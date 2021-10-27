Восстановление Серхио Рамоса может вновь затянуться

Защитник ПСЖ Серхио Рамос испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Утверждается, что в клубе не знают, когда футболист сможет вернуться на поле. Это может произойти даже в декабре. По данным источника, испанец подавлен из-за такой ситуации.
Защитник ПСЖ Серхио Рамос испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Утверждается, что в клубе не знают, когда футболист сможет вернуться на поле. Это может произойти даже в декабре. По данным источника, испанец подавлен из-за такой ситуации.
А тем временем Кокорин , - " Я жду тебя Серхио , за всё уплаченно " !!!
А тем временем Кокорин , - " Я жду тебя Серхио , за всё уплаченно " !!!