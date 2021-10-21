В Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября

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вчера, 12:48

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте опубликовал указ о введении нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября. Данная ситуация касается и спорта.

Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве. Кроме того, с 8 ноября 2021 г. вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.