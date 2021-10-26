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Серхио Рамос может дебютировать за ПСЖ в матче против «Лилля»

вчера, 11:27
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль29.10.2021 в 22:00 Не начался

Защитник ПСЖ Серхио Рамос продолжает восстанавливать после травмы икроножной мышцы.

Испанец тренируется по индивидуальной программе, ожидается, что Серхио приступит к занятиям с командой на этой неделе. Если восстановление пойдёт по плану, Рамос сможет дебютировать за ПСЖ в матче 12-го тура Лиги 1 против «Лилля», который состоится в эту пятницу.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 12:39
Что за истерика с Рамосом. Пусть подлечиться по полной, а потом и играть начнет, незачем спешить.. Еще травму растравят..
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:20
пора бы уже! удачи капитан!
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:18
Неужели... а то уже кажется, что в этом году он играть не будет...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:30, ред.
Вот это да, да этого не может быть !!?
Рамос верной дорогой Кокорина пошёл !!!) Хватит играть, пора уже только играться !!!)
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