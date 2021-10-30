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Медведев: «„Зенит“ сделал очень важный шаг к чемпионскому титулу»

сегодня, 00:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (4:1).

Встречались лидеры нашего чемпионата, которых разделяли три очка. «Динамо» — очень амбициозная и молодая команда, имеет знающего, профессионального тренера, который не гонится за сиюминутным успехом, с такой командой всегда тяжело играть. Но «Зениту» удалось не только забить быстрый гол, но и создать достаточно моментов, которые, правда, не были реализованы в первом тайме. А после пенальти, связанного, подчеркну, с попаданием мяча в руку, у «Динамо» было, кажется, два очень опасных момента, которые они не реализовали.

«Динамо» играло хорошо, но с другой стороны, «Динамо» играло так, как позволил ему играть «Зенит». Что касается козырей, на которые «Динамо» рассчитывало — быстрота, скорость своих молодых игроков, то тут стоит вспомнить поговорку, что быстрее мяча не пробежишь. Сделан очень важный шаг к чемпионскому титулу.

Голы на заглядение. Особенно радует, как игроки обращаются с мячом, как они открываются, предлагают себя. Крупная победа со счетом 4:1 выглядит заслуженной, теперь команда будет готовиться к матчу с «Ювентусом».

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 16:03
До чего же убогий чемпионат....Уже в 13 туре, команду поздравляют с победой...
альсато
альсато
сегодня в 14:36
Все, что сделал Зенит, это обыграл Динамо!....все остальное-НЕ О ЧЕМ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 12:27
Абсолютная негарантия....

За 6 сезонов в период с 2012/13 по 2017/18 - Зенит чемпионил лишь 1 раз....
По вашему в эти 6 сезонов спонсором клуба был "Белореченский велосипедный завод" ????
Ну а коль нет - то и не стоит рассказывать "Сказки старого Римуса"...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:06, ред.
Газпром-вот гарантия успеха
Бубнин
Бубнин
сегодня в 10:15
Рановато вся эта болтовня начинается.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:59
Зенит убил всю интригу.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:21
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 03:58
    Я думаю очень близко уже.
    1bear
    1bear
    сегодня в 02:00
    Зенит - чемпион,а Динамо желаю успехов и второе место !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:19
    Отрыв в 3-6 очков в первой половине первенства не гарантия итогового успеха...
    Тем более в РПЛ...где одна и та же команда может набрать 0 очков с Сочи и Арсеналом....и через неделю забить 11 голов Спартаку и Динамо....

    Не понимаю шапкозакидательских настроений....

    В прошлом году...за 6 ноябрьско-декабрьских игр (Ахмат,Лацио,Арсенал,Брюгге,Урал,Боруссия) - Зенит выиграл лишь однажды....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 00:29, ред.
    Ещё даже полчемпионата прошло и уже чемпионы? Будет суд по АЗМУНУ, могут быть травмы, все может быть. А ведь разрыв то пока всего три очка. Я бы не торопился
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:14
    Победа достойная. Но
    ..
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 00:09
    Пока рано чтото говорить!
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