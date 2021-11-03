Бышовец: «Семак не смог заставить игроков поверить в себя в матче с „Юве“».

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о поражении петербургской команды от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Соперник по уровню, качеству игроков, по опыту, по подготовке выглядел сильнее. Аллегри смог выйти из критической ситуации: после двух поражений команда села на карантин, и он внёс соответствующие коррективы. Конечно, был какой-то оптимизм после игр против «Спартака» и «Динамо» в чемпионате. При этом у туринской команды были определенные проблемы. Но Семаку не удалось вселить в игроков мысль, что невозможное возможно. Он не смог заставить их поверить в себя. Отсюда и такой результат.
Вопрос о будущем Семака должен стоять после окончания чемпионата, который опять закончится победой «Зенита». В команде были Манчини, Спаллетти, но они ходили в тренеришках. Проблема не только в Сергее Богдановиче. Наш чемпионат неконкурентоспособный. Нет реформ, которые были очевидны и напрашивались. При том, что сейчас есть у нас, мы не сможем рассчитывать на успешное выступление в Лиге чемпионов. Я бы сказал, что большая проблема — это когда тобой руководят любители. Это касается и клубов, и чемпионата.
Да и как главный тренер, который сам в себя не верит в играх ЛЧ, может заставить поверить в себя игроков своей команды...
И уж не надо говорить о том, и болельщикам, и бывшим игрокам и тренерам, что наш чемпионат неконкурентноспособный... Украина, к примеру, в таком же неконкурентноспособном чемпионате, и как играл длительное время "Шахтёр", команда, которая создавала проблемы многим командам в еврокубках, командам из топ-чемпионатов... Если не всё, то очень-очень многое зависит в первую очередь - от Президента и главного тренера команды, а уж потом, всё остальное...
Тот же "Шериф", он что играет в конкурентноспособном чемпионате???!!! О котором говорит Бышовец в своём интервью, как о неконкурентноспособном чемпионате РПЛ....
Главный тренер отвечает за результат команды, и в первую очередь за неудовлетворительный результат надо спрашивать - с главного тренера команды!
Да и как главный тренер, который сам в себя не верит в играх ЛЧ, может заставить поверить в себя игроков своей команды...
И уж не надо говорить о том, и болельщикам, и бывшим игрокам и тренерам, что наш чемпионат неконкурентноспособный... Украина, к примеру, в таком же неконкурентноспособном чемпионате, и как играл длительное время "Шахтёр", команда, которая создавала проблемы многим командам в еврокубках, командам из топ-чемпионатов... Если не всё, то очень-очень многое зависит в первую очередь - от Президента и главного тренера команды, а уж потом, всё остальное...
Тот же "Шериф", он что играет в конкурентноспособном чемпионате???!!! О котором говорит Бышовец в своём интервью, как о неконкурентноспособном чемпионате РПЛ....
Главный тренер отвечает за результат команды, и в первую очередь за неудовлетворительный результат надо спрашивать - с главного тренера команды!
Голова сказала: Запад силён, мы слабы. Надо реформы и сменить Семака.
Я на вскидку могу назвать пяток команд РПЛ в которых поменяли тренера, а результата нет. Насчёт реформ, так последние пару десятков лет только этим и занимаемся. На осень-весну перешли, судейский корпус реформировали, лимит каждые 4-5 лет изменяем.
У нас спад после чемпионата. Предлагаю для выхода из кризиса снести все стадионы и посадить Черчесова с Дзюбой.
Голова сказала: Запад силён, мы слабы. Надо реформы и сменить Семака.
Я на вскидку могу назвать пяток команд РПЛ в которых поменяли тренера, а результата нет. Насчёт реформ, так последние пару десятков лет только этим и занимаемся. На осень-весну перешли, судейский корпус реформировали, лимит каждые 4-5 лет изменяем.
У нас спад после чемпионата. Предлагаю для выхода из кризиса снести все стадионы и посадить Черчесова с Дзюбой.