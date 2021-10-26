Матч «Крылья Советов» — «Химки» пройдёт без зрителей

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вчера, 22:46

Матч 14-го тура чемпионата России «Крылья Советов» и «Химки» (6 ноября) на «Солидарность-Арене» в Самаре пройдет без зрителей. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский:

На сегодняшний день приостановлено проведение межрегиональных и спортивных мероприятий. Профессиональные спортивные клубы продолжают тренировочный процесс при закрытых дверях c соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в связи с невозможностью переноса матчей регулярных чемпионатов. Поэтому матчи футбольного клуба «Крылья Советов», гандбольной «Лады», хоккейных ЦСК ВВС и «Лады» и других команд пройдут без зрителей.

Ограничения действуют в рамках постановления губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, по которому в регионе с 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за сложной обстановки с коронавирусом.

Ранее аналогичные новости пришли из стана тульского «Арсенала».