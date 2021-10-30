ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Уткин поздравил «Зенит» с чемпионством

сегодня, 00:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Известный комментатор Василий Уткин считает, что «Зенит» станет чемпионом России после победы над «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Могу лишь повторить: поздравляю «Зенит», чемпиона России 2022. Я бы поздравил с чемпионством 2024, но еще же ребята подъедут. Летом.

Все новости
Ганчаренко: «Мы не отошли от поражения, которое потерпели в Кубке России»
Сегодня, 22:24 Комментарии4
Кержаков: «Класс „Нижнего Новгорода“ и „Локомотива“ несопоставим»
Сегодня, 22:08 Комментарии3
Гисдоль — о победе «Локомотива»: «Сегодня нам было вдвойне тяжело»
Сегодня, 22:00 Комментарии4
Ловчев: «20 млн болельщиков „Спартака“ рыдают, а Селихов стоит и улыбается»
Сегодня, 21:33 Комментарии13
Гунько: «„Спартак“ должен помогать Витории»
Сегодня, 20:53 Комментарии8
Мостовой — о голе Глебова: «Неберущийся мяч. Селихова винить нельзя»
Сегодня, 20:40 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
bratskij
bratskij
сегодня в 14:52
А когда его выпустили из психушки, что в новостях не было?
Ayawrik
Ayawrik
сегодня в 13:09
лизнул газпрому
trimetil
trimetil
сегодня в 10:52
Вася, после 2022 года будет 2023. а уже потом 2024. Опять налакался?
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 10:08
Ну да Василий вы правы.Даже из космоса видно Зенит станет чемпионом.Я не вижу конкурентов.Не пора уж провести чемпионат СНГ.Тогда что то изменится.Имею ввиду уровень команды.Это личный мнение.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:59
Вася, поспешишь людей насмешишь....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:56
В его словах проглядывает ирония, если не сарказм. Недавние два поражения Зенита (даже не от прямых конкурентов) моментально подтянуло москвичей и Сочи на дистанцию одной победы. А если проиграть прямому, в матче за 6 очков?
К тому же во втором круге со столичными нам играть 3 из 4-х на поле соперника.
Так что Вася просто словил минутку славы (обсуждения) на победе Зенита.
Теперь можно ждать поражения остальных соперников, и тоже что-нить "умное" сказать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:44
Уткин совсем больной,с каким чемпионством?!
112910415
112910415
сегодня в 08:20
сейчас это выглядит так
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:16
Василий в своем роде оракул
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 08:05
Если в ЛЧ играть также в экономном режиме, то чемпионство точно не профукают
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:04
Снова васёк вонь издаёт.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:02
Ну пока с этим не поспоришь...
beefs
beefs
сегодня в 07:56
Да это было ясно еще в августе, то же мне открыл америку...
ABir
ABir
сегодня в 07:54
Похоже на то
Алексей Филин
Алексей Филин ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:35
Не соглашусь,весна покажет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:32
К 2024 году Уткин обещал обещал похудать.
YVG
YVG
сегодня в 07:07, ред.
Уткину лучше целоваться с Геничем, чем кого-то поздравлять.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:44
В этом году скорее всего конкурентов действительно нет, а дальше всякое может случится - неожиданно сработает программа Рагника в "Локомотиве", Леша в "ЦСКА" окажется топ-тренером или Федун продаст "Спартак", а "Зенит" с легкой руки Артема потонет во внутренних конфликтах, ну или прочие глобальные перестроения и смена баланса сил. Словом, поживем - увидим.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 05:07
Спады в игре бывают. Никто не застрахован. Конкуренты, если будут щёлкать клювом, как Вася, в такие моменты, то тогда можно и поздравить).
Уткину срочно ввести антидот).
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:27
Не рановато ли
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 01:11
как же они все масквачи не хотят этого и стараются во чтобы то не стало нас...ть Зениту
Futurista
Futurista
сегодня в 01:06
Похоже к Уткину ребята уже подьехали)...
протон
протон
сегодня в 00:55
скорей всего соглашусь с Уткиным. Зенит Чемпион. тут уже спору нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:50
Припозднился....Вася...
Уместней и остроумней это было сделать после поражений Арсеналу и Сочи....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:47
Уткин тебя не возьмут))
Artemon9
Artemon9
сегодня в 00:47
Опять уткин употребил что-то. К чему он приплел 2024 год?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100