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Бывший наставник «Тоттенхэма» Реднапп дал советы Кокорину и Миранчуку

вчера, 17:46

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп порассуждал о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Если Миранчуку не удаётся отвоевать место в стартовом составе, ему нужно упорнее заниматься, больше проявлять себя на тренировках. Куда ему идти из «Аталанты», а главное, зачем? Это отличный клуб. Ему нужно прибавлять в старании и возвращаться в состав. И скидка на сложность занятий Гасперини здесь не пройдёт. Алексей ― хороший футболист, и, на мой взгляд, однозначно соответствует уровню «Аталанты».

Кокорин? Ох, бедняга. Я не видел достаточно его игр и не хотел бы быть вовлечённым в его обсуждение. Но если Кокорин не выходит на поле и чувствует, что он не нужен «Фиорентине», нужно двигаться дальше, стоит подыскивать себе новую команду. В футболе всё происходит очень быстро, ты не успеешь моргнуть, как твоя карьера закончится. Так что ему нужно получать игровую практику хоть где-нибудь.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:42
Оба лодыри. Миранчук хоть как-то ещё пытается играть, а коко давно получает удовольствие от жизни забив на футбол.
Землянин
Землянин ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:26, ред.
Всё он знает, но как ты прямо не скажет, поэтому то и сказал не хотел бы обсуждать его. И то всё по существу рассказал, удивительно кто к нему пристал с вопросами про русских, и о что он в курсе кто это и где играют
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:45
А в ФИфА-2021 они есть?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:40
Не знаю как Миранчуку но кокоше по кайфу такая жизнь, мафиози платит а он тратит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
А причём здесь Гасперини и крест, если Малиновский на голову сильнее? Сажать на лавку сильного и выпускать слабого? Он не враг себе. Лёша пока не тянет на основу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:57
И зачем ему какая то игровая практика? Деньжат а капают, и зачем практика.?
LOpp
LOpp
вчера в 18:51
112910415
112910415
вчера в 18:40
нет, не понял большой тренер загадочную русскую душу !
у Александра всё идёт чётко по плану !
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:39
Миранчук, конечно, может вкалывать до полусмерти на тренировках, но кажется, Гасперини поставил на нём крест, а значит, скорее всего, все старания бесполезны. Интенсивно работать, конечно, надо продолжать, но подыскивать себе новый клуб. Ну а по Кокорину, что тут сказать? Пожалуй, без комментариев...
beefs
beefs
вчера в 18:26
да в положении Кокорина еще пару лет просидеть в Фиорентине - несбыточная мечта...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:20
Дааа!Реднапп по ходу не в курсе что Саня имеет фиалок на одном месте)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:18
...Кокорин? Ох, бедняга...

Многие бы хотели быть такими беднягами, как Кокорин...
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:09
У Миранчука есть еще шанс у Кокорина всё.
drug01
drug01
вчера в 18:05
Надо принять к сведению
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:00
Кокорин в советах уже точно не нуждается !)))
Он сделал для большого футбола ⚽️ всё что мог и даже больше !!!)))
протон
протон
вчера в 17:58
Реднапп а он знает про игрока как Кокорин?)
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 17:49
Кокорин бедняга..... офигенная характеристика...
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