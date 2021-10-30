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Ловчев: «Авен рассказал, что не будет покупать „Спартак“»

вчера, 09:11

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что у него была беседа с известным российским бизнесменом Петром Авеном. Он ранее считался претендентом на приобретение московского клуба.

Мы с Симоняном недавно виделись с Петром Авеном. Он рассказал, что не будет покупать «Спартак».

Было подсчитано, что, кроме прочего, ежегодно надо вкладывать в «Спартак» около 70 миллионов.

После 12 туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место с 17 очками.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 14:41
Авен такой же как Федун.
n272nm
n272nm
вчера в 14:17
Спартак - это чемодан без ручки, который никому не нужен. Счастье красно-белых, что есть куколд Федун, который как последний терпила, тащит этот чемодан уже не первый десяток лет. Если у Лени лопнет терпение и он избавится от Спартака, вот тогда для мясных наступит лютый треш. Потому что Спартак никому не нужен. Одно дело - болеть за него и высказывать претензии и совсем другое дело, вкладывать в него чудовищные бабки. Личные бабки.
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:15
Скорее всего это театр больших и маленьких актёров!
А страдает рядовой болельщик.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:11
Поэтому и Зарема вышла на сцену , чтобы от Лени чуть отвести внимание ну и ставленника Алекперова Попова выдавили из клуба! Сейчас КБ это террариум!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
А я разве говорил, что Федун тупой?
Федун и тем более Алекперов совсем не глупые люди, а где то поумнее многих.
Но у каждого свои взгляды и цели.
Авен хотел когда то, а может и до сих пор хочет (только молча) купить Спартак, но кто же ему продаст. Авен всё это понял давно, поэтому иллюзий больше не испытывает. Да и зачем ему этот головняк сейчас?! За правления Федуна и Ко. репутация испорчена на долгие времена.
А умнее всех конечно Алекперов, он не только стригёт бабло, но ещё и Федуна терпилой сделал. Федун всё понимает, но деваться ему некуда, у него роль такая в этом спектакле.
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:54
Из второй части повествования выходит, что Федун умнее (хитрее) Авена?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:47
Ловчев, как бабка на базаре. Услышал и тут же выложил.
Болтун-находка для врага.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:45
Непременно это так! Возродить КБ надо начинать со школы думаю !
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:54
Особенно это касается Алекперова.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:52
Я не понимаю, а что Ловчев собственно париться то? Ему принадлежит МФСО «Спартак». А главное ему принадлежит эмблема в виде ромба с буквой "С" и ещё много брендов "Спартак".
Надо просто найти спонсоров и возродить настоящий Спартак, который принадлежит обществу, а не частной лавочке в виде Федуна и Ко.
Да будет непросто, но со временем, может настоящий Спартак и вернёт своё величие, даже возможно и объединение, но уже без Федуна и Ко.
sv_1969
sv_1969 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 10:40, ред.
Зря Вы так!Леня и тем более Алекперов бабки на ветер не выкинут!
STVA 1
STVA 1 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 10:38
Отнюдь нет! Это только пыль
ДСА
ДСА
вчера в 10:20
Слишком убыточная затея.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:59, ред.
Всем понятно что обладать клубом РПЛ - предприятие заведомо убыточное.....
Но...речь не о простом клубе...а о самом популярном на данной территории.....
Неужели из сотен олигархов-оффшористов беспрерывно сосущих кровь из недр нашей необъятной страны не найдётся одного адекватного и любящего футбол...(всё равно....государственника или прикрытого табличкой частника...это в принципе не важно ибо одно и то же)....???

Может все ждут когда Кремль "спасителя Спартака" назначит ??
Можно льготы какие никакие олигарху данному выделить....чтоб мотивация была...писать Жи-Ши с быквой "Ы"...делить на ноль...по встречке по Кутузовскому ездить....по Барвихе без маски ходить....Партию ему какую нибудь подарить...в поликлинике разрешить без бахил променадить...мигалку там на снегоход...палатку "Шаурма" на Курском вокзале выделить.....
Короче ..мотивировать надо...даже их...
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:55
Не желает Авен выбрасывать деньги на ветер как Федун....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:52
Зачем ему такой геморрой
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:40
Авен очень умный человек!
Тем более Федун и Алекперов выставляют такой огромный ценник, что покупателей просто не найдётся. Почему Федун и Алекперов не хотят продавать Спартак? Всё довольно просто, они имеют хорошие поблажки в бизнесе от государства за содержание одного из самых популярных клубов России. Да они много тратятся впустую, но это всё с лихвой окупается.
Да и все скандалы скорее всего хорошо спланированный чёрный пиар от команды Федуна.
Болельщикам Спартака не позавидуешь, ведь им достался такой руководитель клуба, которого ещё и не выгонишь.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:38
Федун спит и видит как бы продать Спартак.
Futurista
Futurista
вчера в 09:35, ред.
Зачем ему Спартак?)...66 ти летний человек с состоянием 5.6 млрд $ должен быть экономным...еще ведь жить и жить...
Cat01
Cat01
вчера в 09:21
Очень жаль!!!!
beefs
beefs
вчера в 09:14
конечно из наших бизнесменов никто не купит, а иностранным он не интересен...
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