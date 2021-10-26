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Матч «Крылья Советов» — «Химки» пройдёт без зрителей

вчера, 22:46
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимки06.11.2021 в 16:30 Не начался

Матч 14-го тура чемпионата России «Крылья Советов» и «Химки» (6 ноября) на «Солидарность-Арене» в Самаре пройдет без зрителей. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский:

На сегодняшний день приостановлено проведение межрегиональных и спортивных мероприятий. Профессиональные спортивные клубы продолжают тренировочный процесс при закрытых дверях c соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в связи с невозможностью переноса матчей регулярных чемпионатов. Поэтому матчи футбольного клуба «Крылья Советов», гандбольной «Лады», хоккейных ЦСК ВВС и «Лады» и других команд пройдут без зрителей.

Ограничения действуют в рамках постановления губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, по которому в регионе с 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за сложной обстановки с коронавирусом.

Ранее аналогичные новости пришли из стана тульского «Арсенала».

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:09
Можно было впускать по QR коду, хоть кто то был на стадионе.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:13
Это плохо. Для кого тогда футбол если не для зрителей? Могли хотя бы вакцинированных пустить.
beefs
beefs
вчера в 23:10
а спартак просит 30% зрителей на стадион...
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:03
Зараза разбушевалась не на шутку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:50
Неправильно всё это...
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