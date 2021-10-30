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Осинькин: «Хорошо, что хватило характера, и мы отстояли нужный счет»

вчера, 22:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:0).

Понимали, что совсем в контроль играть не получится. Были очень большие отрезки времени, когда мы только оборонялись. Нам было тяжело. Где-то по счету приходилось играть от обороны, но были моменты. У обеих команд было больше невынужденных ошибок, чем обычно. Хорошо, что взяли три очка.

Показалось, что у нас и у соперника не хватило свежести. Ведь у нас было три матча в разных городах. Хорошо, что хватило характера, и мы отстояли нужный счет.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:19
Осинькин решает! 😉
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:49
Есть два классных воротчика - Домаев и Сафонов !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:31
Крылья с победой.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:05
Преподнесли нежданчик
Gahi
Gahi
сегодня в 03:16
Игра Крылья Советов и результат команды заслуживает большого уважения что смогли победить в гостях непростого соперника. Который хотел реабилитироваться после поражения от Кубани в Кубке России перед своими болельщиками. Но получилось так что Краснодар в Кубке не сыграл на победу и ко всему прочему и в этой игре проиграл. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:46
Респект и Уважение такому тренеру !!! Удачи тебе Игорь !!!
beefs
beefs
вчера в 23:46
совсем не понятно что творится с Краснодаром, очень похоже что им руководит Vinline...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:06
Молодцы Самарцы!!! Реабилитировалися за кубок,в крем проиграли Красноярцам!!!
Брулин
Брулин
вчера в 23:05
Другого мнения от него и не ожидали
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:50
Крылья молодцы,ставил на них!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:48
Осинькин лучший!Никакой серОжа и рядом не стоял!!!!!!!!
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