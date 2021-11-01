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Барриос: «Мы готовы играть на равных с такой командой, как „Ювентус“»

вчера, 12:05
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Юве» — очень уважаемый клуб с большой историей. Думаю, в домашней игре мы заслуживали как минимум ничью. Игра была абсолютно равная, и более справедливым был бы счет 0:0. Тем обиднее пропускать такой гол в концовке, но ничего. Главное, этот матч показал — мы готовы играть на равных с такой командой, как «Юве». Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки. Мы с уважением относимся к сопернику, но при этом рассчитываем на положительный результат. Считаю, в домашней игре мы показали — у нас есть для этого силы и способности.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:55
ждать не долго ..
протон
протон
вчера в 21:01
не повезло Зениту, Ювентус будет максимально заряжен на победу. Никто не хочет оставаться на базе клуба еще недельку.
говорить можно много, только вот очков это не приносит. играли неплохо, да, однако все равно проиграли. говорит ли это о способности играть на равных с Юве? не знаю, не знаю.
будем смотреть. удачи зениту, как и любому другому российскому клубу в Европе
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:14
...в шашки,шиш-беш и поддавки.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:12
Говорить вы все горазды.
Несдающийся Князь
Несдающийся Князь
вчера в 15:28
    4RT
    4RT
    вчера в 14:14
    Сейчас Ювентус ни какой.
    viv
    viv
    вчера в 14:05, ред.
    Смешно. Завтра и посмотрим. Но что то подсказывает что ваш уровень это Мальмё
    Futurista
    Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 13:07
    memphis
    memphis
    вчера в 13:07
    Так же Семак: "задачи выйти из группы не было"
    амурец
    амурец
    вчера в 13:03
    Пожелаем Зениту удачи
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 12:53
    И потом опять после матча: "Мы могли увезти очки из Турина. "Зенит" играл на равных с "Ювентусом", просто удачи не хватило. Еще одно достойное поражение "Зенита"". Каждый противник прикладывает в плотном графике ровно столько усилий, чтобы хватило забрать три очка у "Зенита". То есть пока "Зенит" не набрал очки в матчах с "Челси" и "Ювентусом" рассуждать о равных возможностях этих команд бесполезно. Это не кризисному "Спартаку" голы забивать и не стоя на месте престарелому Шунину в рамку головой ложить. Пока варианты набрать очки в матчах с "Ювентусом" и "Челси" существуют, когда они уже гарантируют себе первое и второе место в группе. А вы пойдите и заберите очки, когда они нужны этим командам, а потом рассуждайте о равных возможностях.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 12:50
    Юве в сегодняшнем его разобранном виде можно пройти, посмотрим, на что способны зенит.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:36
    Барриос вполне себе уровень Ювентуса...но один в поле не воин...
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 12:35
    Как минимум-ничья,а как максимум-победа с разгромным счетом?))))))
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:26
    Ну да, ну да....а вот Юву закрыли на базе перед Зенитом.... матч с Юве - матч жизни..... матч смерти мы уже выиграли (с Мальмё, у такого Мальмё должны выигрывать и второй), надо постараться приложить Юве.... кто бы мне такое перед началом ЛЧ сказал... жаль, что их Челси не приложил, шансы на выход из группы всё равно мизерные..... но есть осторожный оптимизм по одной отдельной игре..... их класс в любом случае выше, и Юве сейчас - это раненый зверь, но... скрестим пальцы) .... Вперёд, Зенит!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:17
    Барриос: «Мы готовы играть на равных с такой командой, как „Ювентус“» .
    Хотелось бы конечно верить в чудо и авось.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:15
    А ведь он всего лишь на пять миллионов дороже Максименко
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 12:12
    Игра покажет.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 12:10
    Нашли себе ровню...
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