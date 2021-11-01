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Объявлен итоговый состав молодёжной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2023

вчера, 17:26

Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав команды на ноябрьские матчи квалификации Евро-2023.

Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»);

Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак»), Александр Сильянов («Локомотив»), Данил Степанов («Арсенал»), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Корнюшин («Краснодар»);

Полузащитники: Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба – «Спартак»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Александр Черников («Краснодар»), Никита Иосифов («Вильярреал»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Зенит»), Эдгар Севикян («Леванте»);

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»).

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Источник: rfs.ru
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Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:59
Он на следующий год исчезнет,как и предыдущие,а вы всё на него камлать будете,на очередного "блин-спасителя".
протон
протон
вчера в 19:02
Такое чувство, что в сборной России настолько велик выбор нападающих, что аж лидер бомбардирской гонки играет в молодежке
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:54
Интересный состав, много незнакомых фамилий. Тренеру виднее, удачи ребятам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:28
Желаю только победы...
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