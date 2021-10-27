ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2021/2022

Восстановление Серхио Рамоса может вновь затянуться

вчера, 18:39

Защитник ПСЖ Серхио Рамос испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Утверждается, что в клубе не знают, когда футболист сможет вернуться на поле. Это может произойти даже в декабре. По данным источника, испанец подавлен из-за такой ситуации.

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ПСЖ  Рамос Серхио
Перевод с as.com
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Все комментарии
mbkbbxa7588e
mbkbbxa7588e
сегодня в 02:05
Оно и так уже затянулось
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:18
сережка, повесь бутсы на гвоздь
Конь 666
Конь 666
вчера в 21:24
Взял пример с Азара))
Nazi
Nazi
вчера в 20:49
Задолбали уже, по две одинаковые новости уже на дню. То выходит, то не выходит. Оставьте его уже в покое, когда выйдет, тогда и выйдет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:30
Скорейшего возвращения на поле.
Сантус
Сантус
вчера в 19:26
Серёже здоровья,но Перес снова проявил супер чуйку...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:23
Зарплат капает, зачем напрягаться?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:12
Серхио Рамос.
1bear
1bear
вчера в 19:12
да просто товарисч устал от футбола,а тут пи-ар предложение от ПСЖ - как можно было отказаться?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:02
Утверждается, что в клубе не знают, когда футболист сможет вернуться на поле !
А тем временем Кокорин , - " Я жду тебя Серхио , за всё уплаченно " !!!
Gahi
Gahi
вчера в 19:01
Ну это большое похоже на симптомы Кокорина. Можно от этого избавиться трудно сказать, всё зависит от того насколько этот процесс затянулся, чтобы быстро футболисту восстановиться. Удачи
Cat01
Cat01
вчера в 18:42
Ждём очень ждём
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:41
Значит серьезная травма была.
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