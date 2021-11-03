Гисдоль: «Первая игра против „Галатасарая“ была равной»

Наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль порассуждал о предстоящем матче Лиги Европы против «Галатасарая».
Мы очень рады тому, что нас ждет такой матч завтра. Первая наша игра, которую мы провели против «Галатасарая» в Москве, была равной. Обе команды показали футбол на очень хорошем уровне.
Также нам очень радостно, что мы будем выступать на таком известном стадионе. Мы знаем, что будет фантастическая атмосфера, шумная поддержка болельщиков. Хотели бы это отметить.
Очень важно идти от игры к игре. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что завтра мы сможем заработать очки. В идеале – выиграть, чтобы повысить наши шансы на выход из группы.
А стал бы предъявлять больше претензий остальным клубам РПЛ. Вот хотя бы взять Локо. Такие команды как Галатасарай нужно обыгрывать. Те же претензии к Рубину и Сочи. Кому они вообще проиграли? Почему никто сейчас не говорит об этом позоре двух клубов РПЛ? Все забыли уже как они бесславно вылетели?
Спартак должен был обыгрывать Легию.
У меня лично нет претензий к командам РПЛ, которые проигрывают грандам, либо командам из ТоП 5 лиг, но, хотя бы, поляков, сербов и турков нужно обыгрывать
А стал бы предъявлять больше претензий остальным клубам РПЛ. Вот хотя бы взять Локо. Такие команды как Галатасарай нужно обыгрывать. Те же претензии к Рубину и Сочи. Кому они вообще проиграли? Почему никто сейчас не говорит об этом позоре двух клубов РПЛ? Все забыли уже как они бесславно вылетели?
Спартак должен был обыгрывать Легию.
У меня лично нет претензий к командам РПЛ, которые проигрывают грандам, либо командам из ТоП 5 лиг, но, хотя бы, поляков, сербов и турков нужно обыгрывать