Ловчев: «Авен рассказал, что не будет покупать „Спартак“»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что у него была беседа с известным российским бизнесменом Петром Авеном. Он ранее считался претендентом на приобретение московского клуба.

Мы с Симоняном недавно виделись с Петром Авеном. Он рассказал, что не будет покупать «Спартак».

Было подсчитано, что, кроме прочего, ежегодно надо вкладывать в «Спартак» около 70 миллионов.