Витория: «Мы знаем, что сделали в первом матче с „Лестером“»

Наставник «Спартака» Руй Витория порассуждал о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера». В первой игре москвичи дома проиграли 3:4 после ряда грубых ошибок в обороне.
Мы знаем, что сделали в первом матче. У нас будет завтра иная стратегия. Нужно обращать внимание на мелкие детали. В конце концов, мы забили 3 мяча.
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Говорят, у Рассказова ушиб и он может завтра не сыграть.
Любопытная стратегия от тренерского штаба Спартака)
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Говорят, у Рассказова ушиб и он может завтра не сыграть.
Любопытная стратегия от тренерского штаба Спартака)