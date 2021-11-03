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Гисдоль: «Первая игра против „Галатасарая“ была равной»

вчера, 20:12
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив20:45 Не начался

Наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль порассуждал о предстоящем матче Лиги Европы против «Галатасарая».

Мы очень рады тому, что нас ждет такой матч завтра. Первая наша игра, которую мы провели против «Галатасарая» в Москве, была равной. Обе команды показали футбол на очень хорошем уровне.

Также нам очень радостно, что мы будем выступать на таком известном стадионе. Мы знаем, что будет фантастическая атмосфера, шумная поддержка болельщиков. Хотели бы это отметить.

Очень важно идти от игры к игре. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что завтра мы сможем заработать очки. В идеале – выиграть, чтобы повысить наши шансы на выход из группы.

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Все комментарии
Artemon9
Artemon9
вчера в 22:55
Я бы с точки зрения результатов не стал гнобить зенит, хоть и к ним отношусь плохо.
А стал бы предъявлять больше претензий остальным клубам РПЛ. Вот хотя бы взять Локо. Такие команды как Галатасарай нужно обыгрывать. Те же претензии к Рубину и Сочи. Кому они вообще проиграли? Почему никто сейчас не говорит об этом позоре двух клубов РПЛ? Все забыли уже как они бесславно вылетели?
Спартак должен был обыгрывать Легию.
У меня лично нет претензий к командам РПЛ, которые проигрывают грандам, либо командам из ТоП 5 лиг, но, хотя бы, поляков, сербов и турков нужно обыгрывать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:08
Если дома не сдюжили, в Турции будет ещё труднее...
амурец
амурец
вчера в 21:35
Локо нужно побеждать, хотя с таким тренером
beefs
beefs
вчера в 21:30
завтра все решится, а о равенстве поговорим послезавтра...
minai
minai
вчера в 21:29
Да. Да. Все видели.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:15
Локо вне игры.
протон
протон
вчера в 20:44
Желаю победы железнодорожникам.
Cat01
Cat01
вчера в 20:13
Это верно
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