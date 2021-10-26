Серхио Рамос может дебютировать за ПСЖ в матче против «Лилля»

Защитник ПСЖ Серхио Рамос продолжает восстанавливать после травмы икроножной мышцы.
Испанец тренируется по индивидуальной программе, ожидается, что Серхио приступит к занятиям с командой на этой неделе. Если восстановление пойдёт по плану, Рамос сможет дебютировать за ПСЖ в матче 12-го тура Лиги 1 против «Лилля», который состоится в эту пятницу.
Рамос верной дорогой Кокорина пошёл !!!) Хватит играть, пора уже только играться !!!)
Рамос верной дорогой Кокорина пошёл !!!) Хватит играть, пора уже только играться !!!)