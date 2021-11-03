Гисдоль: «Первая игра против „Галатасарая“ была равной»

Наставник «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче Лиги Европы против «Галатасарая».

Мы очень рады тому, что нас ждет такой матч завтра. Первая наша игра, которую мы провели против «Галатасарая» в Москве, была равной. Обе команды показали футбол на очень хорошем уровне.

Также нам очень радостно, что мы будем выступать на таком известном стадионе. Мы знаем, что будет фантастическая атмосфера, шумная поддержка болельщиков. Хотели бы это отметить.

Очень важно идти от игры к игре. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что завтра мы сможем заработать очки. В идеале – выиграть, чтобы повысить наши шансы на выход из группы.