Бывший наставник «Тоттенхэма» Реднапп дал советы Кокорину и Миранчуку

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» порассуждал о перспективах полузащитника «Аталанты» и форварда «Фиорентины» .

Если Миранчуку не удаётся отвоевать место в стартовом составе, ему нужно упорнее заниматься, больше проявлять себя на тренировках. Куда ему идти из «Аталанты», а главное, зачем? Это отличный клуб. Ему нужно прибавлять в старании и возвращаться в состав. И скидка на сложность занятий Гасперини здесь не пройдёт. Алексей ― хороший футболист, и, на мой взгляд, однозначно соответствует уровню «Аталанты».

Кокорин? Ох, бедняга. Я не видел достаточно его игр и не хотел бы быть вовлечённым в его обсуждение. Но если Кокорин не выходит на поле и чувствует, что он не нужен «Фиорентине», нужно двигаться дальше, стоит подыскивать себе новую команду. В футболе всё происходит очень быстро, ты не успеешь моргнуть, как твоя карьера закончится. Так что ему нужно получать игровую практику хоть где-нибудь.