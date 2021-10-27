Селюк: «Слуцкому лучше пойти в шоу-бизнес, подвинуть как-то Киркорова»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о результатах «Рубина» в нынешнем сезоне.
Главное разочарование сейчас — это Слуцкий. Пока создаётся впечатление, что в КВН у него получается лучше, чем тренировать. Была игра с «Ахматом», там Кукуян «накукуянил». Если эти три очка убрать, то сейчас бы «Рубин» боролся за выживание и был бы где-то в группе стыковых матчей, на месте «Арсенала».
Слуцкий — весёлый парень, но, Лёня, перестань уже веселиться, пора работать. По Сети всё эти его танцы ходят, то он в каком-то халате, то рэп читает, то новый гимн «Рубина» придумают. Ему просто может лучше в шоу-бизнес податься, подвинуть там как-то Филиппа Киркорова, устроиться в подтанцовке или податься туда каким-нибудь тренером в юмористическую команду.
После 12-го тура «Рубин» занимает 9-е место в РПЛ, имея в своём активе 16 очков.
Но человек который делал такие заявления:
1). В России футбола нет.(деньги получает от футбола)
2). Провалив Евро-16, в раздевалке заявил, что мы…авно.
Этот человек больше подходит для подтанцовки и для КВНа.
Но человек который делал такие заявления:
1). В России футбола нет.(деньги получает от футбола)
2). Провалив Евро-16, в раздевалке заявил, что мы…авно.
Этот человек больше подходит для подтанцовки и для КВНа.
Слуцкий слабый тренер, а многократное чемпионство в ЦСКА, это заслуги Гинера и Газзаева. За семь лет работы в ЦСКА он не включил в состав ни одного молодого игрока, кроме Муссы.(
Он даже Головина не разглядел.(
Слуцкий слабый тренер, а многократное чемпионство в ЦСКА, это заслуги Гинера и Газзаева. За семь лет работы в ЦСКА он не включил в состав ни одного молодого игрока, кроме Муссы.(
Он даже Головина не разглядел.(
Слуцкий хорош. Просто берется за слишком сложные проекты. Дайте ему ЦСКА состава 2010, он до 1/4 ЛЧ дойдет.
Кстати, такая же ситуация у Моуриньо после его ухода из Реала.
Почему Гвардиола ВСЕГДА успешен? Потому что он работал только в клубах, находящихся на пике формы. Баварию и Сити Гвардиоле передали уже в прокачанном состоянии. Можно было НИЧЕГО не делать, та Бавария и тот Сити всё равно бы всех обыграли.
Думаете, Гвардиола, Клоп или Моур с этим Рубином добились бы большего?😁
Слуцкий хорош. Просто берется за слишком сложные проекты. Дайте ему ЦСКА состава 2010, он до 1/4 ЛЧ дойдет.
Кстати, такая же ситуация у Моуриньо после его ухода из Реала.
Почему Гвардиола ВСЕГДА успешен? Потому что он работал только в клубах, находящихся на пике формы. Баварию и Сити Гвардиоле передали уже в прокачанном состоянии. Можно было НИЧЕГО не делать, та Бавария и тот Сити всё равно бы всех обыграли.
Думаете, Гвардиола, Клоп или Моур с этим Рубином добились бы большего?😁