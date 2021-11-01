Барриос: «Мы готовы играть на равных с такой командой, как „Ювентус“» .

Полузащитник «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Юве» — очень уважаемый клуб с большой историей. Думаю, в домашней игре мы заслуживали как минимум ничью. Игра была абсолютно равная, и более справедливым был бы счет 0:0. Тем обиднее пропускать такой гол в концовке, но ничего. Главное, этот матч показал — мы готовы играть на равных с такой командой, как «Юве». Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки. Мы с уважением относимся к сопернику, но при этом рассчитываем на положительный результат. Считаю, в домашней игре мы показали — у нас есть для этого силы и способности.