!Да и игру с ним уже все выучили!
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:12
Да он всегда такой был, ещё до ЧМ, ну а после просто его больше распёрло. Хотя надо признать он хороший нападающий, забивающий много голов. Мы конечно можем любит или не любить Дзюбу, но это отрицать нет смысла. Да и иностранные специалисты с игроками хорошо отзываются о Дзюбе.
Дзюба конечно мог помочь сборной, но выбор сделан...
А дальше как в песне поётся:
Со спортом мы расстанемся не скоро,
Но время не унять и не сдержать.
Придут честолюбивые дублёры,
Дай Бог им лучше нашего сыграть!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:11
Карпин специально составил такой большой список и не включил в него Дзюбу чтобы показать тому что без него хватает игроков и есть кем его заменить а то воображает из себя невесть что. Красава Валера. Поставил Дзюбу на место.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:04, ред.
41 футболист ??..)))
Надо было 241...вызвать....
расширенный состав сборной...
Все игроки РПЛ...минус легионеры...и минус Дзюба....)))

P.S.....у Кипра население меньше чем у Карпина кандидатов в сборную...)))
cska1948
cska1948
вчера в 17:50
Дзюбы нет в списке?
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 17:49, ред.
Наверняка в 26-27 счастливчиков по убеждениям тренерского состава попадут в основном те, которые на данный момент поддерживают свою форму, которые в ходе подготовки способны воздержатся от сладкого и рукоблудия....)))
drug01
drug01
вчера в 17:46
Всё по делу и по игре
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:44
Сколько шума вокруг игрочишки.
1), потерял форму, не попадал в состав Зенита, как следствие не попал в сборную.
2), обрёл форму, забил за Зенит несколько голов. Получил приглашение. И тут Дзюба проигнорировал сборную!!!!
3), чего голосить? Это же не уровень Левандовского, Суареса. С Ювентусом пешком ходил по полю, Карпин же видел это безобразие.
Забыть Артёмку и двигаться дальше, к победам!!!
ДСА
ДСА
вчера в 17:41
Дрочунов в сборной не надо. Энергию только выплескивают.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:34
Самовлюбленный типок! Он не считает это возможным! Его ЧСВ после ЧМ и получения ЗМС зашкаливает как и у Чабана!
STVA 1
STVA 1 ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
вчера в 17:32
Золотые слова!И хватит уже про него тереть журналюгам!
cska1948
cska1948
вчера в 17:30
"...Дзюбы нет в списке?..."
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И уже НЕ будет, от слова совсем!
А то корчит из себя красно девицу, буду-не буду. НЕ БУДЕШЬ!
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
вчера в 17:29
Сейчас период решающих матчей. Гнилой и самовлюбленный иуда, который в решающий момент может ударить в спину - точно не нужен. Пенальти и так есть кому пробить, без него ребята справятся. Зато атмосфера в команде будет чище
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:27
Красава, больше не юлит
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:26
Этот Артёмка,этот нехороший человек пускай и дальше форму набирает и бьёт личные и прочие журналЫстские рякорды.
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:21
Ну сейчас наверное у футбольных медиаэкспертов всех мастей начнется,..
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:19
Если Дзюба хочет играть в сборной, то ему теперь самому надо встретиться с Карпиным и попросить вызова. За Дзюбой, особенно Карпин бегать не будет.
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