Уткин поздравил «Зенит» с чемпионством

Известный комментатор Василий Уткин считает, что «Зенит» станет чемпионом России после победы над «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура РПЛ.
Могу лишь повторить: поздравляю «Зенит», чемпиона России 2022. Я бы поздравил с чемпионством 2024, но еще же ребята подъедут. Летом.
Могу лишь повторить: поздравляю Зенит, чемпиона России 2022.— Василий Уткин🖤💛 (@radioutkin) October 29, 2021
Я бы поздравил с чемпионством 2024, но еще же ребята подъедут. Летом. Летом.))
К тому же во втором круге со столичными нам играть 3 из 4-х на поле соперника.
Так что Вася просто словил минутку славы (обсуждения) на победе Зенита.
Теперь можно ждать поражения остальных соперников, и тоже что-нить "умное" сказать...
К тому же во втором круге со столичными нам играть 3 из 4-х на поле соперника.
Так что Вася просто словил минутку славы (обсуждения) на победе Зенита.
Теперь можно ждать поражения остальных соперников, и тоже что-нить "умное" сказать...
Уткину срочно ввести антидот).
Уткину срочно ввести антидот).
Уместней и остроумней это было сделать после поражений Арсеналу и Сочи....
Уместней и остроумней это было сделать после поражений Арсеналу и Сочи....