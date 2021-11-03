Бышовец: «Семак не смог заставить игроков поверить в себя в матче с „Юве“».

Бывший главный тренер «Зенита» высказался о поражении петербургской команды от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Соперник по уровню, качеству игроков, по опыту, по подготовке выглядел сильнее. Аллегри смог выйти из критической ситуации: после двух поражений команда села на карантин, и он внёс соответствующие коррективы. Конечно, был какой-то оптимизм после игр против «Спартака» и «Динамо» в чемпионате. При этом у туринской команды были определенные проблемы. Но Семаку не удалось вселить в игроков мысль, что невозможное возможно. Он не смог заставить их поверить в себя. Отсюда и такой результат.

Вопрос о будущем Семака должен стоять после окончания чемпионата, который опять закончится победой «Зенита». В команде были Манчини, Спаллетти, но они ходили в тренеришках. Проблема не только в Сергее Богдановиче. Наш чемпионат неконкурентоспособный. Нет реформ, которые были очевидны и напрашивались. При том, что сейчас есть у нас, мы не сможем рассчитывать на успешное выступление в Лиге чемпионов. Я бы сказал, что большая проблема — это когда тобой руководят любители. Это касается и клубов, и чемпионата.