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Бышовец: «Семак не смог заставить игроков поверить в себя в матче с „Юве“»

вчера, 13:14
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о поражении петербургской команды от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Соперник по уровню, качеству игроков, по опыту, по подготовке выглядел сильнее. Аллегри смог выйти из критической ситуации: после двух поражений команда села на карантин, и он внёс соответствующие коррективы. Конечно, был какой-то оптимизм после игр против «Спартака» и «Динамо» в чемпионате. При этом у туринской команды были определенные проблемы. Но Семаку не удалось вселить в игроков мысль, что невозможное возможно. Он не смог заставить их поверить в себя. Отсюда и такой результат.

Вопрос о будущем Семака должен стоять после окончания чемпионата, который опять закончится победой «Зенита». В команде были Манчини, Спаллетти, но они ходили в тренеришках. Проблема не только в Сергее Богдановиче. Наш чемпионат неконкурентоспособный. Нет реформ, которые были очевидны и напрашивались. При том, что сейчас есть у нас, мы не сможем рассчитывать на успешное выступление в Лиге чемпионов. Я бы сказал, что большая проблема — это когда тобой руководят любители. Это касается и клубов, и чемпионата.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:50
Представляется, что тут разбирать нечего. Даже разобранный Ювентус и технически, и физически, и тактически мощнее Зенита.
Я думаю, не нужно строить иллюзий - отсталый неконкурентоспособный футбол и не место в ЛЧ.
Лига Европы - это максимум для нашего футбола,
морозз
морозз
вчера в 17:46
Бомжи захватили футбол России, подмяли его под себя и уничтожили на корню!
Чист
Чист
вчера в 17:18
Семак как тренер ноль -раве такой тренер лоджен быть у такой команды -не такти ни какого видения игры нет своего почерка - бегали как слепые котята - одним словом стыдоба
112910415
112910415
вчера в 16:17
так и будем жить, чередуя редкие успехи с полосами безнадёги
STVA 1
STVA 1 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:28
А вот на Олимпиаде в Сеуле не надо было заставлять!Потому что там были Игроки!
shur
shur
вчера в 14:26
...у нас с детства срубить бабла и успокоиться- менталитет нации, взяли в команду
мастеров, всё жизнь задалась, дали денег отлично.....какая ЛЧ, какая сборная?!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:22
Как сам Светоч не смог заставить поверить в себя игроков сборной в матче с Шотландией в своё время 😉
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 14:15
Журналистам нужен хлеб с маслом, а новостей нет. Обзваниваются говорящие головы. Которые ничего не решают, а иногда и не думают. И вот новость готова.
Голова сказала: Запад силён, мы слабы. Надо реформы и сменить Семака.
Я на вскидку могу назвать пяток команд РПЛ в которых поменяли тренера, а результата нет. Насчёт реформ, так последние пару десятков лет только этим и занимаемся. На осень-весну перешли, судейский корпус реформировали, лимит каждые 4-5 лет изменяем.
У нас спад после чемпионата. Предлагаю для выхода из кризиса снести все стадионы и посадить Черчесова с Дзюбой.
oFANATo
oFANATo ответ Spartak_56 (раскрыть)
вчера в 14:11
Горькую пьет....от досады.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:07, ред.
Для того, чтобы победить в ЛЧ команды уровня "Ювентуса", и это при том, что в ЮВЕ проблемы, и с игрой, и с результатами в Серии А, недостаточного одного заставить игроков поверить в себя, не только для победы, но даже и для ничьи...
Да и как главный тренер, который сам в себя не верит в играх ЛЧ, может заставить поверить в себя игроков своей команды...

И уж не надо говорить о том, и болельщикам, и бывшим игрокам и тренерам, что наш чемпионат неконкурентноспособный... Украина, к примеру, в таком же неконкурентноспособном чемпионате, и как играл длительное время "Шахтёр", команда, которая создавала проблемы многим командам в еврокубках, командам из топ-чемпионатов... Если не всё, то очень-очень многое зависит в первую очередь - от Президента и главного тренера команды, а уж потом, всё остальное...
Тот же "Шериф", он что играет в конкурентноспособном чемпионате???!!! О котором говорит Бышовец в своём интервью, как о неконкурентноспособном чемпионате РПЛ....

Главный тренер отвечает за результат команды, и в первую очередь за неудовлетворительный результат надо спрашивать - с главного тренера команды!
Spartak_56
Spartak_56
вчера в 14:03
а где миша боярский что он молчит
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 14:02
Одного самовнушения мало. Надо еще толково играть ......
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:55
До игры говорили много, что могут сыграть успешно. В итоге пшик.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:51
Вся армия псевдо-мега-ультра-экстра-супер-экспертов вчера ещё певшая диферамбы - сегодня будет петь песни о том что хуже команды они ещё не видели...

.....без комментариев...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:46
Да все нормально, задача поиграть в Лиге Чемпионов выполнена. Чемпионство, цена которого падает из года в год в геометрической прогрессии, будет завоевано. Гегемон РПЛ при выходе на европейские поля становится статистом. Ну что ж, вперед, к завоеванию картонных звезд чемпионатов России.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:42
Бышовец прав футболом руководят любители.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:40
Перед игрой

Бышовец: «У „Зенита“ есть шансы обыграть „Ювентус“»

После игры

Бышовец: «Семак не смог заставить игроков поверить в себя в матче с „Юве“»
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:28
Бышовец: «Семак не смог заставить игроков поверить в себя в матче с „Юве“».
Но Семаку не удалось вселить в игроков мысль, что невозможное возможно. Он не смог заставить их поверить в себя. Отсюда и такой результат.
Да он не смог их заставить , - да он просто не может !!! Абсолютно !!!
drug01
drug01
вчера в 13:15
Это не роль тренера
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