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В Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября

вчера, 12:48

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте опубликовал указ о введении нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября. Данная ситуация касается и спорта.

Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.

Кроме того, с 8 ноября 2021 г. вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.

Отметим, что в период с 28 октября по 7 ноября в Москве должно пройти несколько матчей 13-го и 14-го тура РПЛ.

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Все комментарии
KLINSI
KLINSI ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:32
Обыкновенный фашизм.
KLINSI
KLINSI ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:30
А немцы спутником ширялись или гам ковидом?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:19
В некоторых штатах США лишают медстсраховки непривитых. А у нас демонстративно отказываются прививаться. На игре ПСЖ Лейпциг был полный стадион. Во Франции уже 80 % населения вакцинированы. А мы на футбол хотим ходить. а прививку сделать никак. Жуть.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:15
И лечить их от коронки тоже за их счёт.
112910415
112910415
вчера в 18:51
тяжелый случай, всё плохо
cska1948
cska1948 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:24
Для сравнения взял футбольную страну не глядя и вот статистика.
Обе дозы вакцины получили более 75% жителей Германии старше 18 лет. А в России 32,4%. Ещё вопросы есть?
санек002
санек002 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:16
это метро!там культурно-массовых нет!там все деловое!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:15
Честно признаться эти меры вряд ли приведут к положительным результатам. Либо как в Китае, жёсткий карантин, либо и пытаться не стоит вводить полумеры.
particular
particular
вчера в 17:45, ред.
Двуличие властей. Закрыть метро духу не хватает, ибо возмущённый электорат сметёт. А имитировать полумеры с серьёзной моськой - это всегда пожалуйста...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:44
Жаль коронавирус не знает, что мы его давно победили как печенегов и половцев.
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:40
Уже напрягает такая обстановка
DEIVID_555
DEIVID_555
вчера в 17:11
Жаль. Хотел съездить на праздники в Москву. Посмотреть Динамо - Краснодар и главный матч Спартак - ЛОКО.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:37
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 16:33, ред.
    А мы тем временем тупеем. Назло всем прививку делать не буду, лучше переболею. Я думаю пора уже не оплачивать больничный непривитым. Пусть пару месяцев за свой счёт полечатся
    4RT
    4RT
    вчера в 16:26
    Каждый год одна и та же херня
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:04
    Вирус крепчает, прям напасть какая то.
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 15:01
    В метро все проверенные , там никто не зарапжает. Собянин с Путиным сам там кажяый день ездит.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 14:59
    За 10 дней что ли все наладится?
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 14:58
    Да сколько можно? Опять футбол будет без болельщиков. Уже даже в Европе везде пускают зрителей а у нас запрещают. Зато метро забито битком.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:58
    То есть ковид19 будет опасен только с 28-го октября до 7-го марта ...
    Странная эпидемия , врут наверное.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 14:52
    Это надолго, к сожалению.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:51
    Вот что значит провакцинировались непроверенной вакциной !
    Этот гребанный Спутник убивает всех подряд , а при чем здесь спортивные соревнования ?
    mat73
    mat73
    вчера в 14:42
    Как же всё это надоело, когда закончится............................
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 14:33
    ЦСКА с крыльями играет 23 числа. А отмена с 28
    zooveterinar
    zooveterinar ответ ДАША Д (раскрыть)
    вчера в 13:58
    Да еще и как!!! Народ схавал первую волну,в прошлом году!!! В этом еще по хлеще!!!
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    вчера в 13:56
    Бред какой-то.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 13:56, ред.
    это когда спортивные мероприятия способствовали простудным заболеваниям??!!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 13:49
    В прошлом году в России стадионы были заполнены, в Европе нет. В этом году наоборот
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 13:47
    А ЦСКА у Чертаново
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:47
    Реально не понимаю, смотрим европейский чемпионат или еврокубковые игры на стадионах Европы аншлаг и люди без всяких масок а у нас якобы первыми создали вакцины от которого чаще умирают чем от самого ковид и ничего не можем сделать, может надо обратить внимание, что делают медики за бугром а не развивать фабрики по изготовлению масок.
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