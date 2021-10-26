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Матчи тульского «Арсенала» против «Сочи» и «Уфы» пройдут без зрителей

вчера, 13:28

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщает, что матч 13-го тура РПЛ против «Сочи» и матч 14-го тура РПЛ против «Уфы» пройдёт без зрителей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина от 25.10.2021 года №110 «О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62» матчи 13-го и 14-го туров чемпионата России против «Сочи» и «Уфы» пройдут без зрителей.

ПФК «Арсенал» прорабатывает варианты в отношении владельцев сезонных абонементов. Более подробную информацию мы сообщим позднее. Следите за новостями на официальных ресурсах клуба.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:53
НЕ договорились с РосНЕпотребнадзором и его патроном-Коровавирусом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:30
Наверно так будет лучше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:30
Нам уже не привыкать!
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