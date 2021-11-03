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Витория: «Мы знаем, что сделали в первом матче с „Лестером“»

вчера, 21:46
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23:00 Не начался

Наставник «Спартака» Руй Витория порассуждал о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера». В первой игре москвичи дома проиграли 3:4 после ряда грубых ошибок в обороне.

Мы знаем, что сделали в первом матче. У нас будет завтра иная стратегия. Нужно обращать внимание на мелкие детали. В конце концов, мы забили 3 мяча.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:33
Как-то не верится уже в Спартак.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:36
Оптимизм тренера команды может и вдохновит Спартак на положительный результат в этом матче. Удачи
4RT
4RT
сегодня в 01:22
Все знают,продули
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:16
Лестер в шоке от такой стратегии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Мы знаем что с вами сделали в Турине
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:30
А что если в ворота двоих поставить и Семьлихова и Максипенкина? Круто будет и внезапно для Лестера!
санек002
санек002
вчера в 23:04
МЫ ЗНАЕМ ,ЧТО С ВАМИ СДЕЛАЛИ В ПИТЕРЕ!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:59
Ничего ему не остаётся, только обещать и ждать когда попросят
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:58
А САНЬКА?
makkie
makkie
вчера в 22:56
У нас будет завтра иная стратегия.
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Говорят, у Рассказова ушиб и он может завтра не сыграть.
Любопытная стратегия от тренерского штаба Спартака)
drug01
drug01
вчера в 22:36
Желаем удачи
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 22:18
Спартак Руя играет по бразильской системе - нам забьют сколько смогут, мы забьём сколько захотим. В конце концов хотели забить 3 - и забили
протон
протон
вчера в 22:17
…И оставим Рассказова в Москве в подвале
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:16
Руй продолжает удивлять.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:03, ред.
И пропустили четыре. И вроде, интрига, чем Руй собрался "Лестер" удивить. Хотя, стоит отметить, что "Спартак" играет в еврокубке гораздо изобретательнее, чем в РПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:48
Надо о втором думать и про первый забыть
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