Уткин поздравил «Зенит» с чемпионством

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сегодня, 00:43

Известный комментатор Василий Уткин считает, что «Зенит» станет чемпионом России после победы над «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура РПЛ .

Могу лишь повторить: поздравляю «Зенит», чемпиона России 2022. Я бы поздравил с чемпионством 2024, но еще же ребята подъедут. Летом.