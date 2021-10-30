Ловчев: «Авен рассказал, что не будет покупать „Спартак“»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что у него была беседа с известным российским бизнесменом Петром Авеном. Он ранее считался претендентом на приобретение московского клуба.
Мы с Симоняном недавно виделись с Петром Авеном. Он рассказал, что не будет покупать «Спартак».
Было подсчитано, что, кроме прочего, ежегодно надо вкладывать в «Спартак» около 70 миллионов.
После 12 туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место с 17 очками.
Тем более Федун и Алекперов выставляют такой огромный ценник, что покупателей просто не найдётся. Почему Федун и Алекперов не хотят продавать Спартак? Всё довольно просто, они имеют хорошие поблажки в бизнесе от государства за содержание одного из самых популярных клубов России. Да они много тратятся впустую, но это всё с лихвой окупается.
Да и все скандалы скорее всего хорошо спланированный чёрный пиар от команды Федуна.
Болельщикам Спартака не позавидуешь, ведь им достался такой руководитель клуба, которого ещё и не выгонишь.
Тем более Федун и Алекперов выставляют такой огромный ценник, что покупателей просто не найдётся. Почему Федун и Алекперов не хотят продавать Спартак? Всё довольно просто, они имеют хорошие поблажки в бизнесе от государства за содержание одного из самых популярных клубов России. Да они много тратятся впустую, но это всё с лихвой окупается.
Да и все скандалы скорее всего хорошо спланированный чёрный пиар от команды Федуна.
Болельщикам Спартака не позавидуешь, ведь им достался такой руководитель клуба, которого ещё и не выгонишь.
Но...речь не о простом клубе...а о самом популярном на данной территории.....
Неужели из сотен олигархов-оффшористов беспрерывно сосущих кровь из недр нашей необъятной страны не найдётся одного адекватного и любящего футбол...(всё равно....государственника или прикрытого табличкой частника...это в принципе не важно ибо одно и то же)....???
Может все ждут когда Кремль "спасителя Спартака" назначит ??
Можно льготы какие никакие олигарху данному выделить....чтоб мотивация была...писать Жи-Ши с быквой "Ы"...делить на ноль...по встречке по Кутузовскому ездить....по Барвихе без маски ходить....Партию ему какую нибудь подарить...в поликлинике разрешить без бахил променадить...мигалку там на снегоход...палатку "Шаурма" на Курском вокзале выделить.....
Короче ..мотивировать надо...даже их...
Но...речь не о простом клубе...а о самом популярном на данной территории.....
Неужели из сотен олигархов-оффшористов беспрерывно сосущих кровь из недр нашей необъятной страны не найдётся одного адекватного и любящего футбол...(всё равно....государственника или прикрытого табличкой частника...это в принципе не важно ибо одно и то же)....???
Может все ждут когда Кремль "спасителя Спартака" назначит ??
Можно льготы какие никакие олигарху данному выделить....чтоб мотивация была...писать Жи-Ши с быквой "Ы"...делить на ноль...по встречке по Кутузовскому ездить....по Барвихе без маски ходить....Партию ему какую нибудь подарить...в поликлинике разрешить без бахил променадить...мигалку там на снегоход...палатку "Шаурма" на Курском вокзале выделить.....
Короче ..мотивировать надо...даже их...