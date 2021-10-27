Селюк: «Слуцкому лучше пойти в шоу-бизнес, подвинуть как-то Киркорова»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о результатах «Рубина» в нынешнем сезоне.

Главное разочарование сейчас — это Слуцкий. Пока создаётся впечатление, что в КВН у него получается лучше, чем тренировать. Была игра с «Ахматом», там Кукуян «накукуянил». Если эти три очка убрать, то сейчас бы «Рубин» боролся за выживание и был бы где-то в группе стыковых матчей, на месте «Арсенала».

Слуцкий — весёлый парень, но, Лёня, перестань уже веселиться, пора работать. По Сети всё эти его танцы ходят, то он в каком-то халате, то рэп читает, то новый гимн «Рубина» придумают. Ему просто может лучше в шоу-бизнес податься, подвинуть там как-то Филиппа Киркорова, устроиться в подтанцовке или податься туда каким-нибудь тренером в юмористическую команду.