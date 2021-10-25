ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧМ-2022. Европа

Сборная России объявила расширенный состав на ноябрьские матчи отбора ЧМ-22

вчера, 17:02

Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Будё-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал» Екатеринбург).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все — «Локомотив» Москва), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Ежов («Крылья Советов» Самара).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара).

Недавно сборная России поднялась на несколько позиций в рейтинге ФИФА.

Все новости
Россия
Источник: rfs.ru
Куман: «Агуэро готов выходить в старте или провести весь второй тайм»
Сегодня, 20:51 Комментарии3
Хайкин прокомментировал своё попадание в расширенный состав сборной России
Вчера, 22:55 Комментарии4
41 футболист, среди которых нет Дзюбы. Зато в расширенном составе сборной России сразу 7 новичков
Вчера, 21:25Александр Чистяков в блоге Командный духКомментарии17
«Сначала подумал, что это прикол». Ежов — о своём вызове в сборную России
Вчера, 18:18 Комментарии16
Азмун вызван в сборную Ирана на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022
Вчера, 18:02 Комментарии7
Сёмин высказался о новичках в расширенном составе сборной России
Вчера, 17:50 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:46
Как так-то? А где же колька рассказов? ))
Kokurrr
Kokurrr ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 07:58
Да я не говорю про пропущенные от Зенита мячи, речь про рекордную статистику кипера
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:12, ред.
Читает главный тренер наши комментарии и довольно потирает руки: задал, мол, задачку болельщикам. А может издевается над всеми, что вовсе не исключено, зная его своенравный характер. А ведь он назло всем составил такой расширенный список, вы разве этого не поняли ? Даже дуракам, т.е нам с вами, понятно, что на последние два решающих матча выйдут те же футболисты, что играли в предыдущих матчах. Даже Дивеев, от головы которого мяч случайно залетел в сетку. За небольшим исключением в виде запасных, которые также выходили на замены. Одним словом, оригинальничает наш Валерий Георгиевич.
edubokom
edubokom
вчера в 22:10
МакСемьЕнко и Дзюбы нет и не будет больше, надеюсь
pomor45
pomor45 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:08
Похоже Карпин верит в то, что вратари приносят ему удачу - в дополнение к смене капитана в каждом матче. Что-то вроде талисмана.
Аксинья
Аксинья ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:01
Я не Господь Бог и гарантировать ничего не могу, а вот Кафанов первый после Бога и этот весь сказ...Кстати заметили как были забиты голы в игре против Словении - в "Ростове" эти наигровки лежат также на Кафанове. И он давно играет роль "серого кардинала"))
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:50
Если сборная пройдёт на чемпионат мира даже через стыковой матч, тогда карьера Дзюбы в сборной закончена!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 20:48
А как определить тому же Кафанову, кто самый нужный в данной игре ? Если объясните внятно и аргументированно, вам респект. Любой, даже самый надёжный на сегодняшний момент вратарь может пропустить "плюшку", и что тогда мы будем говорить ? Вы сможете гарантировать, что этого не случится с Сафоновым или Гилерме ?... Во многих пропущенных мячах виноваты, прежде всего, защитные порядки, а когда они, как спартаковские в последнем матче, не в порядке, никакой, даже самый выдающийся, голкипер не поможет.
протон
протон
вчера в 20:46
Кафанову браво за смелость в приглашениях новых вратарей, это мотивирует
протон
протон
вчера в 20:45
Прям максимально интересный расширенный список !
Даже интересно кто в итоге попадет в заявку )

Но Хайкин, Круговой, Марадишвили и Черников в списке достаточно приятно удивили )
После вчерашнего матча понимаю почему вызвали Кругового и Мостового, но что в расширенном списке делают Зобнин и Джикия?
протон
протон
вчера в 20:44
Дзюба, до свидания
Оч радостно видеть Сергеева и Ежова

Причем если Сергеев у всех на слуху, то Ежова не так хорошо знают, а оч старательный и чёткий игрок, прям пахарь: и в защите отрабатывает, и в атаку здорово бежит
И физика на уровне, и голова на месте
Интересный игрок с большим потенциалом

Валера молодчик!
протон
протон
вчера в 20:44
Хоть и болею за спартак, но не могу понять присутствия в сборной зобнина, да он даже хуже молодого литвинова играет в разы.
Наконец-то Сергеева пригласили, очень рад за Ваню
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:44
Из Спартака Зобнин лишний. Он и в команде не играет , а остальные......
протон
протон
вчера в 20:43
Дзюба на верху хорошо, но не вызвали и забудьте уже... На Агаларова интересно посмотреть в сборной, парень талантливый...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:39
Чё то Дзюбы не вижу в списке )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Kokurrr (раскрыть)
вчера в 20:38
Разве Максименко виноват в пропущенных от "Зенита" мячах ? Конечно, нет. На месте тренера надо было наоборот поддержать голкипера "Спартака" и пригласить его в сборную. Весьма недальновидный тренер в сборной.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:31
Любой футболист любой команды РПЛ может без труда заменить всех названных. Сборная от этого ничего не потеряет. Разница между "сборниками" и остальными только в том, что первые имеют какой-никакой опыт выступления за сб.России, а другие - нет. Поставь футболиста того же Н.Новгорода, "Химок" либо "Ахмата" в сборную и предоставь ему возможность сыграть в ней несколько матчей - будет не хуже "основных". Или кто-либо из вас может мне сказать, чем Дивеев, Кудряшов, Ионов и прочие сильнее условного Сидорова ?...
Сп62
Сп62 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 19:50
Это расширенный вариант. Так что не переживай.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 19:50
Посмотрел матчи спорной и РПЛ я так понимаю Чистяков и Дивеев сейчас в порядке а Джикия поплыл может быть без Жиго не идет игра,Зобнин может выдать сильный матч ,Примерный состав Сафонов,Чистяков,Дивеев, Джикия, Самошников,Сутормин,Кузяев,Головин,Баринов,Зобнин,Смолов
sv_1969
sv_1969 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 19:45
А кто нужен!? Там есть молодые!Выдвигайтесь на пост ГТ сборной!Я проголосую за Вас)))
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 19:24
И когда мы увидим в футболке сборной хвалёного нового русского Пеле - Пиняева?
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:23
Да, много. Они не нужны сборной, лучше дать возможность молодёжи сыграть.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:17
Что делают в списке Хайкин? Зобнин?
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:14
Ну и что такого что пять вратарей, да пусть хоть десяток, главное чтобы Кафанов поставил в ворота самого нужного на данную игру - а он в этом дока. Один пропущенный мяч за пять игр говорит само за себя))
berda2003
berda2003
вчера в 19:11
почему нет Грулёва, тюкавин и заБолотный не лучше...
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 19:10
После вчерашней чудо игры спартатачей, их в сборной на этот вызов не должно быть, особенно Зобнина, он походу уже завершил карьеру, остались только контрактные халявные лямы
баск
баск ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:57
За всю игру сборной отвечает её ГТ, так что он вполне способен и должен контролировать и ограничивать диковатые наклонности тренера вратарей.

Что же касается заменить Шунина на Будачёва, так я давно уже за это топлю))
memphis
memphis
вчера в 18:51
Отлично что есть Ежов и Сергеев, плохо что нет теперь Зиньковского. Надеюсь кто-то будет в команде
sv_1969
sv_1969 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 18:48
Хорош чудить то!Кроме Джикии Бакаев и Рома там!Разве много?
sv_1969
sv_1969 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:46
За вратарей не он отвечает а Кафанов!Одного точно отцепят!Ну а Будачева если он такой дикорастущий надо вместо Шунина брать уже! Буду только рад за молодого))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100