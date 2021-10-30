Медведев: «„Зенит“ сделал очень важный шаг к чемпионскому титулу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (4:1).
Встречались лидеры нашего чемпионата, которых разделяли три очка. «Динамо» — очень амбициозная и молодая команда, имеет знающего, профессионального тренера, который не гонится за сиюминутным успехом, с такой командой всегда тяжело играть. Но «Зениту» удалось не только забить быстрый гол, но и создать достаточно моментов, которые, правда, не были реализованы в первом тайме. А после пенальти, связанного, подчеркну, с попаданием мяча в руку, у «Динамо» было, кажется, два очень опасных момента, которые они не реализовали.
«Динамо» играло хорошо, но с другой стороны, «Динамо» играло так, как позволил ему играть «Зенит». Что касается козырей, на которые «Динамо» рассчитывало — быстрота, скорость своих молодых игроков, то тут стоит вспомнить поговорку, что быстрее мяча не пробежишь. Сделан очень важный шаг к чемпионскому титулу.
Голы на заглядение. Особенно радует, как игроки обращаются с мячом, как они открываются, предлагают себя. Крупная победа со счетом 4:1 выглядит заслуженной, теперь команда будет готовиться к матчу с «Ювентусом».
За 6 сезонов в период с 2012/13 по 2017/18 - Зенит чемпионил лишь 1 раз....
По вашему в эти 6 сезонов спонсором клуба был "Белореченский велосипедный завод" ????
Ну а коль нет - то и не стоит рассказывать "Сказки старого Римуса"...
За 6 сезонов в период с 2012/13 по 2017/18 - Зенит чемпионил лишь 1 раз....
По вашему в эти 6 сезонов спонсором клуба был "Белореченский велосипедный завод" ????
Ну а коль нет - то и не стоит рассказывать "Сказки старого Римуса"...
Тем более в РПЛ...где одна и та же команда может набрать 0 очков с Сочи и Арсеналом....и через неделю забить 11 голов Спартаку и Динамо....
Не понимаю шапкозакидательских настроений....
В прошлом году...за 6 ноябрьско-декабрьских игр (Ахмат,Лацио,Арсенал,Брюгге,Урал,Боруссия) - Зенит выиграл лишь однажды....
Тем более в РПЛ...где одна и та же команда может набрать 0 очков с Сочи и Арсеналом....и через неделю забить 11 голов Спартаку и Динамо....
Не понимаю шапкозакидательских настроений....
В прошлом году...за 6 ноябрьско-декабрьских игр (Ахмат,Лацио,Арсенал,Брюгге,Урал,Боруссия) - Зенит выиграл лишь однажды....
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