Осинькин: «Хорошо, что хватило характера, и мы отстояли нужный счет»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:0).

Понимали, что совсем в контроль играть не получится. Были очень большие отрезки времени, когда мы только оборонялись. Нам было тяжело. Где-то по счету приходилось играть от обороны, но были моменты. У обеих команд было больше невынужденных ошибок, чем обычно. Хорошо, что взяли три очка.

Показалось, что у нас и у соперника не хватило свежести. Ведь у нас было три матча в разных городах. Хорошо, что хватило характера, и мы отстояли нужный счет.