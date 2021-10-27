Восстановление Серхио Рамоса может вновь затянуться

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вчера, 18:39

Защитник ПСЖ испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Утверждается, что в клубе не знают, когда футболист сможет вернуться на поле. Это может произойти даже в декабре. По данным источника, испанец подавлен из-за такой ситуации.