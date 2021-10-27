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Селюк: «Слуцкому лучше пойти в шоу-бизнес, подвинуть как-то Киркорова»

вчера, 10:01

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о результатах «Рубина» в нынешнем сезоне.

Главное разочарование сейчас — это Слуцкий. Пока создаётся впечатление, что в КВН у него получается лучше, чем тренировать. Была игра с «Ахматом», там Кукуян «накукуянил». Если эти три очка убрать, то сейчас бы «Рубин» боролся за выживание и был бы где-то в группе стыковых матчей, на месте «Арсенала».

Слуцкий — весёлый парень, но, Лёня, перестань уже веселиться, пора работать. По Сети всё эти его танцы ходят, то он в каком-то халате, то рэп читает, то новый гимн «Рубина» придумают. Ему просто может лучше в шоу-бизнес податься, подвинуть там как-то Филиппа Киркорова, устроиться в подтанцовке или податься туда каким-нибудь тренером в юмористическую команду.

После 12-го тура «Рубин» занимает 9-е место в РПЛ, имея в своём активе 16 очков.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Террпсихора (раскрыть)
вчера в 17:37
По Головину я промахнулся,)
Но человек который делал такие заявления:
1). В России футбола нет.(деньги получает от футбола)
2). Провалив Евро-16, в раздевалке заявил, что мы…авно.
Этот человек больше подходит для подтанцовки и для КВНа.
minai
minai
вчера в 15:45
Вы все ничего не понимаете. Это же Рубин слуцкого периода.
Террпсихора
Террпсихора ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 13:29
Путаешь, при нём Головин начал играть, он же его и в сборную на евро взял.
Vladimir808
Vladimir808 ответ zim289 (раскрыть)
вчера в 13:12
С этим Рубином Черевченко добился бы большего.
Слуцкий слабый тренер, а многократное чемпионство в ЦСКА, это заслуги Гинера и Газзаева. За семь лет работы в ЦСКА он не включил в состав ни одного молодого игрока, кроме Муссы.(
Он даже Головина не разглядел.(
zim289
zim289
вчера в 11:57, ред.
А вы состав этого Рубина видели? Место в таблице вполне соответствует составу.
Слуцкий хорош. Просто берется за слишком сложные проекты. Дайте ему ЦСКА состава 2010, он до 1/4 ЛЧ дойдет.

Кстати, такая же ситуация у Моуриньо после его ухода из Реала.
Почему Гвардиола ВСЕГДА успешен? Потому что он работал только в клубах, находящихся на пике формы. Баварию и Сити Гвардиоле передали уже в прокачанном состоянии. Можно было НИЧЕГО не делать, та Бавария и тот Сити всё равно бы всех обыграли.

Думаете, Гвардиола, Клоп или Моур с этим Рубином добились бы большего?😁
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 11:19
С первых дней не особо радовался,что Левонид стал ГТ Рубина,но на тот момент-это был оптимальный вариант.Еще и удивился,за какие заслуги,сразу пятилетний контракт и вот Левонид,вместо результатов стал приносить разочарования.
ДСА
ДСА
вчера в 10:54
Работа в Нидерландах его расхолодила.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:43
Слуцкий к сожалению разочаровывает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:23
Ну а тебе говорун Селючка инсайдером и комментатором на Матч ТВ !!!)
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:22
Слуцкий на эстраде лучше Киркорова смотрится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:06
С Люка слишком много...
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